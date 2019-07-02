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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu

Flappy Bird tarzındaki zorlayıcı oyunlara meraklıysanız Flappy Royale ile artık 99 kişiye karşı mücadele edeceksiniz. Oyun yeni bir akımın başlangıcı olabilir.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
7,5b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandığı dönemde dünyanın en zor oyunu olarak lanse edilen ve kısa süre sonra aniden ortadan kaybolan Flappy Bird halen mobil dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Şimdi de battle royale tarzında Flappy Bird oyunu geliştirildi.

Flappy Royale neler sunuyor?

Flappy Royale adındaki oyun 100 oyuncuya kadar aynı anda mücadele etmenizi sağlıyor. Flappy Bird dünyasında olduğu gibi piksel tabanlı bir kuş ve geçmeniz gereken borular bulunuyor. 100 oyuncu bir otobüsten atlayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Duels ile aksiyon PvP oyunlarına farklı bir yaklaşım"

Ekrana tıklayarak boruların arasından geçip kalanları geride bırakmanız gerekiyor. Bu tür çok zor olduğu için hayatta kalmak da mesele haline geliyor. Oyundaki tasarım her seferinde değişiyor. Yakın zamanda oyuncuların olabildiğince uzağa gitmeye çalıştıkları günlük bir mod da eklenecek. Flappy Royale açık beta sürecine başladı ve web üzerinden de oyunu deneyebilirsiniz.

 

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adroid 2 gün
Battle royale diyor ama resimde flappy battle diyor bu nasıl çelişki
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muammer816 4 gün
ilk boruya çarpmaktan oyun tanıtılamamış/oynanamamış :D harbiden kolsuzmuş oyuncu :D asdkasşd
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labtek38 5 gün
İzlerken gerildim.
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Requizm 5 gün
Eğlenceli olmuş. Ama videoyu çeken kolsuzu izlerken kanser oldum.
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SEO-Uzmanı 5 gün
otobüsün inişine hasta oldum :D
birde duman efeği olsaymış daha fantastik olurdu :)
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SEO-Uzmanı 5 gün
insan reflekslerini aşan bir durum !
anca programcılık IQ becerisiyle
yazılabilecek bir yapay zekayla bölüm geçilebilinir. !
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grupima 3 gün SEO-Uzmanı
Eeeee? Oyun oynamanın ne anlamı kaldı o zaman?
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ertech26 5 gün
Flappy Royale , Tetris Royale ....
Sıradakini ben açıklıyorum Süper Mario Royale
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740turbowagon 5 gün
Güzel düşünmüşler tutar gibi.
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