DxOMark, Canon G15 ve Sony NEX 6 test sonuçlarını yayınladı

Dijital fotoğraf ve görüntü sistemleri konusunda yaptığı detaylı testleri ile bilinen DxOMark sitesi, Canon G15 ve Sony NEX 6 modellerinin test sonuçlarını yayınladı.

DxOMark yaptığı testlerde makineleri renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.

http://www.dxomark.com