Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok

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Yayınlanan rapora göre Tesla’nın otomatik pilot teknolojisine sahip Model S otomobilinin kavşakta sola dönerken traktör römorkuna çarpması ve 40 yaşındaki sürücü Joshua Brown’un hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından NHTSA, 2014-2016 tarihlerinde üretilen Model S ve 2016 üretim tarihli Model X otomobillerini inceledi. Araçların kilometre verilerini, hava yastıklarını ve aracın belirli koşullarda kendisini yönlendirmesine olanak sağlayan AutoSteer adlı otomatik pilotu inceleyen yetkililer; AutoSteer otomatik pilotu duyurulduktan sonra Tesla araçlarında meydana gelen kazaların %40 oranında azaldığını belirtti.
Frene basmak için en az 7 saniyesi vardı
Daha önce 1 milyon millik mesafede ortalama 1.3 adet kaza yaşanırken AutoSteer’den sonra bu oran 1 milyon milde 0.8’e düştü. NHTSA raporu yayınlamasının asıl nedeni olan kazayla ilgili ise Tesla’yı sorumlu tutmayarak sürücünün kazadan önce frene basmak için en az 7 saniyesi olduğunu ancak bunu yapmadığına dikkat çekti ve bu tip otomatik pilota sahip araç sürücülerinin trafiği takip etmek ve gerektiğinde otomatik pilota müdahale etmek için hazırda olmaları gerektiğini açıkladı.
https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-7876.PDF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam program hem betada hemde sensörleri yeterli degil adamlar basbasbagırıyor ellerinizi bile direksiyondan çekmeyin diye ama adamın birini başka araçtan çekmişler adam uyuyordu araba giderken :) bu elemanda telefona bakıyodur bence. Teslanın bu işi biraz daha olgunlaşınca çıkarması gerekirdi şuan janjanlı diye alan var kesin ama para için insanların hayatları riske giriyor bu arada yeni çıkıcak araçlarında daha gelişmiş sensörlere yer vericekler ama hala olması gerekenin altında kalıyor
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