Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu

5G teknolojisi, sağlık sektöründe çığır açacak operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Bunlardan biri de uzaktan ameliyat. Çin'de geçtiğimiz Cumartesi günü Dr. Ling Zhipei, 3 bin kilometre uzakta bulunan Hainan adasından, Pekin'de bulunan PLAGH hastanesindeki ameliyathaneye 5G teknolojisi ile bağlanarak, bir hastaya beyin pili taktı.

Altyapı için Huawei teknolojileri kullanıldı

https://www.rt.com/news/454056-remote-brain-surgery-china/

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Ameliyat yaklaşıkve başarıyla sona erdi.hastalığından muzdarip olan hastanın ameliyattan hemen sonra kendini iyi hissettiği belirtilirken, doktorun, Çin teknoloji devitarafından geliştirilen 5G ağına bağlı bir bilgisayar kullandığı ifade edildi. Ling'e göre, ağın hızı neredeysebir bağlantıya izin verdi.Geleneksel, özellikle ses ve videoda yaşanan çeşitlinedeniyle cerrahi işlemlerde kullanılmıyor. Uzaktan cerrahi,yanı sıra uzak veyayaşayan insanların dünyanın en iyi doktorlarından hızlı bir şekilde yardım almalarını sağlayabilir. Yapılan açıklamalara göre geniş bant genişliği ve düşüknedeniyle 5G,dönemini başlatabilir.