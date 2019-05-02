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Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok düzenlemeyi kapsayan yönetmelikle birlikte düşük emisyon alanlarının önü açıldı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de kent merkezleri
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte ilgili bakanlık ve belediyelere önemli görevler verildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin; çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsadığı açıklandı.

Kent merkezleri düşük emisyon alanı ilan edilebilecek 

Yönetmeliğin kapsamına baktığımızda, büyük şehirlerde adeta yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Buna göre, kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek. Söz konusu alan, günlük geçen araç sayısı ve hava kalitesi haritaları esas alınarak uygulanacak. Sınırlandırma ve ücretlendirmede araç emisyon sınıfı, girilen yol, trafik yoğunluğu, bölge ve zaman dilimi dikkate alınacak. Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik işlem uygulanacak.

Alternatif enerjili araçlar teşvik edilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte alternatif enerji kullanımına da önem verilecek. Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için elektrikli araçların cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak altyapı planları oluşturacak. Ayrıca havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek. Alternatif yakıtlı araç ve raylı sistem teknolojilerine ilişkin Ar-Ge programlarının geliştirilmesine de önem verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki tüm kapsam ve uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz.



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ymhaslaman 2 hf. en beğenilen
Hazırlanın ETV geliyor.
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cank1981 2 hf.
Arkadaş elektrikli araçlar çevreci oldu ya :D Elektrikli araçların kullandığı piller üretilirken çevreye hiç mi zarar verilmiyor. Araçların kullandığı elektrik üretiminde hiç çevreye zarar verilmiyor mu?
Arkadaş elektrikli araçlar çevreci oldu ya :D Elektrikli araçların kullandığı piller üretilirken çevreye hiç mi zarar verilmiyor. Araçların kullandığı elektrik ...
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4 Yanıt Yanıtla +6
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alaz1903 2 hf.
Elektrikli ve Hybrid araçlara Türk usulü teşvik nasıl yapılır açıklayayım:
Dizel ve benzinli araçlarda ötv 2 katına çıkarılır. Dolayısıyla diğerlerinde indirim yapılmış olur :)
Elektrikli ve Hybrid araçlara Türk usulü teşvik nasıl yapılır açıklayayım:Dizel ve benzinli araçlarda ötv 2 katına çıkarılır. Dolayısıyla diğerlerinde indi...
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Ali GÜLER 2 hf.
Öncelikle, belediyedeki sinek ilacı arabası gibi simsiyah duman atan bazı araçlara çözüm bulsunlar.
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DH Misafiri 2 hf.
Ryzen 3000 bekleniyor, dönemsel düşüş normal 2 sonra yükselişe geçer
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CoreXXX 2 hf.
istanbulda toplu tşımaya teşvik etmeye gerek yok. zaten yer yok:) o yüzden acil yeni metrolar tranvaylar vs açılmalı. pestil şeklinde işe gidip geliyor millet
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bluedevil866 2 hf.
sonucta bir tane araba kendine , iki tane van golunde ki yaliya aliyorsun artik.
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muammer816 2 hf.
50-60 bin tl'ye hibrit veya kullanılabilir full elektrikli araç verildi de bu millet almadı mı.fiyatlar aşağı çekilsin herşey olur.insanlar mecburiyetten 1.0 litre gibi abidik gubidik içten yanmalı motorlu araçlar satın alıyor.az yakıyor diye dizel alınıyor.ayrıca istanbul gibi iş merkezlerini içinde barındıracak şehirler türetilirse nüfus dağılımı daha düzgün ve normal olur.
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berkaydj 2 hf.
Ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyorlar
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elcas 2 hf.
bu işin sonunda kesin vergi vardır. çevreyi düşünselerdi diğer ülkeler gibi tüketiciye gerçekçi teşvik verirlerdi.
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alaz1903 2 hf.
Elektrikli ve Hybrid araçlara Türk usulü teşvik nasıl yapılır açıklayayım:
Dizel ve benzinli araçlarda ötv 2 katına çıkarılır. Dolayısıyla diğerlerinde indirim yapılmış olur :)
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ymhaslaman 2 hf. en beğenilen
Hazırlanın ETV geliyor.
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Her isi ters giden adam 2 hf.
Hic biri olmayacak. Boş konusuyorlar. Enson 2023 hedefleri vardi. Tamamen hikaye. Laf olsun torba dolsun bunlar bir halt yapamaz
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elektrikli araçlar, hava kirliliği ve
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