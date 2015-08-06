Dünyanın ilk 4K çözünürlükteki AMOLED ekranı duyuruldu

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Mobil cihaz pazarında 2K ekranlar artık yaygınlaşıyor olsa da henüz 4K için adım atan bir üretici yok. Ancak şimdiden panel üreticileri küçük boyutlarda 4K LCD ekranlarını hazırlamış durumda. Çinli Hehui Optoelectronics farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
HTC gibi devlerle zaman zaman işbirliği yapan ve Everdisplay olarak da bilinen firma dünyanın ilk 4K AMOLED ekranını geliştirdiğini duyurdu. 6 inç boyutundaki 4K AMOLED ekran böylece piksel yoğunluğu değerini 734ppi seviyesine çıkarıyor. AMOLED teknolojisi sayesinde de daha parlak, daha canlı renkler ve daha az enerji tüketimi sözkonusu.
4K ekran konusunda Sharp 5.5 inçe kadar inmeyi başarmış ve 806 ppi seviyesine ulaşmıştı. Ancak henüz 4K çözünürlükte AMOLED ekran geliştiren çıkmamıştı. Samsung 2K Super AMOLED ekranlar üretiyor olsa da 4K Super AMOLED ekranlardan henüz bir haber yok.
Yüksek piksel yoğunluğu ve çözünürlük, 4K ekranların üretimini çok maliyetli hale getiriyor. Bu bakımdan henüz akıllı telefonlarda 4K ekranları konuşmak için erken. Everdisplay de bu bakımdan sanal gerçeklik gözlüklerini kendisine hedef seçmiş durumda. Firma yüksek çözünürlük gerektiren salan gerçeklik gözlükleri ile piyasaya iyi bir başlangıç yapabilmeyi umut ediyor. 4K AMOLED ekranın ne zaman hacimli üretime geçeceği ise açıklanmadı.
http://www.everdisplay.com/view.php?id=82 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Resmen duygularıma tercüman oldun.
şenleniyor derken malesef 2k ekranlı telefonlar halen yetersiz oyunperformansı verirken 4k cok israf olucak
Pentile olan herşeyden uzak durulmalı.
AMOLED aslında daha çok enerji harcar . Ne kadar beyaza yakın bir görüntü varsa o kadar güç tüketimi olur .
AMOLED enerji tasarrufu anca tam siyah arka planda metin belgelerinde anlam ifade edebilir onun dışında tasarrufu yoktur .
AMOLED güç tüketimini de sömürdüğünden oyun gibi renkli ortamlarda ne kadar canlı olursa güç tüketimi de artacaktır .
RGB piksel dizlimindeki AMOLED olsa en anlamlısı olacak .
Ben butun duvar kagitlarini felan sipsiyah yapmama ragmen daha fazla enerji harcadi telefon. Bu,bilginin,dogrulugundan emin misin?
Gorusume gelirsek teknolojinin gelismesi acisindan guzel bir Haber, ama telefonlara Monte edilecekse berbat. Suan s3mini telefonum var ve super amoled bitirdi yemin,ederim beni. Zaten bataryasi kucuk , ekran parlakligini arttirmaya korkuyorum. Bi de 4k ekranli telefonlar geldigini dusunsenize. Tabi 5000 mah bataryali,telefonlar cikarirlarsa durum degisir.Gene de Keske firmalar bu islerle ugrasacagina yazilimlarini .ve bataryalarini gelistirseler.
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