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GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte

Bu sıralarda GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının fiyatının düşmesini bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Araştırmalar fiyatta keskin bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
6 ay
11,6b
1
29
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın performansı üst seviyeye çıkaran yeni GeForce RTX 2080 ekran kartı satışa sunuldu ancak önceki nesil güçlü ekran kartlarını araştıranların sayısı da bir hayli fazla. Yeni bir nesil ekran kartı çıktığında genelde önceki neslin fiyatı düşer ancak GeForce GTX 1080 Ti ekran kartında durum farklı.

GeForce GTX 1080 Ti fiyatı

Yapılan araştırmalar ABD ağırlıklı olmak üzere pek çok ülkede GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının fiyatlarının yükseldiğini gösteriyor. Ekim ayından bu yana ciddi yükselişler söz konusu.

Madencilik furyasının yaşandığı Mart-Nisan dönemlerinde GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının fiyatı 1100 Avro seviyesine kadar çıkmıştı. Sonrasında furya dinince fiyatlar da 800 Avro barajına kadar çekilmişti.

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Ekim ayına kadar fiyatlar 800-850 Avro arasında gidip gelirken RTX 2080 duyurusu sonrasında yükseliş başladı. Ekim sonlarında bir ara fiyatlar 800 Avro altına kadar inse de genelde 900 Avro üzerinde seyretti. Kasım ayı sonuna kadar da bu seviyenin devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar henüz fiyat artışına neyin sebep olduğunu tam olarak anlayabilmiş değil. Madencilik furyası dindiği için o tarafta pek hareketlilik olması zor görünüyor. En mantıklı açıklama talebin çok olmasına rağmen GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının üretiminin durduğu ve yakında tamamen piyasadan kalkacağı yönünde.

Ülkemizde de farklı markaların GTX 1080 Ti ekran kartını 6000TL-7000TL arasında bulmak mümkün ancak bazı mağazalarda stok olmadığı bilgisi veriliyor. Bu bakımdan acele etmekte fayda var.

 

https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-1080-ti-prices-are-climbing.html Yorum Yaz
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massacrer 6 ay en beğenilen
Ya kusura bakmasın kimse ama 7000TL verip GTX1080Ti alan ayrı salaktır 7000TL'ye GTX1080Ti alın diyen ayrı salaktır.
Tertemiz 2. elleri 3500TL altına olan karta 6000TL-7000TL bandında alın ne demek allasen.
Buna ilave olarak haber diye yazılan onlarca satır fiyat arttı demek için mi? Ne bir kaynak var, ne bir altı dolu sebep var, yapılan araştırmaları kim yaptı. Daha uzar bu.
Bariz biraz yorum yapıp üretimi azaldı/durdu ondan arz-talep dengesi bozulma yönünde çünkü hala talep var ama arz kısılıyor falan desin. Ek iş olarak sigara molalarında daha iyi haber editörlüğü yapabileceğimi düşünüyorum artık.
Ya kusura bakmasın kimse ama 7000TL verip GTX1080Ti alan ayrı salaktır 7000TL'ye GTX1080Ti alın diyen ayrı salaktır.Tertemiz 2. elleri 3500TL altına olan ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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selahattın ısık 6 ay
Ülkemizde de farklı markaların GTX 1080 Ti ekran kartını 6000TL-7000TL arasında bulmak mümkün ancak bazı mağazalarda stok olmadığı bilgisi veriliyor. Bu bakımdan acele etmekte fayda var.
25 adet kaptım.tşkler..
Ülkemizde de farklı markaların GTX 1080 Ti ekran kartını 6000TL-7000TL arasında bulmak mümkün ancak bazı mağazalarda stok olmadığı bilgisi veriliyor. Bu bak...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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honneur 6 ay
Acele etmek derken O
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Balthier 6 ay
N11 11.11 450 tl kupon ve en baba Gtx 1080 Ti 4300 tl aldım 100 tl'de ek bonusu var.
Nerede 7k fiyat ve artış komik..
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ahrimar 6 ay
1080ti uretimi azaltarak tuketiciyi 2000 serisine yonlendirecekler. Bence ticari bir hamle.
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anka356 6 ay
7bine vermeye değmez bu karta.. yani çok absürd bi fiyat
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Ekrem71.5 6 ay
Amd alın bu çöpe para vermeyin.
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anka356 6 ay Ekrem71.5
amd çok geride kaldı. çöp denilecek bir firma varsa son 5 sene içinde amd nin haline çöp derim ben
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lucifer_s 6 ay Ekrem71.5
1080ti ye adam çöp dedi ya artık vay be
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SkeironnWH 6 ay
1080ti nin 0 ını almak saçmalıktan başka bir şey değil 2. el alın
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Chagotta 6 ay
Şükür ki gtx serisi 1080'im ile rahatım. Şu anda amd'nin bu yükselen Nvidia fiyatları karşısında yapacağı adım önemli, yakın geçmişi hatırlayın, AMD 7990 nasıl girmişti piyasaya. Şimdi benzer bir OP model ile girip Nvidia rtx traş takımına bir sol kroşe vurmalı, rekabet bize yarasın fiyatlar cebimizi yakmasın.
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snakefatih 6 ay
Rtx 2080 ti elde patlayınca gtx 1080 ti ye dönmüştür millet
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# Ace # 6 ay
Rtx ile alakalı sorun ve bozulma haberleri üstüne bunun ortaya atılması komik kaçıyor ya. Amaç Ti serisini millete yüksekten itelemek ise avuçlarını yalarlar.
Yılbaşını bekleyin beyler o fiyatı uçuyor abooo denilen kartları ciddi indirim ile amazon üstünden alır, tepe tepe kullanırsınız amaç hızlı olun elinizi tutan demek ise çok bariz keklik arıyorlar. Neymiş 7000 tl tr'de varmış kapın vs. ya şimdi bir şey diyeceğim uzaklaştırma garanti o yüzden ..................
1 Yanıt Yanıtla +3
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maxmania 6 ay # Ace #
türkiye' de bilgisayar almak yalan oldu da gtx serisi amerika' da da yok satıyor. nedeni de belirttiğim gibi nvidia' nın rtx serisindeki fiyat tutumu, kullanımı olmayan teknoloji ve dayanıklılık sorunu. nvidia da rakibi yok kafasıyla insanlara zorla pahalısını satmak için eski gtx serisinin üretimini durdurdu. ha amd vega 20 ve rx 590 hamlesi yapıyor bakalım ne kadar tutacak. vega 20' yi öncelik sunucu taafına getiriyor ama son kullnıcı için şu 1 ay içinde çıkartsa iyi pay kapar. çünkü vega 20 en kötü gtx 1080 seviyesinde bir kart.
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maxmania 6 ay
nvidia yeni çıkarttığı kartlar satılsın diye gtx 10xx serisinin fişini çekti. rtx 20xx serisindeki pahalı kart ve ölen ekran kartı sorunundan dolayı; insanlar hem kullanım alanı kısıtlı bir teknoloji için daha fazla para vermek istemiyor hem de bildikleri güvenilir performans / fiyat oranlı eski seri kartlara hücum ettiler.
rtx öncesi ve sonrası gtx serisi kartların satış grafiği vardı yabancı bir sitede. insanlar önce alımı durdurarak bekleme moduna geçiyor, rtx tanıtımı sonrasında gtx serisine gömülüyor. o grafiğin habere eklenmesi daha açıklayıcı olurdu.
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sniper23 6 ay
Madencilik biteli neredeyse 1 yıl oldu, bu sefer ki bahane nedir?
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