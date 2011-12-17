Dünyanın insan yapımı en uzun yapısı kozmik sorulara cevap arayacak





Avrupalı bilim adamları dünyanın en yüksek binası Burj Dubai'den daha yüksek, en geniş yapısı Çin Seddi'nden sonraki ikinci en geniş yapısını, denizin 900 metre altında kozmik sorulara cevap aramak için inşa ediyor.





Popular Science dergisindeki bir makaleye göre KM3NeT adını alacak devasa yapı nötrinoların dünyaya geliş sürecini takip etmeye, balinaları ve biyolojik mikroroganizmaları incelemeye çalışacak.





Maddeyi oluşturan parçacıkların en gizemlisi olan nötrinolar uzayda oluşan örneğin güneşteki patlamaların ardından yüz trilyonlarca olarak uzaya yayılıyor. Bilim adamları bu patlamalarda yüz trilyon nötrinonun hiç bir etki bırakmadan vücudumuzdan geçip gittiğini belirtiyor. Nötrinolar bazen ışıktan hızlı hareket ederken bazende ışık hızının altında hareket ediyor.





Nötrino son dönemlere kadar bilinen bir olgu değildi. CERN ve İsviçre bu parçacığı araştırmak için OPERA adlı bir deney başlatmış durumda. 2005 yılında Kuzey Kutbu'nda ise o dönemin en uzun nötrino araştırma kulesi inşa edilmişti.





KM3NeT projesinin amacı kozmik felaketlerden doğan astrofiziksel nötrinoları bulmak. Bu nötrinolar enerjik nötrino olarak adlandırılıyor ve uzayın derinliklerindeki galaksilerden yayılıyor.





Merkezde 30 adet dünyanın en uzun kuleleri biraraya getirilecek ve bir tarla oluşturulacak. Her bir yapının içinde 7 cm'lik 31 foto çoğaltıcı tüp barındıran 43cm'lik cam küreler bulunuyor. Bu küreler bağımsız sensörler olarak gözlem yapıyor. 6 atmosfer basınç altında kalacak kuleler paslanmaz çelik tüplerle birbirine ve dışarıdaki gözlem istasyonuna bağlanacak. Bu tüplerin içerisinde fiber optik kablolar bulunacak.





Akdeniz'de 3km2'lik bir alana inşa edilecek yapı için İngiltere'den Romanya'ya kadar 10 ülkeden 40 kurum biraraya geldi. 30 sualtı kulesine 37200 fotoçoğaltıcı küre yerleştirilecek. İtalya projenin başlangıcı için 27 milyon dolar bütçe ayırdı.





Bilimadamları kuleleri ve maket sensörleri pek çok noktada pilot olarak inşa etmeye ve denemeye başladı. Denemelerin ardından yapı inşaasına başlanacak.