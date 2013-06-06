DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, v8.2 sürümüne güncellendi

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro, v8.2 sürümüne güncellendi.

DxO Optics Pro, yapılan yeni v8.2 güncellemesiyle Standart ve Elite versiyonlarına beraber olarak Canon EOS Rebel SL1, Sony SLT-A58 ve Ricoh GR fotoğraf makinelerine destek vermeye başladı. Ayrıca 439 adet Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 12,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış ve yeni düzenleme yeteneklerine kavuşmuş durumda. Ayrıca firma fotoğraflar üzerinde farklı renk ve kontrast ayarlarına izin veren DxO FilmPack ekletisinin de 4. sürümünü kullanıma sundu.

buradan ve Devamlı olarak yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleriyle güncellenen DxO Optics Pro'nun v8.2 ve DxO FilmPack 4 güncellemelerineve buradan ulaşabilirsiniz.