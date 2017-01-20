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Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D

Tesla, an itibariyle satışta olan dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı olan Model S 100D versiyonunu sessiz sedasız satışa sundu. Beklenmedik bu hamleye dair detaylar yazımızda:
2 yıl
29,2b
1
40
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D
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Faraday Future FF 91’i CES 2017 kapsamında tanıtmış ve araç üretime hazır hale gelip satışa sunulduğunda 600km’nin üzerinde menzil sunarak alanındaki en iyi değerlere sahip olacağını duyurmuştu. Bu hamleye karşılık Tesla cephesi ise sessiz sedasız bir adım attı.

Daha önce P100D batarya paketinin sadece performans odaklı olacağını ve Model S ya da Model X versiyonlarına daha uzun menzil sağlamak adına kullanılmayacağını söyleyen Tesla, web sitesinde bir güncelleme yaptı. Buna göre Model S ya da Model X’in 100D versiyonu satın alma seçeneklerinde yer almaya başladı.

Performans modelinde sunulan pil paketi ile 0’dan 100km hıza 2.5 saniyenin altında ulaşmayı başaran Tesla, bu yapı ile Model S’te maksimum 506km menzil sunabiliyordu. Satışa sunulan yeni Model S 100D versiyonunda ise menzil, 540km’ye çıkarılmış oldu. 0-100km/h hızlanması ise 4.2 saniyeye çekilmiş ve maksimum hız 250km/h ile sınırlandırılmış.

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D
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Amerika’da kullanıcılar bu pil paketi ile Model S’i satın almak istediklerinde vergiler dahil 95 bin dolar ödemek durumda. Aracın teslim tarihi ise Mart 2017 olarak belirleniyor. Bu fiyata ek donanımlar ve gelişmiş otomatik pilot ise dahil değil. Otomatik pilot için ekstra 5 bin dolar talep ediliyor.

Tesla’nın hali hazırda satışta olan tüm Model S versiyonlarının menzilleri ise şöyle:

  • 60: 320km
  • 60D: 350km
  • 75: 400km
  • 75D: 415km
  • 90D: 470km
  • 100D: 540km
  • P100D: 506km

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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Çok iyi. Dünyada bir yerlerde insanlar teknoloji geliştiriyor biz de burdan seyrediyoruz. Seçimlere yakın yerli otomobilimizi görüp hasret gideriyoruz sonra diğer seçime kadar özlüyoruz falan. Kim bilir... Belki bir gün biz de ülkemizdeki sanayinin gelişimini, yeni araçların üretildiğini görürüz.
Çok iyi. Dünyada bir yerlerde insanlar teknoloji geliştiriyor biz de burdan seyrediyoruz. Seçimlere yakın yerli otomobilimizi görüp hasret gideriyoruz sonra di...
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4 Yanıt Yanıtla +77
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redoracle 2 yıl muratkaya
ntv.com.tr/...
Bizim teknolojilerimiz çok daha önde bir kere, Tesla bizi gısganıyor.
1 Yanıt Yanıtla +16
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pyschoo 2 yıl
amserdamda havaalaninda taksilerin hepsi tesla
Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Adamlar geliştiriyor biz bakıyoruz diyorsunuz da.. Elon Musk da Güney Afrikada doğmuş büyümüş.. hayallerini orada gerçekleştiremeyeceğini gördüğü için, anne tarafından dedesinin falan kanadadan göç etmesinden faydalanıp önce kanada vatandaşlığı alıp kapağı oraya atmış.. oradaki uzak akrabalarının çiftliğinde bir süre oyalandıktan sonra (onların durumlarının çok daha iyi olduğunu sanıyormuş, çiftlik dediğim öyle amerikan filmlerinde gördüğünüz şahane bir ortam değil.. çiftçilikle geçimini sağlamaya çalışan bir aileymiş) üniversiteye ve bir yurda kapağı atmış, oradan abd deki bir üniversiteye transfer olup çift anadal okuyup mezun olmuş.. her daim çevresindeki imkanları araştırmış, hayallerinin peşinden koşmuş mücadele etmiş.. adamlar orada yapıyor değil, bazı insanlar kıçlarını yırtarak, çok çalışarak, hayallerini nerede gerçekleştirebileceklerse oraya gitmek için gerekeni yaparak, ailesinin dizinin dibindeki rahatından vazgeçerek, fedakarlıklar yaparak gerçekleştiriyorlar bunları.. Yani Türkiye'de değil de orada doğsaydım neler yapardım diye kendinizi kandırmayın boşuna!.. Al işte, adam Güney Afrikadan çıkıp buralara gelmiş..
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Atatürk Sevdalısı 1987 2 yıl
Bana şehir içi kullanımda en az 1 hafta yeter. Büyük bir başarı. Keşke para birimimiz değerli olsa da rahatça alabilsek.
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alfa-x 2 yıl
Ağırlık artınca şasiyi ona göre dizayn etmek gerekiyor sonradan eklemeyi kastetmedim.Daha en başında o ağırlığa dayanacak şasi yapmak için daha güçlü parçalar daha fazla destek elemanlarına ihtiyaç oluyor.
Fluence ZE megane hb ile aynı şasiye sahipti ancak arkada pil ağırlığından dolayı ncap ten 4 yıldız almıştı.(fluence in 5 çarpışma testi yok ama fluence ZE özel hazırlandı).
Volvonun elektrikli araç geliştirme belgeselini izlerseniz pil ağırlığı ile şasi dizaynı içiçe ,ağırlık bir noktada yani pil tarafında toplandığı için şasiyi daha fazla zorluyor.Çarpışma sırasında pil ileriye gitmeye devam etmek istiyor buda öndeki baskıyı artırıyor.Bu nedenle şasiyi daha güçlü yapmak dizayn etmek gerekiyor buda ağırlık artışını getiriyor.Halbuki elektrikli aracın şuanki pil teknoljisi nedeniyle en hafif,en az sürtünmeye sahip(Rüzgar direnci olarakda yol teması olarak da-kalın lastikler elektrikli araçta istenecek son şeydir)olması gerekir.Tesla rüzgar konusunda iyi.
Başka araçla çarpışırsa tabii tesla avantajlı ama hep duvarlara ,Kamyon kasalarına çarptığı için ölümle sonuçlanıyor:)
Kazaları azalttığı doğrudur ,çünkü daha önce de yazmıştım otopilot büyük adım ,büyük risk aldılar ama ölümler olmasa iyiydi.İçten yanmalı ile elektrikli kaza oranları verisi elimde yok ama satış adedi kaza orarnına bakmak daha mantıklı.
Tesla ağırlıkda dez avantajlı çünkü çok pil kullanıyor.Çünkü önceliği 0-100 ve bu yönde ilerliyor.Bir bakıma haklılar da Model X pek satılmıyor ,model 3 ise iddialı.
Otopilot ve elektrikli olması teslanın iyi yanları,elektrikli araçlarında iyi reklamını yapıyor.
Menzil ,pil kullanımı günlük kullanım konularında zayıf ama en iyisi gibi lanse ediliyor.Ben buna kızıyorum ,reklamın tadını kaçırdılar.Hızlı şarj olmasa yukarıda arkadaş kaç saatte dolacağını yazmış.Peki günlük hayatta niçin hızlı şarjı,örneğin cep telefonlarında bile pek kullanmıyoruz.Çünkü pil ömrünü kısaltıyor.Şarj etme sayısını düşürüyor.Piller bitince ne olacak :)
Bunları tesla da biliyordur belki de hepsi pazarlama için.İnsanlara ferrari ile yarışabilen ferrariden çok daha ucuz ve çevreci araç pazarlamak için ağır,uzun şarja ihtiyaç duyan araç yaptılar çünkü diğerlerinden çok var.Nissan leaf gibi abdde iyi satıyor ama bu kadar gündemde değil.
Bilgiler için teşekkürler.
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ferhatserif 2 yıl
ne yapıp edip bu arabalardan almak lazım, yakıtı bedava, ÖTVsi de yok
bir az bahalı ama kendi parasını 2-3 senede amorte edeceği ortada
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Wi Fi 2 yıl
Sizde çalışın sizde yapın, her konuda ağlamak ve muhalefet etmekle teknoloji geliştirilmiyor, orda burda park işgal edip devletin otobüsünü yakıp yıkmaklada olmuyor, forumlarda çene çalmaklada olmuyor.
Çeneniz çalışmasın kafanız çalışsın, burada fitne üreteceğiniz enerjiyi teknoloji üretmeye verin.
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megaron85 2 yıl Wi Fi
Orijinalden alıntı: Wi Fi

Sizde çalışın sizde yapın, her konuda ağlamak ve muhalefet etmekle teknoloji geliştirilmiyor, orda burda park işgal edip devletin otobüsünü yakıp yıkmaklada olmuyor, forumlarda çene çalmaklada olmuyor.

Çeneniz çalışmasın kafanız çalışsın, burada fitne üreteceğiniz enerjiyi teknoloji üretmeye verin.

Hangi işle iştigal ettiğinizi merak ediyorum. Girişimcilik konusunda engin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Mesela işletmenizi kurarken finansmanı nasıl sağladınız? İşletmenizde kaç kişi çalıştırıyorsunuz, satışlar iyi gitmediğinde çalışanlarınızın maaşını nasıl ödüyorsunuz? 1 haftada yaptığınız işin parasını 1 yılda alamayınca harcadığınız emeğin, malzemenin maliyeti size yük oluyor mu? Ödeme alamadığınız gerekçesiyle muhatabınızı mahkemeye verdiğinizde ne kadar zamanda sonuçlanıyor ve paranızı alabiliyorsunuz? Hangi yenilikçi projeleri başarıya ulaştırdınız. Bu projelerde karşılaştığınız zorlukları nasıl çözdünüz?
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Manchester United 2 yıl
Tesla'nın askerleriyiz. Yürü be Tesla.
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alfa-x 2 yıl
Tesla 100Kwh ile 540km Renault Zoe 41Kwh ile 400km menzil.
Bütün cazibesi 0-100 olan bir balon tesla.Bu nedenle bu kadar reklama ihtiyacı var.Hiç viraj kabiliyetlerini göremedik ,yoldan çıkıp tarlalara uçuyor.Çamura uçunca sağlam ama kamyona arkadan çarpınca teneke ,
Çünkü çok bataryası var ,çünkü çok ağır.
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megaron85 2 yıl alfa-x
alfa-x

"Bütün cazibesi 0-100 olan bir balon tesla."


Güzel espri.

Otopilot? Geniş bagaj hacmi? (Abd için) Yaygın hızlı şarj istasyonları? Bunlar ne olacak?

Tesla elini taşın altına koymasaydı, elektrikli araçların da performanslı ve pratikte kullanılabilir olabileceğini göstermeseydi, çok sayıda hızlı şarj istasyonu kurmasaydı, 5 milyar dolar yatırım yapıp pil fabrikası kurmasaydı Renault veya başka bir firma asla kitlelere hitap edecek bir elektrikli araba üretmekle uğraşmazdı.

Yapmak zorundalar çünkü mecburlar, yoksa önümüzdeki yıllarda Tesla ile rekabet edemezler.
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AKTeknisyen 2 yıl alfa-x
alfa-x

Tesla 100Kwh ile 540km Renault Zoe 41Kwh ile 400km menzil.

Bütün cazibesi 0-100 olan bir balon tesla.Bu nedenle bu kadar reklama ihtiyacı var.Hiç viraj kabiliyetlerini göremedik ,yoldan çıkıp tarlalara uçuyor.Çamura uçunca sağlam ama kamyona arkadan çarpınca teneke ,

Çünkü çok bataryası var ,çünkü çok ağır.


Bu işlerde kıyas yapılacaksa sınıf bazında kıyaslama yapılır. tutupta Zoe gibi B sınıfı bir araçlar D sınıfı bir aracı sadece menzil bazında kıyaslamak ne mnatıklı nede teknik olarak doğru.Ayrıca çok övülen o Renault pil kirası gibi bir garabeti müiteriye saplayan bir firma.

Başa dönersek Zoe küçük iç ve bagaj hacmi dar bir araba.Küçük olunca tabi ki batarya/menzi lavantajo ortaya çıkıyor.Sonra..sonrası hiç bir şey.şehir içinde kısa menzilde işe gidip gelmek için kullanılacak bir araba kalıyor elimizde.Model S ise bildiğimiz D sınıfı ve ölçü olarakta sınıfının standartlarında. Gerekirse 7 kişilik bile olabiliyor.

Ranault ne zaman Talisman gibi bir arabayı elektrikli yapar işte o zaman Model S ile kıyaslama imkanı doğar.Yada Megane gibi bir C sınıfını elektrikli olarak sunar model 3 ile kıyaslarsınız.Şu durumda Zoe ile Model S kıyaslaması elma artmut kıyalamasından öte geçemez.

TEsla araçların sağlamlığına gelince tabi tüm bilginiz izlediğiniz iki tane video veya habere dayanınca (onlarda yarım yamalak ) böyle enteresan yorumlar ortaya çıkıyor. Arabanın sağlamlığı hakkında çarpışma testlerine ,konforu yol tutuşu için kullanıcı yorumlarına bir bakınız isterseniz?

Bütün bunlara ek olarak sizin gibi dışarıdan izleyerek değil resmi niteliği olan ve sorumluluk taşıyan NHTSA (Teslaya ölümlü kazalar sonrası soruşturma açan kurum ) raporuna bir bakın bakalım ne diyor bu araçların güvenliği hakkında?
1 Yanıt Yanıtla +3
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2ner 2 yıl
Bu Tesla'nın haberleri sürekli niye pompalanıyor anlamıyorum? Duyanda sanki ar-gesini Türk firmaları yapıyor zanneder. Ayrıca ne distribütörü var ne de alıcısı var.
1 Yanıt Yanıtla
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MrKemal17 2 yıl 2ner
2ner
Bu Tesla'nın haberleri sürekli niye pompalanıyor anlamıyorum? Duyanda sanki ar-gesini Türk firmaları yapıyor zanneder. Ayrıca ne distribütörü var ne de alıcısı var.

Dünya'nın en pahalı benzinini kullandığımız için. Alıcısı var, Tesla distribütörlük vermiyor.
Yanıtla +2
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infom@n 2 yıl
100kwh= 540km
%90 verimlilikle şarj edilse
%100 şarj etmek için 111kw enerji lazım. 111kw X 0.44 krş = 49 ?
49₺ / 540km = 9 kuruş
1km'de 9 kuruş yakıyor.
Fakat hava sıcaklığına göre menzil düşüyor. O zaman km'de 15 kuruş tüketim görülebiliyor.
Eğer Türkiye'de (220 Volt) duvardan şarj etmeye kalkarsanız saatte 2 kw doldurabiliyorsunuz. 111kw dolum için 56 saat şarj gerekir. 400 volt 3 faz abonesi olursanız bu süre 8 saate düşüyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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naruchi 2 yıl infom@n
infom@n

100kwh= 540km
%90 verimlilikle şarj edilse
%100 şarj etmek için 111kw enerji lazım. 111kw X 0.44 krş = 49 ?
540km /49 = 9 kuruş
1km'de 9 kuruş yakıyor.
Fakat hava sıcaklığına göre menzil düşüyor. O zaman km'de 15 kuruş tüketim görülebiliyor.
Eğer Türkiye'de (220 Volt) duvardan şarj etmeye kalkarsanız saatte 2 kw doldurabiliyorsunuz. 111kw dolum için 56 saat şarj gerekir. 400 volt 3 faz abonesi olursanız bu süre 8 saate düşüyor.

yalnız yaptıgınız hesapta 49/540 olması gerekir... yanlış yazım var sanırım...
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BekirTemel 2 yıl
beklediğimden de hızlı halledecekler belli ki bu menzil işini, bravo.
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