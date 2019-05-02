Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor

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İlk kez Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkan ve 16.7 milyon euro’ya satılarak “dünyanın en pahalı yeni otomobili” olma unvanına erişen Bugatti La Voiture Noire’nin gizli sahibiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelen haberlere göre, yalnızca bir adet üretilecek bu özel aracın sahibi Cristiano Ronaldo olabilir.

Fransızca “siyah araba” anlamına gelen Bugatti La Voiture Noire’in güncel kurla tam 111 milyon 600 bin TL’ye satıldığı açıklandı. Fakat sahibinin kimliği henüz resmi olarak ortaya çıkmadı. İlk etapta söylentiler Volkswagen Grubu eski başkanı Ferdinand Piech üzerinde yoğunlaşıyordu. Zira Le Mans yarış araçlarının da dahil olduğu kapsamlı bir koleksiyonu bulunan Piech, bu konuda oldukça güçlü bir adaydı.

İspanyol gazeteye göre bu özel Bugatti'nin sahibi Cristiano Ronaldo

Marca isimli İspanyol gazete ise bugün bambaşka bir iddia ortaya attı. Marca’ya göre “dünyanın en pahalı yeni otomobili” olan Bugatti La Voiture Noire’i Piech değil, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo satın aldı. Gazetede belirtilene göre Ronaldo, otomobili satın almak için tam 11 milyon euro ödedi. Şimdilerde Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcu, Bugatti modellerinin yabancısı değil. Ronaldo’nun garajında Veyron Grand Sport ve Chiron gibi egzotik araçlar bulunuyor.

Bugatti La Voiture Noire genel özellikleri

Chiron tabanlı bir otomobil olan ve tasarımıyla efsanevi Type 57SC Atlantic modeline atıfta bulunan Bugatti La Voiture Noire, el yapımı karbon fiber gövdeye sahip. Aracın kaputunun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 ünite bulunuyor. Chiron ve Divo modellerinde de kullanılan bu ünite 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretiyor.

https://www.marca.com/buzz/album/2019/04/30/5cc7d4dc22601d983e8b4620.html