Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en küçük kablosuz tarayıcısı PocketScan bağış desteği arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,8b
1
8
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en küçük kablosuz tarayıcısı PocketScan bağış desteği arıyor

Gelişen teknoloji ile birlikte tarayıcı ve yazıcı gibi çevre birimleri giderek küçülmeye başladı ve heryere götürülebilir hale geldi. Ancak önemli projeler sayesinde çevre birimlerinin boyutu daha da küçülecek gibi duruyor.

Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan PocketScan, dünyanın en küçük kablosuz tarayıcısı olduğu iddiasında ve 420 cm × 594 cm alan boyutuna kadar yaptığınız taramaları eş zamanlı olarak iPad veya bilgisayarlara aktarabiliyor. Cihaz avuç içine sığacak büyüklükte ve 85gr ağırlığında.

Dacuda girişiminin patentli teknolojileri üzerine inşa edilen PocketScan, tek bir tuşa basarak anında çalışmaya başlıyor ve Bluetooth üzerinden taramalarınızı harici cihazlara aktarıyor. 

Uyumlu uygulama sayesinde Excel ve Word taramalarınız ilişkili düzenleme uygulamasına aktarılarak anında dönüştürülüyor. Cihaz metinlerdeki 30 farklı dili tanıyabiliyor. Kendi içerisinde barındırdığı aydınlatma sayesinde herhangi bir ışık koşulunda 400dpi'ye kadar taramalar oldukça temiz ve parlak bir şekilde yapılıyor.

Cihazın dahili bataryası ile 400'e kadar tarama yapmak mümkün. Proje şimdiden gerekli olan bağış sınırını üçe katlamış durumda ve 80$ bağış karşılığında Aralık ayından itibaren dağıtıma başlayacak. 



https://www.kickstarter.com/projects/1776222658/pocketscan Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Alın buda yazıcısı
kickstarter.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MelwiN 5 yıl
Bağış yapınca ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 5 yıl
Siz bu kickstarter projelerini veriyorsunuz, güzel ama onlar bizim ülkemize destek olmuyorlar :(
Bunu da onlara iletseniz de biz de projelerimize orada destek arasak ne güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 5 yıl
adeta resim çekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Ay cok dadlu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 yıl
Kullanışlı birşeye benziyor, görüntü kalitesi de en kötü 300dpi falansa iş görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 5 yıl
Harika birsey
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Mctolga- 5 yıl
Tatlı bişeymiş,ama kendi hafızası yokmu illa baglantılımı acaba tabletle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor" 5 yıl 2si1 "Çifte etkili" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl AMD Mobile Kaveri FX-7600P Video İnceleme 5 yıl Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim