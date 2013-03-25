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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin üçüncü bölümünü yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin üçüncü bölümünü yayınladı

Fotoğraf meraklılarının çok yakından tanıdığı DxOMark, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini belirlediği testlerin üçüncü bölümünü yayınladı
DxOMark tarafından yapılan yeni testlerde bu sefer Nikon D800 ile kullanıldığında en iyi performans alınabilecek “Geniş Açı” lens modelleri incelenmiş durumda. Bu lens modelleri "Ultra Geniş Açı", "Geniş Açı" ve "Geni Açı Zoom" olarak üç kategoriye ayrılarak testler uygulanmış ve puanlama yapılmış. Nikon'un 36MP fotoğraf çözünürlüğüne sahip D800 modelini almayı düşünen ya da makineye sahip olup hangi lens modelini alması gerektiğini bilmeyen kullanıcılar için oldukça faydalı olduğu belirtilen puanlama tablolarının üçüncü bölümüne ve tablo üzerinde yer alan lens modellerinin tüm ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabiliisiniz.
Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Geniş Açı lens modelleri;  
 
DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin üçüncü bölümünü yayınladı
Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Ultra Geniş Açı lens modelleri;
 
DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin üçüncü bölümünü yayınladı
Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Geniş Açı Zoom lens modelleri; 
 
DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin üçüncü bölümünü yayınladı
DxOMark tarafından yapılan testlerin ilk ve ikinci bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/The-Nikon-D800-and-wide-angle-lenses Yorum Yaz
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bbuzol 6 yıl
Sigma 35 1.4 ü aldım,sonuçları muhteşem gerçekten.
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ozturert 6 yıl
Bu sonuçlar ilginç. Sigma 20mm ve Nikon 20mm herkesin "aman kaç" dediği aletler.
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