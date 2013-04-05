DxOMark, Sony NEX-3N aynasız fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı





DxOMark sitesi, Sony'nin Şubat ayında resmi duyurusunu yaptığı aynası fotoğraf makinelerinden olan NEX-3N modeli için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor.

DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda APS-C DX sensöre sahip olan aynasız NEX-3N fotoğraf makinesi modeli, ortalama 74 puan alarak, Sony NEX-F3, NEX-C3, Nikon 1J3, Olympus Pen E-PL5 ve Panasonic DMC G5 gibi kompakt fotoğraf makinelerinin önünde yer alırken, benzer sistem yapısına sahip Sony NEX-5N modelinin arkasında yer aldı. Sony'nin güncel fotoğraf makinelerinden NEX-3N modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza APS-C 16.1MP CMOS sensör, ISO 200 ile 16000 desteği, Full HD 1920x1080P sesli video çekim özelliği, 25 netleme noktası ve kontrast denetimli otomatik netleme sistemi, 460 nokta 3" hareketli ekran, 1.5x fokal çarpan, dahili flaşa ve SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HD Duo hafıza kartı destekleri çıkıyor.

DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.





http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Sony-NEX-3N-Stylish-replacement-to-NEX-F3