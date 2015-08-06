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Dünyanın ilk 4K çözünürlükteki AMOLED ekranı duyuruldu

3 yıl
3,9b
1
31
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 4K çözünürlükteki AMOLED ekranı duyuruldu

Mobil cihaz pazarında 2K ekranlar artık yaygınlaşıyor olsa da henüz 4K için adım atan bir üretici yok. Ancak şimdiden panel üreticileri küçük boyutlarda 4K LCD ekranlarını hazırlamış durumda. Çinli Hehui Optoelectronics farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 

HTC gibi devlerle zaman zaman işbirliği yapan ve Everdisplay olarak da bilinen firma dünyanın ilk 4K AMOLED ekranını geliştirdiğini duyurdu. 6 inç boyutundaki 4K AMOLED ekran böylece piksel yoğunluğu değerini 734ppi seviyesine çıkarıyor. AMOLED teknolojisi sayesinde de daha parlak, daha canlı renkler ve daha az enerji tüketimi sözkonusu. 

4K ekran konusunda Sharp 5.5 inçe kadar inmeyi başarmış ve 806 ppi seviyesine ulaşmıştı. Ancak henüz 4K çözünürlükte AMOLED ekran geliştiren çıkmamıştı. Samsung 2K Super AMOLED ekranlar üretiyor olsa da 4K Super AMOLED ekranlardan henüz bir haber yok. 

Yüksek piksel yoğunluğu ve çözünürlük, 4K ekranların üretimini çok maliyetli hale getiriyor. Bu bakımdan henüz akıllı telefonlarda 4K ekranları konuşmak için erken. Everdisplay de bu bakımdan sanal gerçeklik gözlüklerini kendisine hedef seçmiş durumda. Firma yüksek çözünürlük gerektiren salan gerçeklik gözlükleri ile piyasaya iyi bir başlangıç yapabilmeyi umut ediyor. 4K AMOLED ekranın ne zaman hacimli üretime geçeceği ise açıklanmadı.  

http://www.everdisplay.com/view.php?id=82 Yorum Yaz
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mstyvz91 3 yıl en beğenilen
geçmiş olsun. şimdi bunu tellere koyacaklar. 2 yıl yetersiz gpular ile gezecek amiral gemileri. pil ömrünü söylemiyorum bile.
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zwanzig 3 yıl
Telefonlara 4K geleceğine şu bilgisayarların panelleri FullHD veya 2k ya geçsin artık.1366x768 nedir yahu ?
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
4k yetmez 8k
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darkmehmet 3 yıl
zwanzig
Telefonlara 4K geleceğine şu bilgisayarların panelleri FullHD veya 2k ya geçsin artık.1366x768 nedir yahu ?

Resmen duygularıma tercüman oldun.
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huseyincarnege 3 yıl
evet telefonlara geliyo tabletlere geliyo ortalı şenleniyor .
şenleniyor derken malesef 2k ekranlı telefonlar halen yetersiz oyunperformansı verirken 4k cok israf olucak
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interwap 3 yıl
Tübitak 320x240 ile başlangıç yapıyor.
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Quad HD 3 yıl
Lg bunu beğendi 👍
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zwanzig 3 yıl
Telefonlara 4K geleceğine şu bilgisayarların panelleri FullHD veya 2k ya geçsin artık.1366x768 nedir yahu ?
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smart1978 3 yıl
Ekranı Pentile ise %33 efektif piksel kaybı olacak .
Pentile olan herşeyden uzak durulmalı.
AMOLED aslında daha çok enerji harcar . Ne kadar beyaza yakın bir görüntü varsa o kadar güç tüketimi olur .
AMOLED enerji tasarrufu anca tam siyah arka planda metin belgelerinde anlam ifade edebilir onun dışında tasarrufu yoktur .
AMOLED güç tüketimini de sömürdüğünden oyun gibi renkli ortamlarda ne kadar canlı olursa güç tüketimi de artacaktır .
RGB piksel dizlimindeki AMOLED olsa en anlamlısı olacak .
1 Yanıt Yanıtla
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fuujitsu 3 yıl smart1978
smart1978
Ekranı Pentile ise %33 efektif piksel kaybı olacak .
Pentile olan herşeyden uzak durulmalı.
AMOLED aslında daha çok enerji harcar . Ne kadar beyaza yakın bir görüntü varsa o kadar güç tüketimi olur .
AMOLED enerji tasarrufu anca tam siyah arka planda metin belgelerinde anlam ifade edebilir onun dışında tasarrufu yoktur .
AMOLED güç tüketimini de sömürdüğünden oyun gibi renkli ortamlarda ne kadar canlı olursa güç tüketimi de artacaktır .
RGB piksel dizlimindeki AMOLED olsa en anlamlısı olacak .

Ben butun duvar kagitlarini felan sipsiyah yapmama ragmen daha fazla enerji harcadi telefon. Bu,bilginin,dogrulugundan emin misin?

Gorusume gelirsek teknolojinin gelismesi acisindan guzel bir Haber, ama telefonlara Monte edilecekse berbat. Suan s3mini telefonum var ve super amoled bitirdi yemin,ederim beni. Zaten bataryasi kucuk , ekran parlakligini arttirmaya korkuyorum. Bi de 4k ekranli telefonlar geldigini dusunsenize. Tabi 5000 mah bataryali,telefonlar cikarirlarsa durum degisir.Gene de Keske firmalar bu islerle ugrasacagina yazilimlarini .ve bataryalarini gelistirseler.
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canpinar 3 yıl
Gelişmeler güzel teknoloji her gecen gun secenek bakımından zenginlesiyor bu iyi bir sey ancak, telefona degilde tablete gelse örn. 13" 4K ekranı IPAD PRO fena olurdu :)
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Master-Fİ 3 yıl
ekran çözünürlüğüde eski megapixel savaşlarına döndü. bunun bir standardı olmalı, fhd oldukça yeterli bir değer, 2k 4k falan bunlar gereksiz, hem donanıma extra yük biniyor hemde cebimize.
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metebyr 3 yıl
sanal gerçeklik için yüksek çözünürlük ilaç gibi deniyor fakat 2 tane 4 k ekranı olan gözlük hangi sisteme bağlanacak
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mrsteve 3 yıl
Eğer amaç teknolojiyi ilerletmek ve ''Bakın biz bunları yapabiliyoruz'' demekse sorun değil, tebrikler lakin amaç telefonlara 4K'yı getirmekse gereksiz ve yersiz bir hamleden başka bir şey değil.
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