Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka “modeliyle” tanışın

Yapay zeka “modeli” binlerce dolar kazanıyor
Geçtiğimiz yaz müşteri sayısındaki düşüş ve influencer'lar ya da modellerin projelerde gecikmelere yol açması nedeniyle yaşanan aksaklıklarla karşı karşıya kalan Rubén Cruz, ekibiyle birlikte yapay zeka destekli 25 yaşındaki model Aitana'yı oluşturdu. The Clueless adlı bir tasarım ajansı tarafından geliştirilen Aitana, hiçbir zaman programlarına geç kalmıyor.
İnsanlara yansıtılan Aitana gerçekliğinin perde arkasında ise The Clueless ekibi, yapay zeka ve tasarım uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla Aitana'nın hayatını düzenliyor, haftasını planlıyor ve faaliyetlerine karar veriyor. Aitana'nın başarısı, onun biraz daha çekingen kardeşi Maia'nın doğmasına da yol açtı. Ajans, sanal modeller isteyen markalardan çok sayıda talep alıyor. Bu sanal modellerin marka elçileri olarak gerçek insanların yerini alacağı bir gelecek öngörülüyor.
Ciddi riskler var
Moda dünyası ve influencer'lar, ajansların mükemmel sanal karakterleri oluşturmalarıyla büyük bir gelir kapısına dönüşebilir ancak bu, önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Bu sanal modellerin gerçekçi olmayan standartlar belirlediği ve genç nesilleri etkileme potansiyeline sahip olduğu yönünde endişeler giderek artıyor.
Ajans, sadece gerçek influencer'lar ve markalar tarafından belirlenen mevcut estetiği yansıttıklarının altını çizerek kendisini savunuyor. Öte yandan The Clueless, yapay zeka kreasyonlarıyla modellik dünyasını yeniden şekillendirirken, sanal mükemmelliğin toplum üzerindeki etkisi ve reklamcılık sektöründeki potansiyel değişimler üzerine tartışmalar da devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.