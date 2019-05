Düşen SSD fiyatları hızla HDD seviyesine yaklaşıyor

11/11, Black Friday, Cyber Monday gibi etkinliklerde fiyata ilişkin en ciddi kampanya kalemlerinden birinin de SSD’ler olduğuna hep birlikte tanık olduk. Gelişen teknolojiler ile birlikte kapasite olarak daha fazla ihtiyaç karşılar hale gelen SSD’ler, her bir GB için ödenen ortalama rakamın düşüşü ile de fiyat noktasında da HDD’ler ile yarışır düzeye yaklaştı.

Bugün küresel piyasalarda 1TB kapasiteli bir sabit disk ortalama 50 Dolar gibi rakamlara temin edilebiliyor. Aynı kapasitedeki bir SSD içinse ödenmesi gereken meblağ 300 Dolar’dan biraz daha fazla. Yani neredeyse 6 katı gibi bir miktardan bahsediyoruz.

Fiyatlar Hızla Düşüyor





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bugün 128GB ve 256GB kapasiteli SSD’ler bir çok kullanıcı için ulaşılabilri seviyede. Tabi buna rağmen geride bırakmaya hazırlandığımız yılda satılan her 4 diz üstü bilgisayardan sadece 1 tanesinde HDD yerine SSD bulunması da fiyat avantajı noktasında istenen seviyenin yakalanamamış olduğunu açıkça ortaya koyuyor.DRAMeXchange raporlarına göre 2015 yılında SSD tarafında her bir gigabyte için tüketicilerin ödemesi gereken ortalama tutar 0,39 Dolar. HDD içinse bu rakam 0,06 Dolar olarak gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ise her bir gigabyte için aynı meblağ 0,55 Dolar’dı. HDD tarafında ise 0,07 Dolar. Yani her bir gigabyte’ın maliyeti HDD için 0,01 Dolar düşerken SSD tarafında 0,16 Dolar’lık bir düşüş söz konusu. Yani aradaki fark 16 kat. Aynı rapora göre gelecek yıl SSD’lerdeki düşüş ile fiyatlar 0,24 Dolar olarak gerçekleşecek, 2017’de ise 0,17 Dolar seviyelerine kadar gerileyecek.Bu rakamlar doğrudan kullanıcıların cebine yansıyacak rakamlara etki edeceğinden düşüş aslında son derece önemli. Mesela 2014 yılında satılan laptop’ların SSD destekli olma yüzdesi sadece %21 iken 2015’te dörtte bir oranının yakalanması bu durumu da destekler nitelikte.