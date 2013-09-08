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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, v8.3.1 sürümüne güncellendi

5 yıl
428
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, v8.3.1 sürümüne güncellendi
Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro, v8.3.1 sürümüne güncellendi.      

DxO Optics Pro, yapılan yeni v8.3.1 güncellemesiyle Standart ve Elite versiyonlarına beraber olarak Panasonic Lumix GF6, Panasonic Lumix G6, Olympus PEN E-P5, Sony Cyber-shot DSC-RX100 II ve Pentax K-50 fotoğraf makinelerine destek vermeye başladı. Ayrıca 490 adet Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 14,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ulaşmış ve yeni düzenleme yeteneklerine kavuşmuş durumda. 
Devamlı olarak yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleriyle güncellenen DxO Optics Pro'nun v8.3.1 güncellemesin buradan ulaşabilirsiniz. Yazılımın Standart versiyonu 119 Pound, Elite versiyonu ise 239 Pound fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.ephotozine.com/article/dxo-optics-pro-v8-3-1-22851 Yorum Yaz
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