Dünyanın ilk akıllı ses rozeti olarak tanıtılan XOWi, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Hemen her ürünün akıllı klasmanına sokulduğu günümüzde yine bu doğrultuda geliştirilen XOWi, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Projeyi başlatan ekip tarafından dünyanın ilk akıllı ses rozeti olarak tanıtılan XOWi, oldukça hafif ve her zaman taşınabilecek bir yapıya sahip. Üzerinde mikrofon, hoparlör ve kulaklık girişi bulunan ürün, iOS, Android, Blackberry ve Windows Phone işletim sistemli cihazlar ile Bluetooth 4.0 üzerinde bağlantı kuruyor ve özel uygulamasıyla temel olarak Siri benzeri bir kişisel asistan görevi görüyor. Örneğin üzerinde yer alan ufak tuşa bastıktan sonra alınacak listesi oluşturulabiliyor, sesli notlar alınabiliyor ya da hava ve trafik durumu, televizyon içeriği, sosyal medya bildirimleri, müzik ve arama gibi farklı işlevler hakkında bilgi edinilebiliyor, ev içinde bulunan elektronik cihazlar kontrol edilebiliyor. Dahili bataryası USB 2.0 üzerinden şarj edilebilen ürün, sesli bildirimler yanında titreşim de sağlayabiliyor ve bünyesinde ivme ölçer barındırıyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin bitimine 15 gün kalan 181 bağış ile 32,114$'lık kısmını toplayan XOWi, yapılacak 99$ (Amerika dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini anlatan tanıtım videolarını direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/zowi/xowi-the-worlds-first-personal-voice-companion-bad?ref=category