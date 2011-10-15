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Dünyanın ilk LED aydınlatmalı otoyolu Cree tarafından Çin'de inşa ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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35
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Küresel ısınma ve yaşam kaynaklarında meydana gelen azalmalar dünya çapında enerji tasarrufu ve alternatif enerji gibi konulara daha fazla yatırım yapılmasına neden oluyor. Evlerimizde kullandığımız tasarruflu ampüllerin yanında LED aydınlatma sistemleri de büyük enerji tasarrufu sağlıyor. 

LED aydınlatma sistemleri üreticisi CREE enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla dünyanın ilk LED aydınlatmalı otoyolu projesine katılacağını duyurdu. Proje Çin'deki bir otoyolu geleneksel lambalardan arındırarak tamamen LED ampüllerle donatma amacını güdüyor.

Proje kapsamında otoyolun yaklaşık 110km uzunluğunda 4 farklı bölümündeki ve bir tünel içerisindeki 10 000 elektrik direğine 1 milyondan fazla CREE LED ampülleri yerleştirilecek.  

Yerleştirme işi Çinli Kingsun Optoelectronic firması tarafından yerine getirilecek. Kullanılacak modeller 270W ve 300W Apollo LED ampülleri. Bu sayede yüzde 60 enerji tasarrufu elde edilecek.

LED teknolojisi enerji tasarrufu konusunda önemli bir adım sayılıyor ancak halen daha standart ampüller ve çevreci ürünlerden daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

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ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
No1s perfectt
hem tasarruf hem kaliteli aydınlatma daha ne olsun :)

aynen hem az yakıo hem çok ışık. türkiyeye 2023 de gelr asdasdagaghaawrq biliosunuz 10 yıl gerideyiz
No1s perfectthem tasarruf hem kaliteli aydınlatma daha ne olsun :)aynen hem az yakıo hem çok ışık. türkiyeye 2023 de gelr asdasdagagh...
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DH Misafiri 5 yıl
Masallah
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ns.xombe 7 yıl
2011in haberi acaba yaptılar mi ki
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DH Misafiri 7 yıl
Hi,there,this is Andy from Horeson Co.,Ltd.

We are mainly specialized in R&D,Manufacturing for 2ft/3ft/4ft/5ft/6ft/8ft ,T5/T8/T10 LED tube.
If you want to find a long-term cooperation and a high quality LED tube supplier, please contact me any time, my pleasure.

Thanks
Andy Yang
HORESON CO.,LTD.
Home Website: horeson.com/...
Skype:led-saler05
MSN:led05@horeson.com
Email:led05@horeson.com
Tel: +86 -0755 -29301019
Fax: +86 -0755-29355310
Factory Add:jiayiyuan Technology park,Dalang sub-district,Longhua Town,Shenzhen,China.
office Add: Rm1306, Zhantao Technology Building, Minzhi Street, Longhua Town, Shenzhen, China.
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söny 7 yıl
Evet adamlar çinli falan ama ülkelerine bakıyolar bizim daha otoyollarımızda bı ışık aydınlatma yok adamlar led aydınlatma getiriyor
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xLmNt13 7 yıl
:) burası türkiye
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bobita 7 yıl
Çinliler her konuda çakmacı ama bu led olayında gerçekten tüm dünyadan çok ilerideler.
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kender 8 yıl
izomer
ben evde LED ampü,l kullanıyorum. tanesi 35 / 45 tl arası . 2 adet aldım 25 tl den ve 7w lık DENEME amaçlı , tüm ampüller marka 18/20w lık tasarruflu idi ancak evi yeniden yaparken kesinlikle LED ampül ile donatın. 7w/9w lık 2 ampül 1 20mt oda için yeterli diyebilirim. ayrıca 3w lık 4/5 adet alıp avizeye takabilirsiniz

hocam philips mi aldın?nereden aldın bende salona spot (osram) 2 watlık power ledlerden taktım(4,5tl/adet BAUHAUS-sarı ışık) 15 adet ama istediğim kadar ışık vermedi
1 Yanıt Yanıtla
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izomer 8 yıl kender
kender

izomer



ben evde LED ampü,l kullanıyorum. tanesi 35 / 45 tl arası . 2 adet aldım 25 tl den ve 7w lık DENEME amaçlı , tüm ampüller marka 18/20w lık tasarruflu idi ancak evi yeniden yaparken kesinlikle LED ampül ile donatın. 7w/9w lık 2 ampül 1 20mt oda için yeterli diyebilirim. ayrıca 3w lık 4/5 adet alıp avizeye takabilirsiniz




hocam philips mi aldın?nereden aldın bende salona spot (osram) 2 watlık power ledlerden taktım(4,5tl/adet BAUHAUS-sarı ışık) 15 adet ama istediğim kadar ışık vermedi





bendeki küçük ampül şeklinde , zaten marka bulmak imkansız ( çin malı dolu ) , ben fiş ile 1 yıl garantili ( birebir değişim ) ürün aldım. marka yok kendi üretimleri , email verirsen PM ile sana resim yollarım.

beyaz ışık ve normal duya takılan model , 7w lık = 25 TL ye zor aldım. dükkan kartı var , yardımcı oldular.
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IceRulez 8 yıl
berkkarabacak
çok daha fazla radyasyon yni

led ışık radyasyon mu yayıyormuş
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berkkarabacak 8 yıl
çok daha fazla radyasyon yni
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DemonHard 8 yıl
bizde olsa calarlar ampulleri:D akıllı sensör taksınlar diyen arkadaş inş bizim apartman sensörleri kastetmiyordur:D:D:D
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necmi42 8 yıl
cari açık diye yırtınıyoruz,ampule bile özlemle bakıp ithal ediyoruz.tamam üretimi, ar-ge si vs. zordur ama altı üstü ampul.bunları bari kendimiz yapalım.yoksa 2 sene sonra ötv ye tekrar zam yapılır ama sonuç gene hüsran olur.
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alpa07 8 yıl
bizim sokak lambaları yanmıyor yıllardır
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umutarslan.com 8 yıl
daha az fatura daha az enerji tüketilen bir dünya için LED
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