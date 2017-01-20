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Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok

Tesla’nın ölümle sonuçlanan ilk kazasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Rapora göre otomatik pilot kaza oranını %40 azaltırken kazada otomatik pilotun kusuru yok.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok
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Temmuz ayında meydana gelen Tesla’nın ölümlü ilk kazasının ardından otomatik pilotun güvenilirliğinden şüphe duyulurken ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi(NHTSA) de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yaklaşık 6 ay sonra bugün soruşturma sona erdi ve ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin yayınladığı raporda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre olayda Tesla’nın otomatik pilotunun bir kusuru yok. Dahası Tesla, Autosteer otomatik pilot modunun kullanıma sunulmasının ardından Tesla araçlarındaki kaza oranı %40 azaldı.

Ayrıca Bkz. "Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir"

Yayınlanan rapora göre Tesla’nın otomatik pilot teknolojisine sahip Model S otomobilinin kavşakta sola dönerken traktör römorkuna çarpması ve 40 yaşındaki sürücü Joshua Brown’un hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından NHTSA,   2014-2016 tarihlerinde üretilen Model S ve 2016 üretim tarihli Model X otomobillerini inceledi. Araçların kilometre verilerini, hava yastıklarını ve aracın belirli koşullarda kendisini yönlendirmesine olanak sağlayan AutoSteer adlı otomatik pilotu inceleyen yetkililer; AutoSteer otomatik pilotu duyurulduktan sonra Tesla araçlarında meydana gelen kazaların %40 oranında azaldığını belirtti.

Frene basmak için en az 7 saniyesi vardı

Daha önce 1 milyon millik mesafede ortalama 1.3 adet kaza yaşanırken AutoSteer’den sonra bu oran 1 milyon milde 0.8’e düştü. NHTSA raporu yayınlamasının asıl nedeni olan kazayla ilgili ise Tesla’yı sorumlu tutmayarak sürücünün kazadan önce frene basmak için en az 7 saniyesi olduğunu ancak bunu yapmadığına dikkat çekti ve bu tip otomatik pilota sahip araç sürücülerinin trafiği takip etmek ve gerektiğinde otomatik pilota müdahale etmek için hazırda olmaları gerektiğini açıkladı.

Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok
NHTSA, Tesla’nın da kullanım kılavuzu ve açıklamalarda sürücülere araçlarda otomatik pilotla ilgili sınırlandırmalardan bahsettiğini ve bu teknolojinin aracın tamamen kontrolünü ele almaktan ziyade bir sürüş yardımcısı olduğunun altını çizdiğini de rapora ekledi ve sürücüleri uyardı: Bu tür yardımcı sistemleri kullanmadan önce lütfen tüm talimatları ve uyarıları okuyun.

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-7876.PDF Yorum Yaz
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D.Baran 2 yıl en beğenilen
Sürücünün hatası olabilir,vardır kesin ama her tarafı sensörlerle çevrili,radar sistemleri olan böyle bir araç 7 sn boyunca ne yaptı acaba? Otomatik frenleme,yavaşlama yada sesli görüntülü uyarıda mı vermedi de sürücü 7 sn boyunca bekledi? Enteresan.Genellikle güçlünün 'haklı' olduğunu gözlemleyince insan düşünmeden edemiyor..
Sürücünün hatası olabilir,vardır kesin ama her tarafı sensörlerle çevrili,radar sistemleri olan böyle bir araç 7 sn boyunca ne yaptı acaba? Otomatik frenleme,...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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Alperk87 2 yıl D.Baran
Orijinalden alıntı: D.Baran

Sürücünün hatası olabilir,vardır kesin ama her tarafı sensörlerle çevrili,radar sistemleri olan böyle bir araç 7 sn boyunca ne yaptı acaba? Otomatik frenleme,yavaşlama yada sesli görüntülü uyarıda mı vermedi de sürücü 7 sn boyunca bekledi? Enteresan.Genellikle güçlünün 'haklı' olduğunu gözlemleyince insan düşünmeden edemiyor..

Hocam program hem betada hemde sensörleri yeterli degil adamlar basbasbagırıyor ellerinizi bile direksiyondan çekmeyin diye ama adamın birini başka araçtan çekmişler adam uyuyordu araba giderken :) bu elemanda telefona bakıyodur bence. Teslanın bu işi biraz daha olgunlaşınca çıkarması gerekirdi şuan janjanlı diye alan var kesin ama para için insanların hayatları riske giriyor bu arada yeni çıkıcak araçlarında daha gelişmiş sensörlere yer vericekler ama hala olması gerekenin altında kalıyor
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
Orijinalden alıntı: D.BaranSürücünün hatası olabilir,vardır kesin ama her tarafı sensörlerle çevrili,radar sistemleri olan böyle bir araç 7 sn bo...
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silversmith 2 yıl
Araba alıyorsun kaza yapıyorsun. Sorumlu otomobil firması oluyor veya olmuyor. Kaskoya gerek yok arkadaşlar. :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yapay zeka bile hata yapsa ; o hata yapay zekayı programlayan insanın hatasıdır !
benim asıl merakla beklediğim şey ! yapay zeka ne zaman bir program yazmaya başlayacak ! ? çünkü bu şekilde olası insan hatalarıyla yazılmış bir yapay zeka programlarının bir üst evrimi anca kendi kendini yazabilen !
aynı yeni bir şey öğrenen bir çocuk gibi yeni öğrendiği ile tüm düşünce akıl ve davranış modelinin değişmesi ; zaten zeka denilen şeyin gerçek doğasının birer ürünüdür.
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asosyal mühendis 2 yıl
Otomatik pilot yat uyu diye değil aynı zamanda kahveni de iç diye yapılmış.
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kadirirdem 2 yıl
bir yazılım güncellemesi ile %40 oranda kaza azalması hmm güzelmiş ya...
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TheDenier 2 yıl
Eminim hiç suçsuz değildir o araç.Böyle büyük firmalar adlarının kirlenmemesi için elinden geleni yaparlar her ne kadar "dürüst" firmayı oynasalar da.Adlarındaki en ufak bir kirlenme piyasadaki hisselerinde %5-6 düşüşe neden olur.
Ayrıca zaten bütün her şeyi gözetip, her şeyi hesaplayıp tüm uyaranları devreye sokan bir makinenin o 7 saniyede de sürücü müdahale etmese bile bir şeyler yapması gerekirdi.
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_AsDeRf_ 2 yıl TheDenier
TheDenier
Eminim hiç suçsuz değildir o araç.Böyle büyük firmalar adlarının kirlenmemesi için elinden geleni yaparlar her ne kadar "dürüst" firmayı oynasalar da.Adlarındaki en ufak bir kirlenme piyasadaki hisselerinde %5-6 düşüşe neden olur.
Ayrıca zaten bütün her şeyi gözetip, her şeyi hesaplayıp tüm uyaranları devreye sokan bir makinenin o 7 saniyede de sürücü müdahale etmese bile bir şeyler yapması gerekirdi.

Hocam saatte sadece 50 kmh hizla ilerlese arac 7 saniye oncesi 100 metre oncesi olur. Tabii sensorler bu denli mesafeyi takip edebilir mi bilemiyorum. Ama bir tahmin arac kavsakta oldugu icin muhtemelen farkli yonden gelen bir traktorun 100 metre oncesinde aracin rotasi uzerinde olmadigi konusulabilir belki.
Ama sonucta tesla'nin amerikaya cok buyuk yararlar saglayacagi dusunuldugunde ustu de pek tabii kapatilmis olabilir. Nitekim verilen istatistiki degerler de isin reklam kismina hizmet ediyor gibi geldi bana da
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ChaRisMaTiq1i 2 yıl
ilk üretimden sonra iyileştirme ve yenilemeler karşı önlemler gelir..Hataları fark ettikçe
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01001101 2 yıl
yazılımdaki hatalar (bug'lar) yazılım patladıkça anlaşılırlar genelde.
otomatik pilot yazılımcıları ve sistemcileri de öldüre öldüre geliştirirler yavaş yavaş

havacılıkta böyle olmuş, ilk yolcu uçaklarının üretim tekniklerinde akıllara durgunluk verici ilkellikler varmış, uçaklar havada infılak ediyomuş, kaza ola ola bu hatalar görülmüş düzeltilmiş.
bundan sonra da kazalar oldukça mühendisler o kazalardan otomatik pilot güvenilirliğini arttıracak birçok sonuçlar çıkarırlar, ama mahkeme savunmalarında: "otomatik pilot ile kaza oranı şöyle düştü böyle düştü" cümleleri ağırlıklı olacaktır
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Kerim5100 2 yıl
otomatik pilotlu arabası olmayanın fıtratında var bu denip geçilmeliydi :/
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senged 2 yıl
Şimdi bu otonom araçlar yüzünden karışıklıklar başlıycak. Diyelim otonomun aklı karıştı bianda kırmızıda geçti. Kim ödüycek bunun cezasını. Düşünsene polis ilerde çeviriyor aracı. Durursa kime yazıcak cezayı. Durmaz kaçarsa zaten hepten yandık.
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mokinto 2 yıl
100D hazır bu arada siteden(Tesla.com) bakabilirsiniz.
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