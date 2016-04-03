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Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video)

Yeryüzü'ne bir asteroitin çarpması ne gibi etkiler oluşturur? Business Insider'dan Alex Kuzoian'ın hazırladığı video üç farklı senaryo yardımıyla bu sorunun cevabını veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Astronomlar Dünya'ya Yakın Cisimleri (Near-Earth Objects) ilk kez 1988'de araştırmaya başladıklarında toplam 13.500 DYC tespit etmişlerdi. Büyük çoğunluğu herhangi bir tehdit oluşturmasa da bu dev gök cismi topluluğuna her yıl neredeyse 1500 asteroit daha katılıyor. Peki DYC topluluğundan bir cismin Dünya'ya çarpması durumunda neler olabilir?

Dünya'ya Yakın Cisimlerin %90'ından fazlası 1 kilometreden daha fazla çapa sahipler. Örnek vermek gerekirse Yeryüzü'ndeki dinozor neslinin tükenmesine neden olan Chicxulub asteroitinin yaklaşık 10 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor. Business Insider hazırladığı bir videoyla üç ayrı senaryo kullanarak biraz daha ayrıntıya giriyor. İşte o senaryolar:

Senaryo 1

Senaryo 1'de 12 metre uzunluğunda, saniyede yaklaşık 19 kilometre hızla ilerleyen ve 8,000 kg/metreküp yoğunluğunda bir asteroitin New York'a çarpması ele alınıyor. Yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeki bu asteroitin New York'un yarısı büyüklüğünde bir krater oluşturduğu ve 6 kilometre çapındaki bir alanın tüm binalarını yok ettiği görülebiliyor.

Senaryo 2

İkinci senaryodaysa 274 metre çapında, yine saniyede 19 kilometrelik hızla ilerleyen, 3000 kg/metreküp yoğunluğundaki bir asterotin çarpması ele alınıyor. Asteroitin oluşturduğu krater tüm New York'un yanı sıra Brooklyn ve Jersey City'ye kadar uzuyor.

Asteroitin oluşturduğu etki bunlarla da kalmıyor. Çok daha büyük bir alandaki tüm binaları yerle bir eden asteroitin oluşturduğu yoğun ısı nedeniyle yaklaşık 140 kilometre çapındaki bir alanda bulunan insanlarda birinci derece yanıklar oluşuyor.

Senaryo 3

Yaklaşık 2 kilometre çapındaki bir asteroitin Yeryüzü'ne çarpmasını ele alan bu senaryoda görülen etkiler de inanılmaz boyutlara ulaşıyor. İkinci senaryodaki asteroitle aynı hıza ve aynı yoğunluğa sahip olan bu dev asteroitin New York'a çarpmasının etkileri artık New York bazında ölçülemez hale geliyor. ABD'nin doğu sahillerinin neredeyse tümünde görülebilen etkiler Kanada'ya kadar ulaşabiliyor. 

http://www.businessinsider.com/asteroid-destroy-manhattan-new-york-city-2016-3?r=US&IR=T Yorum Yaz
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Prequel 3 yıl en beğenilen
6s

2. seviyedeki meteor new yorka düşse dünya biraz nefes alır. edit: kararımı değiştirdim şöyle amerikanın Washington,texas,califronia,newyork,bostona 2 deki meteorlardan, israel bir tane 2 yeter, ingiltere iki farklı uca 2, fransa 2, rusyaya 5-6 noktaya 2 tamam artık dünya çok daha güzel bir yer ya birde özel ricam şu ermenistana bir tane 2 düşse yunanistanın da aklı başına gelsin diye 1 dekin bir tane ama adamlar zaten zor durumda acıdım hadi.


Hastasınız.

Sizin gibiler adamların vatandaşlarının kafalarını kessin, o adamlar sizin başınıza böyle bir şey gelmesini istemiyor, adamlar bunu yapmadan siz beterini istiyorsunuz. Medeni olmakla olmamak arasındaki fark bu işte.

Cevap yazacaklara da şimdiden akıl fikir diliyorum. Kim ne yaparsa yapsın masum insanların başına bunun gelmesini dilemek HASTALIKTIR. Acil doktora görünmelisiniz.
6s2. seviyedeki meteor new yorka düşse dünya biraz nefes alır. edit: kararımı değiştirdim şöyle amerikanın Washington,texas,califronia,...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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simbolmina 3 yıl 6s
6s
2. seviyedeki meteor new york'a düşse dünya biraz nefes alır.

edit: kararımı değiştirdim şöyle amerikanın Washington,texas,california,newyork,boston'a 2 deki meteorlardan, israel bir tane 2 yeter, ingiltere iki farklı uca 2, fransa 2, rusyaya 5-6 noktaya 2 tamam artık dünya çok daha güzel bir yer ya birde özel ricam şu ermenistana bir tane 2 düşse yunanistanın da aklı başına gelsin diye 1 dekin bir tane ama adamlar zaten zor durumda acıdım hadi.

Bence senin gibilerin bir araya toplandığı bir yere en küçüklerden bir tane düşse dünya çok rahat bir nefes alır.
6s2. seviyedeki meteor new york'a düşse dünya biraz nefes alır.edit: kararımı değiştirdim şöyle amerikanın Washington,texas,calif...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Tensi 3 yıl
KANUNI61
bu kodum metorda hep abd yemi düşer arkadaş

Hee, de mi ya. Çemişgezeğe düşse kaç koyun telef olurdu ya da kaç dut ağacı yanardı diye video yapmalari lazimdi zaten.
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Atılgan oo 3 yıl
saniyede 19 km nedir abi ya. dusunmeye calisiyorum de aklim almiyor.
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DHBSC55 3 yıl
dünya okadar gençki, daha dünya kendi içinde iç savaşını bitiremedi, ne zaman iç savaşı bırakıpda galaksiler arası savaşa başlıcaz acaba.
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Tensi 3 yıl
Suraya buraya dussun diyen hasta ruhlulara dogmadan once sordular galiba hangi milleti tercih ediyorsun, hangi sehire/ulkeye yolliyalim seni diye. O ulkelerden birinde dogsalardi su meshur perde yerine haclari boyunlarina dolayip hadi muslumanlarin kafasini kesmeye gidiyoruz derdi bu ucubeler.
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C.CEMİL 3 yıl
bu ne arkadaş ya uzaylılardan sonra meteorlar da Abd. yi seçiyor
halbuki ismi bile mete(or)
ayıp ayıp :)
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tobepeople 3 yıl
3 numaradan çine inerse bayağı azalır nüfus bence dünyanın üreme organı çin yüzde 80 fazla ürüyorlar diğerlerine göre :D
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huseyincarnege 3 yıl
aa negüzel 10tane alalalım
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Akıl var mantık var nasıl sorabiliyosunuz hep Amerika'ya düşüyor meteorlar nedense diye? Animasyonu yapan zaten Amerika'lılar elbette halkına ve dünyaya göstermek için kendi ülkelerini baz alacaklar, örnek verecekler.
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Hoca 3 yıl
Ülen bir tane de benim arka bahçeye düşse, içinden altın-maltın elmas belki de bir uzaylı çıksa da uzay-uzaylı film izleme merakımı gidersem. :)
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GreyParrot 3 yıl
nedense hep new York'un başına bir iş gelir nedir bunlardan çektiği.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Nereye düşerse düşsün büyük çapta küresel bir etki bırakacağı kesin. Bu sebeple kalan coğrafyalarda yaşam koşulları oldukça zorlaşacaktır.

Bu arada siyasi manada sevmediğimiz ülkelere düşmesini dileyen arkadaşları anlamıyorum. O ülkeler de siz de doğmuş olabilirdiniz. Nefret ile hiçbir şeyin çözülemeyeceği aşikar. İnsanların ölmesini dilemek nasıl bir ruh halidir anlayabilmiş değilim.
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mavizaman 3 yıl
sivri zekalılar egemen güçlere düşerse dünya güllük gülistanlık olur zannediyor yeni egemen güçlerin çıkacağını hesap etmeksizin.
Bunun ordaki versiyonuda vardır kesin bir yanki de ortadoğuya düşse de kurtulsak diyordur.
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