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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşen SSD fiyatları hızla HDD seviyesine yaklaşıyor

SSD fiyatları her geçen gün daha ulaşılabilir ve daha ihtiyaçları karşılayabilir seviyeye doğru ilerliyor. Hızla HDD’lere yaklaşan fiyatlara ilişkin güncel rakamlara gelin birlikte bakalım.
3 yıl
12,4b
1
40
HDD / SSD
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Düşen SSD fiyatları hızla HDD seviyesine yaklaşıyor
11/11, Black Friday, Cyber Monday gibi etkinliklerde fiyata ilişkin en ciddi kampanya kalemlerinden birinin de SSD’ler olduğuna hep birlikte tanık olduk. Gelişen teknolojiler ile birlikte kapasite olarak daha fazla ihtiyaç karşılar hale gelen SSD’ler, her bir GB için ödenen ortalama rakamın düşüşü ile de fiyat noktasında da HDD’ler ile yarışır düzeye yaklaştı.

Bugün 128GB ve 256GB kapasiteli SSD’ler bir çok kullanıcı için ulaşılabilri seviyede. Tabi buna rağmen geride bırakmaya hazırlandığımız yılda satılan her 4 diz üstü bilgisayardan sadece 1 tanesinde HDD yerine SSD bulunması da fiyat avantajı noktasında istenen seviyenin yakalanamamış olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bugün küresel piyasalarda 1TB kapasiteli bir sabit disk ortalama 50 Dolar gibi rakamlara temin edilebiliyor. Aynı kapasitedeki bir SSD içinse ödenmesi gereken meblağ 300 Dolar’dan biraz daha fazla. Yani neredeyse 6 katı gibi bir miktardan bahsediyoruz.
Fiyatlar Hızla Düşüyor 

DRAMeXchange raporlarına göre 2015 yılında SSD tarafında her bir gigabyte için tüketicilerin ödemesi gereken ortalama tutar 0,39 Dolar. HDD içinse bu rakam 0,06 Dolar olarak gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ise her bir gigabyte için aynı meblağ 0,55 Dolar’dı. HDD tarafında ise 0,07 Dolar. Yani her bir gigabyte’ın maliyeti HDD için 0,01 Dolar düşerken SSD tarafında 0,16 Dolar’lık bir düşüş söz konusu. Yani aradaki fark 16 kat. Aynı rapora göre gelecek yıl SSD’lerdeki düşüş ile fiyatlar 0,24 Dolar olarak gerçekleşecek, 2017’de ise 0,17 Dolar seviyelerine kadar gerileyecek.

Bu rakamlar doğrudan kullanıcıların cebine yansıyacak rakamlara etki edeceğinden düşüş aslında son derece önemli. Mesela 2014 yılında satılan laptop’ların SSD destekli olma yüzdesi sadece %21 iken 2015’te dörtte bir oranının yakalanması bu durumu da destekler nitelikte.


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alcnern 3 yıl en beğenilen
Fiyatlara ilişkin güncel rakamlara gelin birlikte bakalım demişsiniz, fakat Türkiye'deki fiyat durumları, alınabilir f/p ürünleriyle ilgili bir bilgi yok. Çeviri haberciliği.
Fiyatlara ilişkin güncel rakamlara gelin birlikte bakalım demişsiniz, fakat Türkiye'deki fiyat durumları, alınabilir f/p ürünleriyle ilgili bir bilgi yok. Çevir...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Virinom 3 yıl
WarSaw
1TB SSD ye 250TL veririm işlerine güçlerine geliyorlarsa yapsınlar adam olsunlar

1TB SSD'ye 500tl vermeye razıyım ben 500TL verecekken sana kimse 250TL'ye satmaz.
WarSaw1TB SSD ye 250TL veririm işlerine güçlerine geliyorlarsa yapsınlar adam olsunlar1TB SSD'ye 500tl vermeye razıyım ben 500TL vere...
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Fenomenon 3 yıl erturkcan2
erturkcan2
Fenomenon
hddlerin hala epey bir ömrü var. PC için ssd daha çok yaygınlaşabilir ama haricilerde hdd yerini kaptırmaz

Hdd den öncede birileri vardı ama artık yoklar. Kimse hiç bir şey kalıcı değil. Ona da elveda diyeceğiz.

Hocam ben kafamdan sallamiyorum ki, 2017'de dahi ssd'ler fiyat olarak hdd'yi 3'e katlıyor. Şimdi arşivleme için 2tb'lık ürün alacaksiniz, hdd 300 lira ssd 900 lira. Ssd alır mısınız?? Ssd bu hızla ucuzlamaya devam etse bile hdd ile eşit fiyata gelmesi 10 yılı bulur.
Şuan hala 6 yıl önce aldığım laptop'u kullanıyorum, 120gb ssd, 320gb hdd var, ilerde alacağım laptop'ta hdd olmasını istemem, 240gb ssd yeter ama harici olarak hdd şart.
erturkcan2Fenomenonhddlerin hala epey bir ömrü var. PC için ssd daha çok yaygınlaşabilir ama haricilerde hdd yerini kaptır...
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DH Misafiri 3 yıl
Hızla düşüyor da kalite de o oranda düşüyor sanırım. Kingston dan ucuz diye aldığım SSD mekanik disk gibi ses çıkarmaya başladı. SSD cazır cuzur ses çıkarırmı yahuu...
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FIRAT_G_ 3 yıl
Team xtreem sata 3 120gb ssd almistim 330 liraya, 3 ay sonra kampanyayla 160 liraya satmislardi evvelce zaman.
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alemburda34 3 yıl
Ssd ne yuklersin ?
Isletim sistemini
Performans istedigin programlari, oyunlari yuklersin.
Kisacasi onemli olmayan seyleri yuklersin.

Bunun disinda resimlerim, videolarim, onemli belgelerim her zaman Hdd atarim. Ayrica bu verilerimi duzenli bulut alanima yedeklerim.

Bence zaten Ssd satislarinda fiyattanda ziyade herkes bu dusunceye sahip oldugu icin dusuk Gbli Ssd satislari yuksek oluyor.
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Gencbeyiin 3 yıl
Benim sisteme bir SSD Şart
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rcelik21 3 yıl
1 TB SSD güzel bir fiyat olursa o zaman düşmüştür, iyi bir PC topladığımda HDD sinin 256 gb olması hoş değil.
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halken 3 yıl
Aslında HDD ve SSD yi kıyaslarken her ikiside aynı işlevi göstersede kullanım amaçları farklı. Ben HDD'yi kamyona SSD'yi ise spor arabaya benzetiyorum. Hız, çeviklik performans ihtiyacınız varsa SSD kullanmanız gerekli ve şu an için 240GB sistem diski ve hızlı çalışması gereken programlar için yeterli fakat veri yedekleme arşiv için kapasiteleri çok düşük. HDD kamyon benzetmem bu yüzden amacınız daha çok kapasite ise HDD çok daha uygun çünkü ordada hız daha bir ikinci planda. Ancak sisteminizin hızı en yavaş parça kadardır sonuçta takılan HDD dosya transfer hızını azaltacaktır.
Diğer bir konu ise çeşitli sebeblerden dolayı hdd fiyatlarının yükselmesi. 2011 sonralarında 2TB HDD'yi 160TL civarına alabiliyorduk. 2013 yılında 4TB HDD 400TL civarındaydı. Şimdi 4TB HDD 600 TL civarında. Yok sel oldu yok dolar yükseldi derken HDD fiyatları giderek artıyor asıl onlar SSD fiyatlarına yaklaşıyor.
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jsiendeinss 3 yıl
SSD diskler hızıyla fark yaratıyor ancak çalıştığım yerde arar ara karşılaştığım bir durum olarak herhangi bir disk sorunu yaşandığında hdd disklerde veri kurtarmak son derece olanaklıyken ssd disklerde apışıp kaldığımız da bir gerçek.
Yarın buna da çözüm bulunur veya belki bugün bulunmuştur da benim haberim yoktur:) Ama şimdilik hdd lerden de o kadar kolay vazgeçemiyorum.
90 lı yıllarda evet 80mb iyi bir rakamdı. 93 senesinde grafik işi yaptığım macintosh bilgisayarın yanlış hatırlamıyorsam 80 mb hafızası 33 mhz işlemcisi ve 2 ya da 4 mb rami vardı:) 120 mb harici diskimle büyük sükse yaptığımı da hatırlıyorum.
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Spiderhip 3 yıl jsiendeinss
jsiendeinss

SSD diskler hızıyla fark yaratıyor ancak çalıştığım yerde arar ara karşılaştığım bir durum olarak herhangi bir disk sorunu yaşandığında hdd disklerde veri kurtarmak son derece olanaklıyken ssd disklerde apışıp kaldığımız da bir gerçek.

Yarın buna da çözüm bulunur veya belki bugün bulunmuştur da benim haberim yoktur:) Ama şimdilik hdd lerden de o kadar kolay vazgeçemiyorum.

90 lı yıllarda evet 80mb iyi bir rakamdı. 93 senesinde grafik işi yaptığım macintosh bilgisayarın yanlış hatırlamıyorsam 80 mb hafızası 33 mhz işlemcisi ve 2 ya da 4 mb rami vardı:) 120 mb harici diskimle büyük sükse yaptığımı da hatırlıyorum.

93'lerde babam şirketten ms-dos kipli pc yi getiriyordu. Uzun süre bizde kalıyordu. Bir kaç ufak disket oyunum vardı. Onları oynuyordum büyük bir zevkle. Biri prince of persia, diğeri chess(animasyonlu, karakterli). O bilgisayarın özelliklerini hiç bilmiyorum, çünkü o zamanlar anlamıyordum. 95 yılı aralık ayında ilk kez kendimize pc almıştık. Onun özelliklerini biliyorum. 4mb ram i vardı, 4.4gb harddiski vardı. Yine öyle 4mb lık olması lazım s3 trio 3d ekran kartı vardı. win 95 yüklüydü. :) Ah o eski zamanlar.
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MahalleAndroidi 3 yıl
Yakinda hddler silinir piyasadan
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L.o.T.u.S 3 yıl
Senelerce tarzım belli. Doğrusu da bu.Bu fiyatlara göre de değişceğini sanmam

250 gb samsung ssd pro + 3 tb seagate hdd.

Alın size mükemmel ikili.
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Şimdi diyelimki ssdler çok ucuzladı.ama veri deposu konusunda yine onlara güven olmaz.Sebep ssd bozulunca o verileri kurtaracak sistem yok dünyada.

Ama hdd de uğraşırsan kurtarabilirsin. Farklı firmalarla.

AMA SSD LER ŞÖYLE GÜVENLİ OLUYOR.TAM FORMAT ATARSAN ARTIK KİMSE O VERİLERİ GERİ ÇAĞIRAMAZ.AMA HARDDİSK NE FORMAT ATARSAN AT ESKİ VERİLERİ BİR ÇEŞİT GERİ GETİRİYORLAR.BU DA GÜVENLİK ZAFİYETİ


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DH Misafiri 3 yıl
Euro, dolar böyle giderse bizim için değişen bir şey yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Cok guzelde ya kalite biseyden odun veriilip fiyati dusuruyorlar odun vermiyorlarsa sisirme fiyatlardi yani
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