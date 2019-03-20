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Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı

Teknoloji devi Google'ın yeni orta seviye Pixel akıllı telefon modelleriyle ilgili söylentiler bir süredir ortalarda dolaşıyor. Yayınlanan yeni bir rapor bu cihazların detaylarını da ortaya koydu.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın rakiplerine oranla daha bütçe dostu ve ucuz fiyat etiketine sahip Pixel akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlandığını sizlere duyurmuştuk. Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL olarak adlandırılması beklenen bu modellerin, aslında Pixel 3a ve 3a XL olarak kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.

Yakın bir tarihte piyasaya sürülmeleri bekleniyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan 9To5Google'ın haberine göre cihazların bazı teknik detayları ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre Pixel 3a ve 3a XL, sırasıyla 5.6 ve 6 inç ekranlar sunacak. Her iki cihazda da Google Assistant, eSIM uyumluluğu, Titan M güvenlik yongası, 64 GB depolama alanı, USB Type-C bağlantı noktası ve 18W hızlı şarj özellikleri olacak.
Boyutun yanı sıra, iki model arasındaki farklar hala tam olarak bilinmiyor. Ancak sızıntılar, küçük sürümün 2220 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir OLED ekrana sahip olacağı ve Snapdragon 670 işlemci, 4 GB RAM, 8 MP geniş açılı ön kamera ve 12 MP arka kamera olacağı yönünde. Haber kaynağına göre bu modellerin çektiği fotoğraflar Pixel 3 kalitesinde olacak, ancak fotoğraf işleme süresinin de yavaş olmasının beklendiğini de belirtelim. Pixel 3a ve 3a XL'in kesin çıkış tarihi hala bilinmemekle birlikte, bu cihazların piyasaya sürülmesinin çok da uzakta olmadığı ifade ediliyor.

https://9to5google.com/2019/03/18/google-pixel-3a-leak/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jeopol 2 ay
Nexuslardan sonra google iyice fiyatı şişirdi. Gerçi yine de diğerlerinden daha ucuz. Yurtdışı için kabul edilebilir ama turkiyeye getirip satanlar 10 ile doları 10 ile çarpıp satar.
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maxmania 2 ay
küçük sürüm dediği de 5,6". yahu birisi de 4,6" falan olsun, donanımı kısılmamış olsun. yeter allahın belası fırıncı küreği telefonlardan gına geldi. küçük boyutlu telefon almak isteyene de 3 yıl öncesinin hurda donanımlı telefonunu seçenek olarak koyuyorlar.
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tuuruls 2 ay
Türkiye'de satılmıyor galiba Pixel'ler. Keşke satılsaydı da alsaydık.
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intel7mix 2 ay tuuruls
Sahibinden alabilirsin. Yani almak istersen alır her türlü çok sorun etme.
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