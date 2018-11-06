GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte

Nvidia’nın performansı üst seviyeye çıkaran yeni GeForce RTX 2080 ekran kartı satışa sunuldu ancak önceki nesil güçlü ekran kartlarını araştıranların sayısı da bir hayli fazla. Yeni bir nesil ekran kartı çıktığında genelde önceki neslin fiyatı düşer ancak GeForce GTX 1080 Ti ekran kartında durum farklı.

GeForce GTX 1080 Ti fiyatı

Yapılan araştırmalar ABD ağırlıklı olmak üzere pek çok ülkede GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının fiyatlarının yükseldiğini gösteriyor. Ekim ayından bu yana ciddi yükselişler söz konusu.

Madencilik furyasının yaşandığı Mart-Nisan dönemlerinde GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının fiyatı 1100 Avro seviyesine kadar çıkmıştı. Sonrasında furya dinince fiyatlar da 800 Avro barajına kadar çekilmişti.

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Ekim ayına kadar fiyatlar 800-850 Avro arasında gidip gelirken RTX 2080 duyurusu sonrasında yükseliş başladı. Ekim sonlarında bir ara fiyatlar 800 Avro altına kadar inse de genelde 900 Avro üzerinde seyretti. Kasım ayı sonuna kadar da bu seviyenin devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar henüz fiyat artışına neyin sebep olduğunu tam olarak anlayabilmiş değil. Madencilik furyası dindiği için o tarafta pek hareketlilik olması zor görünüyor. En mantıklı açıklama talebin çok olmasına rağmen GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının üretiminin durduğu ve yakında tamamen piyasadan kalkacağı yönünde.

Ülkemizde de farklı markaların GTX 1080 Ti ekran kartını 6000TL-7000TL arasında bulmak mümkün ancak bazı mağazalarda stok olmadığı bilgisi veriliyor. Bu bakımdan acele etmekte fayda var.