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    Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka “modeliyle” tanışın

    Barselona'da yaşayan 25 yaşındaki pembe saçlı coşkulu bir kadın olan Aitana, ayda 12.000 dolardan fazla kazanıyor. İlginç olan detay ise kendisinin aslında gerçek olmadığı ve bir AI modeli olduğu.
    Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka “modeliyle” tanışın Tam Boyutta Gör
    İnternet modellerle dolup taşıyor. Hayır, büyük dil modellerinden bahsetmiyoruz. İnsan modellerden bahsediyoruz. Podyumda yürüyen ve tasarımcı markaları için poz verenlerden. Ancak çoğu zaman, programdaki bir değişiklik ya da son dakika iptalleri nedeniyle, mankenler görevlerine yetişemiyorlar. Ancak bu sorunu yapay zeka “modelleri” temelden çözebilir.

    Yapay zeka “modeli” binlerce dolar kazanıyor

    Geçtiğimiz yaz müşteri sayısındaki düşüş ve influencer'lar ya da modellerin projelerde gecikmelere yol açması nedeniyle yaşanan aksaklıklarla karşı karşıya kalan Rubén Cruz, ekibiyle birlikte yapay zeka destekli 25 yaşındaki model Aitana'yı oluşturdu. The Clueless adlı bir tasarım ajansı tarafından geliştirilen Aitana, hiçbir zaman programlarına geç kalmıyor.

    Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka “modeliyle” tanışın Tam Boyutta Gör
    Instagram'da 130.000'den fazla takipçisi olan Aitana, görünüşe göre oldukça fazla talep görüyor. İşlerin yoğun olduğu aylarda yaklaşık 12.600 dolar (10.000 €) kazanan Aitana, normal aylarda ise 3.780 dolar (3.000 €) kazanıyor. Aitana'nın geliştiricileri modele ayrıca bir kişilik kazandırmak için de çaba sarf ediyor. Aitana'nın Instagram profilindeki paylaşımlardan biri, 4 Ekim 2023'te Barselona'daki Blink 182 konserine katılırken çekilmiş gibi görünüyor. Bu konser gerçekten oldu ama hepimiz Aitana'nın konsere katılmadığını biliyoruz.

    İnsanlara yansıtılan Aitana gerçekliğinin perde arkasında ise The Clueless ekibi, yapay zeka ve tasarım uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla Aitana'nın hayatını düzenliyor, haftasını planlıyor ve faaliyetlerine karar veriyor. Aitana'nın başarısı, onun biraz daha çekingen kardeşi Maia'nın doğmasına da yol açtı. Ajans, sanal modeller isteyen markalardan çok sayıda talep alıyor. Bu sanal modellerin marka elçileri olarak gerçek insanların yerini alacağı bir gelecek öngörülüyor.

    Ciddi riskler var

    Moda dünyası ve influencer'lar, ajansların mükemmel sanal karakterleri oluşturmalarıyla büyük bir gelir kapısına dönüşebilir ancak bu, önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Bu sanal modellerin gerçekçi olmayan standartlar belirlediği ve genç nesilleri etkileme potansiyeline sahip olduğu yönünde endişeler giderek artıyor.

    Ajans, sadece gerçek influencer'lar ve markalar tarafından belirlenen mevcut estetiği yansıttıklarının altını çizerek kendisini savunuyor. Öte yandan The Clueless, yapay zeka kreasyonlarıyla modellik dünyasını yeniden şekillendirirken, sanal mükemmelliğin toplum üzerindeki etkisi ve reklamcılık sektöründeki potansiyel değişimler üzerine tartışmalar da devam ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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