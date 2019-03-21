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Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu

Geçtiğimiz Cumartesi günü, tıp dünyasının geleceğini yakından ilgilendiren bir operasyon gerçekleştirildi. Çin'deki bir hastanede, 5G teknolojisiyle 3 bin kilometre uzaktan beyin ameliyatı gerçekleşti
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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5G teknolojisi, sağlık sektöründe çığır açacak operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Bunlardan biri de uzaktan ameliyat. Çin'de geçtiğimiz Cumartesi günü Dr. Ling Zhipei, 3 bin kilometre uzakta bulunan Hainan adasından, Pekin'de bulunan PLAGH hastanesindeki ameliyathaneye 5G teknolojisi ile bağlanarak, bir hastaya beyin pili taktı.

Altyapı için Huawei teknolojileri kullanıldı

Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarıyla sona erdi. Parkinson hastalığından muzdarip olan hastanın ameliyattan hemen sonra kendini iyi hissettiği belirtilirken, doktorun, Çin teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen 5G ağına bağlı bir bilgisayar kullandığı ifade edildi. Ling'e göre, ağın hızı neredeyse gerçek zamanlı bir bağlantıya izin verdi.

Geleneksel 4G ağları, özellikle ses ve videoda yaşanan çeşitli gecikmeler nedeniyle cerrahi işlemlerde kullanılmıyor. Uzaktan cerrahi, savaş bölgelerinin yanı sıra uzak veya fakir bölgelerde yaşayan insanların dünyanın en iyi doktorlarından hızlı bir şekilde yardım almalarını sağlayabilir. Yapılan açıklamalara göre geniş bant genişliği ve düşük gecikme süresi nedeniyle 5G, uzaktan ameliyat dönemini başlatabilir.

https://www.rt.com/news/454056-remote-brain-surgery-china/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
buna 5G destekli ameliyat denmez. adam sadece uzaktan canli destek veriyor, normal telefon, ya da internet baglantisi uzerinden skype vs. ile destek vermesinden bir farkli yok. uzaktan ameliyat denilen sey, uzaktan robotik bir sistemin kontrolunu kapsiyor. yani ameliyati direk uzaktaki kisi yapiyor...
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simaros 2 ay
Arkadaşım, ameliyatı telefonda söyle yap böyle yap diyerek yapamazsın Skype'de 2 saniye gecikme nelere sebep olabilir bir düşün? ses ya da görüntü o anda olmalı bu tür olaylar sayesinde başlar. bir dahakine robotik kollar ile yaparlar seni kirmazlar.
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The.Mafia 2 ay
Teknoloji nereye gider böyle 😅
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nightdrive 2 ay
daha istanbulun göbeğinde 3g çekmezken fakir bölgelere 5g ile ameliyat ne kadar saçma bi fürya.bu 5gyi uzaktan ameliyat ile pazarlamak komik geliyor bana.hadi riske giriyorsun bari fiber bağlantı altyapısı ile yap ameliyatını.
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qoqoCAN 2 ay
milyarlarca insan kullanmaya başlayınca olur illa gecikme... BEEEEENCE ^^
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