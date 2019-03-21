Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu

Teknoloji Editörü
5G teknolojisi, sağlık sektöründe çığır açacak operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Bunlardan biri de uzaktan ameliyat. Çin'de geçtiğimiz Cumartesi günü Dr. Ling Zhipei, 3 bin kilometre uzakta bulunan Hainan adasından, Pekin'de bulunan PLAGH hastanesindeki ameliyathaneye 5G teknolojisi ile bağlanarak, bir hastaya beyin pili taktı.
Altyapı için Huawei teknolojileri kullanıldıAmeliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarıyla sona erdi. Parkinson hastalığından muzdarip olan hastanın ameliyattan hemen sonra kendini iyi hissettiği belirtilirken, doktorun, Çin teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen 5G ağına bağlı bir bilgisayar kullandığı ifade edildi. Ling'e göre, ağın hızı neredeyse gerçek zamanlı bir bağlantıya izin verdi.
Geleneksel 4G ağları, özellikle ses ve videoda yaşanan çeşitli gecikmeler nedeniyle cerrahi işlemlerde kullanılmıyor. Uzaktan cerrahi, savaş bölgelerinin yanı sıra uzak veya fakir bölgelerde yaşayan insanların dünyanın en iyi doktorlarından hızlı bir şekilde yardım almalarını sağlayabilir. Yapılan açıklamalara göre geniş bant genişliği ve düşük gecikme süresi nedeniyle 5G, uzaktan ameliyat dönemini başlatabilir.
https://www.rt.com/news/454056-remote-brain-surgery-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle