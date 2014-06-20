Dünyanın en küçük kablosuz tarayıcısı PocketScan bağış desteği arıyor





Gelişen teknoloji ile birlikte tarayıcı ve yazıcı gibi çevre birimleri giderek küçülmeye başladı ve heryere götürülebilir hale geldi. Ancak önemli projeler sayesinde çevre birimlerinin boyutu daha da küçülecek gibi duruyor.





Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan PocketScan, dünyanın en küçük kablosuz tarayıcısı olduğu iddiasında ve 420 cm × 594 cm alan boyutuna kadar yaptığınız taramaları eş zamanlı olarak iPad veya bilgisayarlara aktarabiliyor. Cihaz avuç içine sığacak büyüklükte ve 85gr ağırlığında.





Dacuda girişiminin patentli teknolojileri üzerine inşa edilen PocketScan, tek bir tuşa basarak anında çalışmaya başlıyor ve Bluetooth üzerinden taramalarınızı harici cihazlara aktarıyor.





Uyumlu uygulama sayesinde Excel ve Word taramalarınız ilişkili düzenleme uygulamasına aktarılarak anında dönüştürülüyor. Cihaz metinlerdeki 30 farklı dili tanıyabiliyor. Kendi içerisinde barındırdığı aydınlatma sayesinde herhangi bir ışık koşulunda 400dpi'ye kadar taramalar oldukça temiz ve parlak bir şekilde yapılıyor.





Cihazın dahili bataryası ile 400'e kadar tarama yapmak mümkün. Proje şimdiden gerekli olan bağış sınırını üçe katlamış durumda ve 80$ bağış karşılığında Aralık ayından itibaren dağıtıma başlayacak.







https://www.kickstarter.com/projects/1776222658/pocketscan