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Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor

Gigabyte’ın taktik oyunlar için farklı yazılım özellikleri ile donattığı AORUS AD27QD oyuncu monitörü satışa çıkıyor. Gigabyte AORUS AD27QD özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
8,9b
1
22
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 tüketici elektroniği fuarında dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü olarak duyurulan Gigabyte AORUS AD27QD satışa çıkıyor. Fiyatına göre monitör oldukça ilgi çekici özellikler sunuyor.

Gigabyte AORUS AD27QD özellikleri ve fiyatı
 

Gigabyte AORUS AD27QD modeli 27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde IPS ekran barındırıyor. İnce çerçeveli 3 kenar sayesinde çerçevesiz bir görünüm elde edilirken gövde de daha kompakt hale getiriliyor.

Monitörün arka kısmı dalış yapan bir şahin tasarımında. İki kenarda RGB aydınlatma yer alırken stand kısmı ise bir gagayı andırıyor. Böylece monitörün görünümü daha agresif bir tasarıma sahip olmuş.

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DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde 95’ini karşılayan monitör 144Hz tazeleme hızına ve 1ms optimize edilmiş tepki süresine sahip. DisplayHDR 400 sertifikası ile canlı renkler garanti edilirken FreeSync ile de yırtılmaların önüne geçiliyor.

Gigabyte AORUS AD27QD ayrıca görüntülerdeki karanlık noktaları daha görünür hale getiren Black Equalizer, silah geri tepme efektinin bulanıklığını engelleyen Aim Stabilizer, oyunlarda ayar konusunda yardımcı olan GameAssist, donanım bilgilerini ekranda gösteren kontrol paneli, aktif gürültü engelleme şeklinde özellikler sunuyor.

Resim içinde resim özelliğini destekleyen monitörde 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.0 girişi yer alıyor. Gigabyte AORUS AD27QD modeli 570$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-oficially-annopunces-its-aorus-ad27qd-gaming-monitor.html Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Kendimi bildim bileli teknolojide ne yeni ne varsa açıp okuyorum merak ediyorum ama daha almaya fırsatım olmadı hiç birini inşallah bir gün istediğime ulaşırım.
Kendimi bildim bileli teknolojide ne yeni ne varsa açıp okuyorum merak ediyorum ama daha almaya fırsatım olmadı hiç birini inşallah bir gün istediğime ulaşırım....
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1 Yanıt Yanıtla +31
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the_dedektif 4 ay Emin KOÇ
Amin kardeşim.Allah herkesin kalbine göre versin.
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Amore 4 ay
Donanımhaber editörleri sadece tek kaynaktan çevirmenlik yapmayın zira linkini verdiğiniz sayfayı ziyaretimizde google translate bile bu çeviriyi yapıyor. Kolay yolu seçmeyip birçok kaynaktan araştırma yaptıktan sonra derlenmiş haberi ortaya koyun ki yaptığınız iş sadece çevirmenlikten ve dizgicilikten ibaret olmasın. Mesela bu haberde yeni ürünün sadece birkaç özelliğinden bahsetmişsiniz; AORUS Dashboard, OSD Sidekick, ANC ve bence çok önemli bir özellik olan PIP/PBP gibi özelliklerden hiç bahsetmemişsiniz.
Yardımcı olsun diye kaynak paylaşıyorum, kopyacılık yapmayı bırakın kaynakları toparlayın derleme yapın.
Kaynak: baijiahao.baidu.com/...
Donanımhaber editörleri sadece tek kaynaktan çevirmenlik yapmayın zira linkini verdiğiniz sayfayı ziyaretimizde google translate bile bu çeviriyi yapıyor. Kola...
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ipli jeton 3 ay
Ülkemize minimum 5000₺ den aşağı satılmaz. İki tan e HDMI girişi nedeni ile gümrük vergisi fazla olacaktır.
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arda505 3 ay
Detaylı inceleme için
nl.hardware.info/...
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Bay Robot 3 ay
570$ Fazla olmuş.
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-SKYNET- 4 ay
Gene gsync yok ama monitörü süsleme,ışıklandırma haddi hesabı yok. :)
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Omisis046 4 ay
Çok güzel gözüküyor, tam savaş için.
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ilkerinanç 4 ay
Hakkaten bu taktik oyuncu monitörü kavramı nedir ya?
Oynarken yapay zeka ile taktik mi veriyor monitör "hadi koçum yapasın bak sağında orası değil olum senin sağın" lan falan diye?
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Omisis046 4 ay ilkerinanç
Hocam taktikselin anlamı askeri, yani öncelikle savaş oyunları için demek oluyor. Haberde detayları zaten yazıyor.
Çince sitesinde şöyle diyor:
下面来说说它为何“战术”，只以为它带来了很多寻常显示器并没有的功能，比如说：
－ Aim Stabilizer：在FPS游戏中开启准星、快速移动的时候，可有效减少运动模糊
－ Black Equalizer：简单来说就是让画面的暗部变得更明亮，看清楚细节
－ GameAssist：这个功能已经被电竞显示器玩烂了，什么OSD准星、计时器等等
－ AORUS Dashboard：这个就比较新奇，硬件级OSD功能，直接在显示器上显示GPU、CPU等系统信息
－ OSD Sidekick：OSD控制不再仅限于在显示器上操作，电脑安装了软件也可以控制
－ ANC：相当实用的功能，显示器的音频输出接口居然带环境降噪功能
－ PIP/PBP：类似于电视机的画中画，玩游戏同时可以看片
Anladın yani.
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c36ab7c4 4 ay
"Taktik oyuncu monitörü" :D :D Hiç güleceğim yoktu. ahahah
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StreamRolleR 4 ay
. DisplayHDR 400 sertifikası ile canlı renkler garanti edilirken

dalgamı geçiyorsunuz ekrem bey. HDR400 nedir direk çöp.
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Spider_hip 4 ay
2K 27'' 144hz ips panel özellikleri gayet iyi. Taktik maktik biraz hikaye gibi duruyor. 3000TL tabi biraz düşündürücü. Ülkemizde de çıkar 4000TL den, daha da düşündürücü olur.
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V2 4 ay
Taktik Mönitör nedir bunu da biri açıklarsa sevinirim.
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