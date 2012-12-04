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DxOMark, Canon G15 ve Sony NEX 6 test sonuçlarını yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dijital fotoğraf ve görüntü sistemleri konusunda yaptığı detaylı testleri ile bilinen DxOMark sitesi, Canon G15 ve Sony NEX 6 modellerinin test sonuçlarını yayınladı.
DxOMark yaptığı testlerde makineleri renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek toplam puanlarını belirliyor.

http://www.dxomark.com Yorum Yaz
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The End Baba 6 yıl
Yarım saattir bakıyorum birşey anlamadım :(
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First_Person 6 yıl
Ben ne anladığımı söyleyeyim:

1- Nex-6, görüntü kalitesi olarak zaten çok iyi olan 5N ve 5R'nin üzerine bir şey koymamış. Yeni gövde flaş ve evf gibi diğer özellikleri ile ön plana çıkıyor.

2- Canon için de durum aynı, s110 ve g15 görüntü kalitesi olarak, zaten sensör ebatına göre çok iyi olan s100 ve g12'nin üzerine çok bir şeyler koymamışlar (s100 ve g12 buradaki tabloda gösterilmiyor). Güncellemeler diğer özellikler üzerine yaplımış.

3-Fuji hakkında fikrim yok.
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