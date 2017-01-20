Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D

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Faraday Future FF 91’i CES 2017 kapsamında tanıtmış ve araç üretime hazır hale gelip satışa sunulduğunda 600km’nin üzerinde menzil sunarak alanındaki en iyi değerlere sahip olacağını duyurmuştu. Bu hamleye karşılık Tesla cephesi ise sessiz sedasız bir adım attı.

Daha önce P100D batarya paketinin sadece performans odaklı olacağını ve Model S ya da Model X versiyonlarına daha uzun menzil sağlamak adına kullanılmayacağını söyleyen Tesla, web sitesinde bir güncelleme yaptı. Buna göre Model S ya da Model X’in 100D versiyonu satın alma seçeneklerinde yer almaya başladı.

Performans modelinde sunulan pil paketi ile 0’dan 100km hıza 2.5 saniyenin altında ulaşmayı başaran Tesla, bu yapı ile Model S’te maksimum 506km menzil sunabiliyordu. Satışa sunulan yeni Model S 100D versiyonunda ise menzil, 540km’ye çıkarılmış oldu. 0-100km/h hızlanması ise 4.2 saniyeye çekilmiş ve maksimum hız 250km/h ile sınırlandırılmış.

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Amerika’da kullanıcılar bu pil paketi ile Model S’i satın almak istediklerinde vergiler dahil 95 bin dolar ödemek durumda. Aracın teslim tarihi ise Mart 2017 olarak belirleniyor. Bu fiyata ek donanımlar ve gelişmiş otomatik pilot ise dahil değil. Otomatik pilot için ekstra 5 bin dolar talep ediliyor.

Tesla’nın hali hazırda satışta olan tüm Model S versiyonlarının menzilleri ise şöyle:

60: 320km

60D: 350km

75: 400km

75D: 415km

90D: 470km

100D: 540km

P100D: 506km