Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek

Tam Boyutta Gör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte ilgili bakanlık ve belediyelere önemli görevler verildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin; çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsadığı açıklandı.

Kent merkezleri düşük emisyon alanı ilan edilebilecek

Yönetmeliğin kapsamına baktığımızda, büyük şehirlerde adeta yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Buna göre, kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek. Söz konusu alan, günlük geçen araç sayısı ve hava kalitesi haritaları esas alınarak uygulanacak. Sınırlandırma ve ücretlendirmede araç emisyon sınıfı, girilen yol, trafik yoğunluğu, bölge ve zaman dilimi dikkate alınacak. Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik işlem uygulanacak.

Alternatif enerjili araçlar teşvik edilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte alternatif enerji kullanımına da önem verilecek. Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için elektrikli araçların cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak altyapı planları oluşturacak. Ayrıca havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek. Alternatif yakıtlı araç ve raylı sistem teknolojilerine ilişkin Ar-Ge programlarının geliştirilmesine de önem verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki tüm kapsam ve uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz.



