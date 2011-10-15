Dünyanın ilk LED aydınlatmalı otoyolu Cree tarafından Çin'de inşa ediliyor

Küresel ısınma ve yaşam kaynaklarında meydana gelen azalmalar dünya çapında enerji tasarrufu ve alternatif enerji gibi konulara daha fazla yatırım yapılmasına neden oluyor. Evlerimizde kullandığımız tasarruflu ampüllerin yanında LED aydınlatma sistemleri de büyük enerji tasarrufu sağlıyor.





LED aydınlatma sistemleri üreticisi CREE enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla dünyanın ilk LED aydınlatmalı otoyolu projesine katılacağını duyurdu. Proje Çin'deki bir otoyolu geleneksel lambalardan arındırarak tamamen LED ampüllerle donatma amacını güdüyor.





Proje kapsamında otoyolun yaklaşık 110km uzunluğunda 4 farklı bölümündeki ve bir tünel içerisindeki 10 000 elektrik direğine 1 milyondan fazla CREE LED ampülleri yerleştirilecek.





Yerleştirme işi Çinli Kingsun Optoelectronic firması tarafından yerine getirilecek. Kullanılacak modeller 270W ve 300W Apollo LED ampülleri. Bu sayede yüzde 60 enerji tasarrufu elde edilecek.





LED teknolojisi enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım sayılıyor ancak halen daha standart ampüller ve çevreci ürünlerden daha yüksek fiyata alıcı buluyor.