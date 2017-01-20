Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok

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Temmuz ayında meydana gelen Tesla’nın ölümlü ilk kazasının ardından otomatik pilotun güvenilirliğinden şüphe duyulurken ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi(NHTSA) de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yaklaşık 6 ay sonra bugün soruşturma sona erdi ve ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin yayınladığı raporda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre olayda Tesla’nın otomatik pilotunun bir kusuru yok. Dahası Tesla, Autosteer otomatik pilot modunun kullanıma sunulmasının ardından Tesla araçlarındaki kaza oranı %40 azaldı.

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Yayınlanan rapora göre Tesla’nın otomatik pilot teknolojisine sahip Model S otomobilinin kavşakta sola dönerken traktör römorkuna çarpması ve 40 yaşındaki sürücü Joshua Brown’un hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından NHTSA, 2014-2016 tarihlerinde üretilen Model S ve 2016 üretim tarihli Model X otomobillerini inceledi. Araçların kilometre verilerini, hava yastıklarını ve aracın belirli koşullarda kendisini yönlendirmesine olanak sağlayan AutoSteer adlı otomatik pilotu inceleyen yetkililer; AutoSteer otomatik pilotu duyurulduktan sonra Tesla araçlarında meydana gelen kazaların %40 oranında azaldığını belirtti.

Frene basmak için en az 7 saniyesi vardı

Daha önce 1 milyon millik mesafede ortalama 1.3 adet kaza yaşanırken AutoSteer’den sonra bu oran 1 milyon milde 0.8’e düştü. NHTSA raporu yayınlamasının asıl nedeni olan kazayla ilgili ise Tesla’yı sorumlu tutmayarak sürücünün kazadan önce frene basmak için en az 7 saniyesi olduğunu ancak bunu yapmadığına dikkat çekti ve bu tip otomatik pilota sahip araç sürücülerinin trafiği takip etmek ve gerektiğinde otomatik pilota müdahale etmek için hazırda olmaları gerektiğini açıkladı.

NHTSA, Tesla’nın da kullanım kılavuzu ve açıklamalarda sürücülere araçlarda otomatik pilotla ilgili sınırlandırmalardan bahsettiğini ve bu teknolojinin aracın tamamen kontrolünü ele almaktan ziyade bir sürüş yardımcısı olduğunun altını çizdiğini de rapora ekledi ve sürücüleri uyardı: Bu tür yardımcı sistemleri kullanmadan önce lütfen tüm talimatları ve uyarıları okuyun.

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-7876.PDF