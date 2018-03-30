Dünyanın her yerini vurabilecek güçteki Rus füzesinden ilk fırlatma videosu

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Rus füze tasarım şirketi Makayev Design Bureau tarafından geliştirme çalışmaları 2009 yılından bu yana yürütülen şeytan adlı RS-28 Sarmat füzesi, SS-18 Satan’ın yerini alacak. Putin’in de bulduğu her fırsatta dile getirdiği yeni füze, Rusya sınırları içinden ateşlendiğinde dünyanın her yerini vurabilecek yetenekte geliştiriliyor.





220 ton ağırlığında füze, 10 tonluk başlık taşıyabiliyor. 20.7 Mach (24 bin 910 km/h) üzerine çıkabilen Kıtalararası Balistik Füze Sistemi, 6 megaton gücünde patlayıcı etkisi gösterebiliyor. Rus coğrafi konumlama uydusu GLONASS desteğine de sahip olan füze, ataletsel seyrüsefer sistemleri ile donatılmış ve 10 metre hassasiyetle hedefine ulaşabiliyor.





2020 yılında üretim aşamasına geçmesi beklenen füzenin ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombasından 400 kat daha güçlü olduğu ifadesi aslında ne derece korkutucu olduğunu ortaya koymak adına yeterli olacaktır. Füze sistemi Rusya’nın Mart ayında açıkladığı 6 stratejik silah listesinde ilk sırada yer alıyor.





Aşağıda yer alan videoda Sarmat 2’nin ilk fırlatma testinden görüntüler yer alıyor. Etkileyici bir şekilde platformdan ayrılan füzenin hedefe ulaşma, uçuş gibi bilgileri ise paylaşılmış değil. Haliyle de şimdilik gövde gösterisi olmaktan öteye gidemiyor.