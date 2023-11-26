Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka “modeliyle” tanışın

Tam Boyutta Gör İnternet modellerle dolup taşıyor. Hayır, büyük dil modellerinden bahsetmiyoruz. İnsan modellerden bahsediyoruz. Podyumda yürüyen ve tasarımcı markaları için poz verenlerden. Ancak çoğu zaman, programdaki bir değişiklik ya da son dakika iptalleri nedeniyle, mankenler görevlerine yetişemiyorlar. Ancak bu sorunu yapay zeka “modelleri” temelden çözebilir.

Yapay zeka “modeli” binlerce dolar kazanıyor

Geçtiğimiz yaz müşteri sayısındaki düşüş ve influencer'lar ya da modellerin projelerde gecikmelere yol açması nedeniyle yaşanan aksaklıklarla karşı karşıya kalan Rubén Cruz, ekibiyle birlikte yapay zeka destekli 25 yaşındaki model Aitana'yı oluşturdu. The Clueless adlı bir tasarım ajansı tarafından geliştirilen Aitana, hiçbir zaman programlarına geç kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Instagram'da 130.000'den fazla takipçisi olan Aitana, görünüşe göre oldukça fazla talep görüyor. İşlerin yoğun olduğu aylarda yaklaşık 12.600 dolar (10.000 €) kazanan Aitana, normal aylarda ise 3.780 dolar (3.000 €) kazanıyor. Aitana'nın geliştiricileri modele ayrıca bir kişilik kazandırmak için de çaba sarf ediyor. Aitana'nın Instagram profilindeki paylaşımlardan biri, 4 Ekim 2023'te Barselona'daki Blink 182 konserine katılırken çekilmiş gibi görünüyor. Bu konser gerçekten oldu ama hepimiz Aitana'nın konsere katılmadığını biliyoruz.

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İnsanlara yansıtılan Aitana gerçekliğinin perde arkasında ise The Clueless ekibi, yapay zeka ve tasarım uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla Aitana'nın hayatını düzenliyor, haftasını planlıyor ve faaliyetlerine karar veriyor. Aitana'nın başarısı, onun biraz daha çekingen kardeşi Maia'nın doğmasına da yol açtı. Ajans, sanal modeller isteyen markalardan çok sayıda talep alıyor. Bu sanal modellerin marka elçileri olarak gerçek insanların yerini alacağı bir gelecek öngörülüyor.

Ciddi riskler var

Moda dünyası ve influencer'lar, ajansların mükemmel sanal karakterleri oluşturmalarıyla büyük bir gelir kapısına dönüşebilir ancak bu, önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Bu sanal modellerin gerçekçi olmayan standartlar belirlediği ve genç nesilleri etkileme potansiyeline sahip olduğu yönünde endişeler giderek artıyor.

Ajans, sadece gerçek influencer'lar ve markalar tarafından belirlenen mevcut estetiği yansıttıklarının altını çizerek kendisini savunuyor. Öte yandan The Clueless, yapay zeka kreasyonlarıyla modellik dünyasını yeniden şekillendirirken, sanal mükemmelliğin toplum üzerindeki etkisi ve reklamcılık sektöründeki potansiyel değişimler üzerine tartışmalar da devam ediyor.

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