DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini açıkladı









Fotoğraf meraklılarının çok yakında tanıdığı ve yaptığı birçok analiz ve test ile adından sık sık söz ettiren Dx0Mark, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan ve 36MP gibi oldukça yüksek fotoğraf çözünürlüğüne sahip olan D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini açıkladı.

DxOMark tarafından yapılan testlerde 61 farklı lens modeli Nikon D800 üzerinde test edilerek en iyi performans veren modeller, "50mm", "85mm ile 105mm " ve "Standart TeleFoto (Zoom)" kategorilerine ayrılarak, farklı puan tabloları oluşturulmuş. Nikon D800 modelini almayı düşünen ya da makineye sahip olup hangi lens modelini alması gerektiğini bilmeyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacağı belirtilen puanlama tablolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tablo üzerinde yer alan lens modellerinin tüm ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilrisiniz.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/Nikon-D800-and-standard-lens-choices

Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 50mm lens modelleri;

Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 85-105mm lens modelleri;

Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Telefoto Zoom lens modelleri;





http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/Nikon-D800-and-standard-lens-choices