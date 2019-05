Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video)

Astronomlar Dünya'ya Yakın Cisimleri (Near-Earth Objects) ilk kez 1988'de araştırmaya başladıklarında toplam 13.500 DYC tespit etmişlerdi. Büyük çoğunluğu herhangi bir tehdit oluşturmasa da bu dev gök cismi topluluğuna her yıl neredeyse 1500 asteroit daha katılıyor. Peki DYC topluluğundan bir cismin Dünya'ya çarpması durumunda neler olabilir?



Dünya'ya Yakın Cisimlerin %90'ından fazlası 1 kilometreden daha fazla çapa sahipler. Örnek vermek gerekirse Yeryüzü'ndeki dinozor neslinin tükenmesine neden olan Chicxulub asteroitinin yaklaşık 10 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor. Business Insider hazırladığı bir videoyla üç ayrı senaryo kullanarak biraz daha ayrıntıya giriyor. İşte o senaryolar:



Senaryo 1



Senaryo 1'de 12 metre uzunluğunda, saniyede yaklaşık 19 kilometre hızla ilerleyen ve 8,000 kg/metreküp yoğunluğunda bir asteroitin New York'a çarpması ele alınıyor. Yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeki bu asteroitin New York'un yarısı büyüklüğünde bir krater oluşturduğu ve 6 kilometre çapındaki bir alanın tüm binalarını yok ettiği görülebiliyor.



Senaryo 2



İkinci senaryodaysa 274 metre çapında, yine saniyede 19 kilometrelik hızla ilerleyen, 3000 kg/metreküp yoğunluğundaki bir asterotin çarpması ele alınıyor. Asteroitin oluşturduğu krater tüm New York'un yanı sıra Brooklyn ve Jersey City'ye kadar uzuyor.



Asteroitin oluşturduğu etki bunlarla da kalmıyor. Çok daha büyük bir alandaki tüm binaları yerle bir eden asteroitin oluşturduğu yoğun ısı nedeniyle yaklaşık 140 kilometre çapındaki bir alanda bulunan insanlarda birinci derece yanıklar oluşuyor.



Senaryo 3



Yaklaşık 2 kilometre çapındaki bir asteroitin Yeryüzü'ne çarpmasını ele alan bu senaryoda görülen etkiler de inanılmaz boyutlara ulaşıyor. İkinci senaryodaki asteroitle aynı hıza ve aynı yoğunluğa sahip olan bu dev asteroitin New York'a çarpmasının etkileri artık New York bazında ölçülemez hale geliyor. ABD'nin doğu sahillerinin neredeyse tümünde görülebilen etkiler Kanada'ya kadar ulaşabiliyor.

