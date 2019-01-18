Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor

CES 2019 tüketici elektroniği fuarında dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü olarak duyurulan Gigabyte AORUS AD27QD satışa çıkıyor. Fiyatına göre monitör oldukça ilgi çekici özellikler sunuyor.

Gigabyte AORUS AD27QD özellikleri ve fiyatı



Gigabyte AORUS AD27QD modeli 27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde IPS ekran barındırıyor. İnce çerçeveli 3 kenar sayesinde çerçevesiz bir görünüm elde edilirken gövde de daha kompakt hale getiriliyor.

Monitörün arka kısmı dalış yapan bir şahin tasarımında. İki kenarda RGB aydınlatma yer alırken stand kısmı ise bir gagayı andırıyor. Böylece monitörün görünümü daha agresif bir tasarıma sahip olmuş.

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DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde 95’ini karşılayan monitör 144Hz tazeleme hızına ve 1ms optimize edilmiş tepki süresine sahip. DisplayHDR 400 sertifikası ile canlı renkler garanti edilirken FreeSync ile de yırtılmaların önüne geçiliyor.

Gigabyte AORUS AD27QD ayrıca görüntülerdeki karanlık noktaları daha görünür hale getiren Black Equalizer, silah geri tepme efektinin bulanıklığını engelleyen Aim Stabilizer, oyunlarda ayar konusunda yardımcı olan GameAssist, donanım bilgilerini ekranda gösteren kontrol paneli, aktif gürültü engelleme şeklinde özellikler sunuyor.

Resim içinde resim özelliğini destekleyen monitörde 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.0 girişi yer alıyor. Gigabyte AORUS AD27QD modeli 570$ civarında bir fiyat etiketine sahip.