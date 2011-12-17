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Dünyanın insan yapımı en uzun yapısı kozmik sorulara cevap arayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın insan yapımı en uzun yapısı kozmik sorulara cevap arayacak
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Avrupalı bilim adamları dünyanın en yüksek binası Burj Dubai'den daha yüksek, en geniş yapısı Çin Seddi'nden sonraki ikinci en geniş yapısını, denizin 900 metre altında kozmik sorulara cevap aramak için inşa ediyor.

Popular Science dergisindeki bir makaleye göre KM3NeT adını alacak devasa yapı nötrinoların dünyaya geliş sürecini takip etmeye, balinaları ve biyolojik mikroroganizmaları incelemeye çalışacak.

Maddeyi oluşturan parçacıkların en gizemlisi olan nötrinolar uzayda oluşan örneğin güneşteki patlamaların ardından yüz trilyonlarca olarak uzaya yayılıyor. Bilim adamları bu patlamalarda yüz trilyon nötrinonun hiç bir etki bırakmadan vücudumuzdan geçip gittiğini belirtiyor. Nötrinolar bazen ışıktan hızlı hareket ederken bazende ışık hızının altında hareket ediyor.

Nötrino son dönemlere kadar bilinen bir olgu değildi. CERN ve İsviçre bu parçacığı araştırmak için OPERA adlı bir deney başlatmış durumda. 2005 yılında Kuzey Kutbu'nda ise o dönemin en uzun nötrino araştırma kulesi inşa edilmişti.

KM3NeT projesinin amacı kozmik felaketlerden doğan astrofiziksel nötrinoları bulmak. Bu nötrinolar enerjik nötrino olarak adlandırılıyor ve uzayın derinliklerindeki galaksilerden yayılıyor.

Merkezde 30 adet dünyanın en uzun kuleleri biraraya getirilecek ve bir tarla oluşturulacak. Her bir yapının içinde 7 cm'lik 31 foto çoğaltıcı tüp barındıran 43cm'lik cam küreler bulunuyor. Bu küreler bağımsız sensörler olarak gözlem yapıyor. 6 atmosfer basınç altında kalacak kuleler paslanmaz çelik tüplerle birbirine ve dışarıdaki gözlem istasyonuna bağlanacak. Bu tüplerin içerisinde fiber optik kablolar bulunacak.

Akdeniz'de 3km2'lik bir alana inşa edilecek yapı için İngiltere'den Romanya'ya kadar 10 ülkeden 40 kurum biraraya geldi. 30 sualtı kulesine 37200 fotoçoğaltıcı küre yerleştirilecek. İtalya projenin başlangıcı için 27 milyon dolar bütçe ayırdı.

Bilimadamları kuleleri ve maket sensörleri pek çok noktada pilot olarak inşa etmeye ve denemeye başladı. Denemelerin ardından yapı inşaasına başlanacak.
 

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IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
@DH Misafiri kuşkulanmakta haklısın, bu deneylerin yapılmasındaki asıl amaç tabi bilime katkı sağlamaktır ancak bu araştırmalara devletlerin bu kadar destek vermesi projede ortaya çıkacak yeni buluşların ülkelerin yararına olma ihtimalinden kaynaklanır..
örnek olarak soğuk füzyonu verebiliriz normalde füzyon hidrojenin izotopu olan döteryum ile gerçekleşir fakat döteryumdam enerji elde edebilmek için çok yüksek ısılara ihtiyaç duyulur bu ısı ise uaranyum zenginleştirilerek elde edilir fakat uranyum işlemek hem zahmetli hem tehlikelidir üstelik dünyada çok az bulunduğundan çok maliyetlidir..
soğuk füzyonun ise toryum sayesinde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.dünyada uranyumdan 3 kat daha fazla bulunur ve ne şans ki rezervin %25 i türkiyededir..Soğuk füzyon kısaca radyosyonsuz enerji demektir. Elektrikle çalışan tüm cihazlarımıza konulacak bir nükleer pil ile nükleer enerjiyi kullanabilmemiz demektir.1 ton toryum = 1 milyon varil petrol :) zaten teknolojide asıl amaç hep para kazanmak değil midir?
Ayrıca Isparta yakınlarında düşen Atlasjet uçağında ölen fizikçileri araştırmanızı tavsiye ederim, PROF. Dr. Engin Arık CERN de soğuk füzyon üzerine çalışmalar yapan hatta öldüğü sene bu çalışmalarından dolayı Nobeli bile kazanabileceği konuşulan birisiydi bu 6 fizikçinin ölümü soru işareti bıraktı insanlarda.. 24dakika.com/...
@DH Misafiri kuşkulanmakta haklısın, bu deneylerin yapılmasındaki asıl amaç tabi bilime katkı sağlamaktır ancak bu araştırmalara devletlerin bu kadar destek ver...
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Rubisco 7 yıl
Resmi görünce dedim zaten bu bilimsel deneydir, su altında diye okuyunca direk nötrino kapanıdır diye, aferim bana ://
Konunun çin ile alakalı kısmı ne ki çılgın çinli olsun ://
Bilim güzel de, 1-2 hafta içinde çıkmış donanımla ilgili daha önemli olabilecek haberler var Suvolta'nın DDC transistör teknolojisi, ST-Ericson'nun TSV ile die istifleme teknolojisi ile ilgili haberler var mesela.
Resmi görünce dedim zaten bu bilimsel deneydir, su altında diye okuyunca direk nötrino kapanıdır diye, aferim bana ://Konunun çin ile alakalı kısmı ne ki ç...
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DH Misafiri 7 yıl
biride çıkıp demiyorki ağa bu nedir?
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alpa07 7 yıl
ilginç bir haber
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oktay7272 7 yıl
Böyle Haberlere daha sık yer vermenizi öneririm
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Einstein 7 yıl
Kimse ışık hızının aşılmasına takılmamış.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
@DH Misafiri kuşkulanmakta haklısın, bu deneylerin yapılmasındaki asıl amaç tabi bilime katkı sağlamaktır ancak bu araştırmalara devletlerin bu kadar destek vermesi projede ortaya çıkacak yeni buluşların ülkelerin yararına olma ihtimalinden kaynaklanır..
örnek olarak soğuk füzyonu verebiliriz normalde füzyon hidrojenin izotopu olan döteryum ile gerçekleşir fakat döteryumdam enerji elde edebilmek için çok yüksek ısılara ihtiyaç duyulur bu ısı ise uaranyum zenginleştirilerek elde edilir fakat uranyum işlemek hem zahmetli hem tehlikelidir üstelik dünyada çok az bulunduğundan çok maliyetlidir..
soğuk füzyonun ise toryum sayesinde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.dünyada uranyumdan 3 kat daha fazla bulunur ve ne şans ki rezervin %25 i türkiyededir..Soğuk füzyon kısaca radyosyonsuz enerji demektir. Elektrikle çalışan tüm cihazlarımıza konulacak bir nükleer pil ile nükleer enerjiyi kullanabilmemiz demektir.1 ton toryum = 1 milyon varil petrol :) zaten teknolojide asıl amaç hep para kazanmak değil midir?
Ayrıca Isparta yakınlarında düşen Atlasjet uçağında ölen fizikçileri araştırmanızı tavsiye ederim, PROF. Dr. Engin Arık CERN de soğuk füzyon üzerine çalışmalar yapan hatta öldüğü sene bu çalışmalarından dolayı Nobeli bile kazanabileceği konuşulan birisiydi bu 6 fizikçinin ölümü soru işareti bıraktı insanlarda.. 24dakika.com/...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bu parçacıkları öğrendiğimden bu yana beni cezbediyorlar düşünsenize şuanda içinizden milyarlarcası geçip gidiyor tabi ilk başta nötrinoların kolay gözlenebilen birşey olduğunu sanmıştım ve lisede bilim yarışmasına nötrinoları izleyebileceğimiz bir proje ile katılma fikrim vardı ama sonra anladım ki bilim adamları bile bunları incelemek için kırk takla atıyor yerin altına giriyor hevesim kursağımda kaldı..
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DH Misafiri 7 yıl
kendı adıma en acıklısı da neyı deneyıp neyı bulduklarını deneyımleyemeyıp ne soylerlerse aksını kanıtlayamayacagımız olmasıdır.bu kadar buyuk butceler gercekten bu ıslr ıcın mı kullanılıo bnde bır soru ısaretı.bazen bu adamların bılım degılde başka şeyler peşinde oldugunu düşünüyorum.cok mu paranoyak oldu.:)saygılar...
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zerocontrol 7 yıl
Eagle ey daki cihaza benzettim :|
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Makaroncu 7 yıl
Senin gibi düşünenler yüzünden ülkemiz gelişmiyor...
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Sismar 7 yıl
Boş işler bunlar hepimiz ölücez.
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hanjin 7 yıl Sismar
ultrAslan-45

Boş işler bunlar hepimiz ölücez.

beyin ölümü gerçekleşmiş bile
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