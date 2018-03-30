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Dünyanın her yerini vurabilecek güçteki Rus füzesinden ilk fırlatma videosu

Rusya, dünyanın her yerini vurabilecek güçteki yeni füzesi Sarmat’ın ilk fırlatma testlerinden görüntüler taşıyan bir video paylaştı. Füzeye dair detaylar ve etkileyici görüntü yazımızda.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın her yerini vurabilecek güçteki Rus füzesinden ilk fırlatma videosu
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Rus füze tasarım şirketi Makayev Design Bureau tarafından geliştirme çalışmaları 2009 yılından bu yana yürütülen şeytan adlı RS-28 Sarmat füzesi, SS-18 Satan’ın yerini alacak. Putin’in de bulduğu her fırsatta dile getirdiği yeni füze, Rusya sınırları içinden ateşlendiğinde dünyanın her yerini vurabilecek yetenekte geliştiriliyor.


220 ton ağırlığında füze, 10 tonluk başlık taşıyabiliyor. 20.7 Mach (24 bin 910 km/h) üzerine çıkabilen Kıtalararası Balistik Füze Sistemi, 6 megaton gücünde patlayıcı etkisi gösterebiliyor. Rus coğrafi konumlama uydusu GLONASS desteğine de sahip olan füze, ataletsel seyrüsefer sistemleri ile donatılmış ve 10 metre hassasiyetle hedefine ulaşabiliyor.


2020 yılında üretim aşamasına geçmesi beklenen füzenin ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombasından 400 kat daha güçlü olduğu ifadesi aslında ne derece korkutucu olduğunu ortaya koymak adına yeterli olacaktır. Füze sistemi Rusya’nın Mart ayında açıkladığı 6 stratejik silah listesinde ilk sırada yer alıyor.


Aşağıda yer alan videoda Sarmat 2’nin ilk fırlatma testinden görüntüler yer alıyor. Etkileyici bir şekilde platformdan ayrılan füzenin hedefe ulaşma, uçuş gibi bilgileri ise paylaşılmış değil. Haliyle de şimdilik gövde gösterisi olmaktan öteye gidemiyor.


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horizons2 1 yıl en beğenilen AlicanNalbat
Orijinalden alıntı: AlicanNalbat
Sözde ekonomisi kötü ülke...

Adamlarda bilim kültürü var, açlıktan ellerini kemirseler bile projeleri üretirler. Ağır sanayileri çok gelişmiş durumda, bunun üzerine topraklarında yeterince maden var ve bunları işleyebiliyorlar, onlar üretmesin biz mi üretelim.
Orijinalden alıntı: AlicanNalbatSözde ekonomisi kötü ülke...Adamlarda bilim kültürü var, açlıktan ellerini kemirseler bile projeleri üret...
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2 Yanıt Yanıtla +87
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erdemkuru 1 yıl
editörün geçmiş haberlerine baktımda hep "yerli ve milli" konulu haberleri yayınlamış. Bende diyorum bu haberde neden "Haliyle de şimdilik gövde gösterisi olmaktan öteye gidemiyor" diye çamur atarak noktalamış. Kıskançlık böyle bişey olsa gerek. Donanımhaberde baya bir değişme var. Hükümete git gide daha da yakınlaşmalar başlamış bu gidişle burda da takılamıcaz anlaşıldı.
editörün geçmiş haberlerine baktımda hep "yerli ve milli" konulu haberleri yayınlamış. Bende diyorum bu haberde neden "Haliyle de şimdilik gövde gösterisi olmak...
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9600_G_T 1 yıl horizons2
Biz madenleri satıyoruz

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1 Avatar
hamza5806 6 ay
RUSYA BEY NE YAPIYORSUNUZ???!!?!?!?
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DH Misafiri 6 ay
Kafkas lardan çıkacak olan beyaz tenli yecüc(mag).şimdi sırada gökyüzünden gelecek mecuc(magog).
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researcher12 1 yıl
İki ambargo yiyince ciyak ciyak ötmeye başlıyorlar, gerilerinde don yok silah yapıyorlar, napacan ,atabilecen mi birine?
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LGR9 1 yıl MolagBal
Tsar bombasının orijinal tasarımı 100 megaton idi ama bombayı uçaktan bıraktıklarında pilotlara uzaklaşmak için yeterince zaman bırakmadığı için, bomba içindeki Plutonyum-239; Kurşun-207 ile değiştirildi ve gücü 50 megatona düştü. ICBM yani kıtalar arası balistik füze ile fırlatılacak bombalar ağırlıklarından dolayı 6-7 megaton'dan daha büyük olamıyor. 50 megatonluk bombanın ağırlığı 82 tondu. Ama tasarımsal olarak hidrojen bombaları 10 Gigatona kadar ulaşabilir zaten öyle bir bombayı nerede patlatırsan patlat, her yeri dümdüz eder.
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huseyincarnege 1 yıl
adamlar dünyayı vurabiliriz derken biz ise şeker pancarlarını amerikaya peşkeş çekelim
ne güzel demi :S
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ufo 1 yıl
iki dua okuruz üfleriz filan düşürürüz bi-iznillah
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HumWE 1 yıl
Güçlü olmak sırf lafla olmuyor göstermekte gerekiyor...
arada aksiliklerde olmuyor değil :)
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Scorpion28 1 yıl
4.dünya savaşı taş ve sopalarla olacak diyen adam haklıymış gerekten
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Kabus87 1 yıl
Amerika İngiltere son zamanlarda yediğiniz haltları kapatmak için eski Rus ajanini zehirlediniz Ruslar yapti dediniz.Fazla şansinizi zorlamayin yoksa bir sabah uyandiğinizda bir bakmişsiniz g*tünüze Rus füzesi girmiş
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HABERİN ETİKETLERİ
rusya, savunma sanayii ve
10 etiket daha makayev design bureau rs-28 sarmat ss-18 satan kıtalararası balistik füze sistemi kıtalararası balistik füze Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
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