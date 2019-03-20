Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı

Google'ın rakiplerine oranla daha bütçe dostu ve ucuz fiyat etiketine sahip Pixel akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlandığını sizlere duyurmuştuk. Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL olarak adlandırılması beklenen bu modellerin, aslında Pixel 3a ve 3a XL olarak kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.

Yakın bir tarihte piyasaya sürülmeleri bekleniyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan 9To5Google'ın haberine göre cihazların bazı teknik detayları ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre Pixel 3a ve 3a XL, sırasıyla 5.6 ve 6 inç ekranlar sunacak. Her iki cihazda da Google Assistant, eSIM uyumluluğu, Titan M güvenlik yongası, 64 GB depolama alanı, USB Type-C bağlantı noktası ve 18W hızlı şarj özellikleri olacak.

https://9to5google.com/2019/03/18/google-pixel-3a-leak/

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Boyutun yanı sıra,arasındaki farklar hala tam olarak bilinmiyor. Ancak sızıntılar, küçük sürümün 2220 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip birekrana sahip olacağı veişlemci,geniş açılı ön kamera vearka kamera olacağı yönünde. Haber kaynağına göre bu modellerin çektiği fotoğraflarolacak, ancak fotoğraf işleme süresinin de yavaş olmasının beklendiğini de belirtelim. Pixel 3a ve 3a XL'in kesin çıkış tarihi hala bilinmemekle birlikte, bu cihazların piyasaya sürülmesininolmadığı ifade ediliyor.