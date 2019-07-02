Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu

Yayınlandığı dönemde dünyanın en zor oyunu olarak lanse edilen ve kısa süre sonra aniden ortadan kaybolan Flappy Bird halen mobil dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Şimdi de battle royale tarzında Flappy Bird oyunu geliştirildi.

Flappy Royale neler sunuyor?

Flappy Royale adındaki oyun 100 oyuncuya kadar aynı anda mücadele etmenizi sağlıyor. Flappy Bird dünyasında olduğu gibi piksel tabanlı bir kuş ve geçmeniz gereken borular bulunuyor. 100 oyuncu bir otobüsten atlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

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Ekrana tıklayarak boruların arasından geçip kalanları geride bırakmanız gerekiyor. Bu tür çok zor olduğu için hayatta kalmak da mesele haline geliyor. Oyundaki tasarım her seferinde değişiyor. Yakın zamanda oyuncuların olabildiğince uzağa gitmeye çalıştıkları günlük bir mod da eklenecek. Flappy Royale açık beta sürecine başladı ve web üzerinden de oyunu deneyebilirsiniz.