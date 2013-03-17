Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini açıkladı

6 yıl
1,3b
1
10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini açıkladı

Fotoğraf meraklılarının çok yakında tanıdığı ve yaptığı birçok analiz ve test ile adından sık sık söz ettiren Dx0Mark, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan ve 36MP gibi oldukça yüksek fotoğraf çözünürlüğüne sahip olan D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini açıkladı.
DxOMark tarafından yapılan testlerde 61 farklı lens modeli Nikon D800 üzerinde test edilerek en iyi performans veren modeller, "50mm", "85mm ile 105mm " ve "Standart TeleFoto (Zoom)" kategorilerine ayrılarak, farklı puan tabloları oluşturulmuş. Nikon D800 modelini almayı düşünen ya da makineye sahip olup hangi lens modelini alması gerektiğini bilmeyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacağı belirtilen puanlama tablolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tablo üzerinde yer alan lens modellerinin tüm ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilrisiniz.
http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/Nikon-D800-and-standard-lens-choices  
Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 50mm lens modelleri;
Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 85-105mm lens modelleri; 
 
Nikon D800 fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Telefoto Zoom lens modelleri; 


http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/Nikon-D800-and-standard-lens-choices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savasserter 6 yıl
Bu tablodan sonra carl zeiss küplere binmiştir herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
explorerAA 6 yıl
pro katagoride olan nikon 70 200 vr ii neden bu listede yok o ilginc geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 6 yıl
Tamron 18 50 2.8 var ama focus sorunu var malesef tampona güvenemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 6 yıl
nikon d800 alma arefesinde iyi oldu nikon 24 70 2.8 almayı düşünüyorum ama çok kokutuyorlar çok hassa lens diye sigma 24 / 70 de alabilirim hem fiyatıda daha iyi bir yanda da 85 mm 1.8 iyi duruyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl grafiker
grafiker

nikon d800 alma arefesinde iyi oldu nikon 24 70 2.8 almayı düşünüyorum ama çok kokutuyorlar çok hassa lens diye sigma 24 / 70 de alabilirim hem fiyatıda daha iyi bir yanda da 85 mm 1.8 iyi duruyor

D800 için Sigma'yı pek önermem. Tamron 24-70mm f2.8 VC daha uygun.
Nikon 24-70mm biraz narin doğru duymuşsun. O fiyattaki profesyonel bir objektife yakışmıyor, bozulma oranı diğerlerinden daha yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerturk17 6 yıl
acaba canon'un da bu tür en iyi performans vericek lenslerin sıralaması vaer mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl tanerturk17
tanerturk17
acaba canon'un da bu tür en iyi performans vericek lenslerin sıralaması vaer mı?

Saralama ayni nerdeyse, Nikon yerine Canon yazmak kaydiyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1304 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, model ve
2 etiket daha dxomark nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim