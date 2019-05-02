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Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor

Cenevre'de tanıtılan ve dünyanın en pahalı otomobili olarak anılan Bugatti La Voiture Noire'i yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun satın aldığı konuşuluyor. İddia, İspanyol gazete Marca'ya ait.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor
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İlk kez Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkan ve 16.7 milyon euro’ya satılarak “dünyanın en pahalı yeni otomobili” olma unvanına erişen Bugatti La Voiture Noire’nin gizli sahibiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelen haberlere göre, yalnızca bir adet üretilecek bu özel aracın sahibi Cristiano Ronaldo olabilir.

Fransızca “siyah araba” anlamına gelen Bugatti La Voiture Noire’in güncel kurla tam 111 milyon 600 bin TL’ye satıldığı açıklandı. Fakat sahibinin kimliği henüz resmi olarak ortaya çıkmadı. İlk etapta söylentiler Volkswagen Grubu eski başkanı Ferdinand Piech üzerinde yoğunlaşıyordu. Zira Le Mans yarış araçlarının da dahil olduğu kapsamlı bir koleksiyonu bulunan Piech, bu konuda oldukça güçlü bir adaydı.

İspanyol gazeteye göre bu özel Bugatti'nin sahibi Cristiano Ronaldo 

Marca isimli İspanyol gazete ise bugün bambaşka bir iddia ortaya attı. Marca’ya göre “dünyanın en pahalı yeni otomobili” olan Bugatti La Voiture Noire’i Piech değil, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo satın aldı. Gazetede belirtilene göre Ronaldo, otomobili satın almak için tam 11 milyon euro ödedi. Şimdilerde Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcu, Bugatti modellerinin yabancısı değil. Ronaldo’nun garajında Veyron Grand Sport ve Chiron gibi egzotik araçlar bulunuyor.

Bugatti La Voiture Noire genel özellikleri 

Chiron tabanlı bir otomobil olan ve tasarımıyla efsanevi Type 57SC Atlantic modeline atıfta bulunan Bugatti La Voiture Noire, el yapımı karbon fiber gövdeye sahip. Aracın kaputunun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 ünite bulunuyor. Chiron ve Divo modellerinde de kullanılan bu ünite 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretiyor.  


https://www.marca.com/buzz/album/2019/04/30/5cc7d4dc22601d983e8b4620.html Yorum Yaz
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haberelectro 2 hf. en beğenilen
Tam bir apaçi.
Yanıtla +29
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Uza -00- 2 hf. bekle yan çarı getiriyom
Roll royce da at madalyonuyla alınmıyor kardeş
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wtersad 2 hf.
bu iş fazlası ile saçmalamaya vardı artık ne o metal nede o teknoloji bu paraları hak etmiyor. bence 1 milyon tl bir spor otomobil için max değer gerisini dünyanın ve çevrenin korunmasına harcasın firmalar. Kirlettikleri gezegenimizin cezasını ödesinler
bu iş fazlası ile saçmalamaya vardı artık ne o metal nede o teknoloji bu paraları hak etmiyor. bence 1 milyon tl bir spor otomobil için max değer gerisini dünya...
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OrQuN 1 hf.
Zenginin malı..
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MaDMaxiBo 1 hf.
Kimse de dememiş yaw 16 milyona satılan arabayı nasıl 11 milyona alıyor bu

Basın bizdeki gibi sallarken çok desteksiz sallıyor belli ki
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DH Misafiri 2 hf.
Valla iyice "zenginin malı züğürtün ağzını yorar." Atasözüne bağladınız.
Size ne yahu adam yıllık 100milyondan fazla kazanıyor parasının 10 da biriyle araba almış ne var bunda... Sana çok para olabilir ama ona ÇEZERZ PARASI ;)
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Omisis046 2 hf.
Eyvah, itibarımız tehdit altında. Acilen bizim de bundan daha güzel makam arabaları almamız lazım. Bu kafirler devlet-i aliyyeden daha güzel arabalara mı binecek.
Benzin ve kontak ile.
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darkmet86 2 hf.
Supra alıp 2000bg yapıp bundan daha fazla keyif yaparım. 120milyon lira ney lan ??????
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cabriyo 2 hf.
1 gün bu arabaya bineceğime 1 gün ronaldoyla geçirmeyi tercih ederim. christiano ronaldo daha eşsiz.
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sçsb 2 hf. cabriyo
havalarda ılıdı
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medverdev 2 hf.
bilerek 1 adet yapıyorlar ki zenginler sıraya girsin =)
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DH Misafiri 2 hf.
hala bir tesla roadster değil. yine arkadan gelir bu da
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Watafak123 2 hf. DH Misafiri
Performans olarak belki, ama bu araç performanstan ziyade (ki zaten dünyadaki en güçlü birkaç motordan birine sahip) bir koleksiyon parçası. 10-15 seneye de şimdiki değerini katlamış hale gelecek.
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Para var adamda Allah daha çok versin. Kendisi yaptığı yardımlarla bilinir.
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Kanatlandırmayan_Redbull 2 hf.
Herifin kazancini hesaplarsak bu arabaya almasi hicte abarti degil
Yasiyorsun bu hayati roniii
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