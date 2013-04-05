Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DxOMark, Sony NEX-3N aynasız fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı

6 yıl
1,5b
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DxOMark sitesi, Sony'nin Şubat ayında resmi duyurusunu yaptığı aynası fotoğraf makinelerinden olan NEX-3N modeli için yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladı. Site, yaptığı testlerde makinelerin renk derinliği, dinamik aralık ve iso değerlerine göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor.
DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda APS-C DX sensöre sahip olan aynasız NEX-3N fotoğraf makinesi modeli, ortalama 74 puan alarak, Sony NEX-F3, NEX-C3, Nikon 1J3, Olympus Pen E-PL5 ve Panasonic DMC G5 gibi kompakt fotoğraf makinelerinin önünde yer alırken, benzer sistem yapısına sahip Sony NEX-5N modelinin arkasında yer aldı. Sony'nin güncel fotoğraf makinelerinden NEX-3N modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza APS-C 16.1MP CMOS sensör, ISO 200 ile 16000 desteği, Full HD 1920x1080P sesli video çekim özelliği, 25 netleme noktası ve kontrast denetimli otomatik netleme sistemi, 460 nokta 3" hareketli ekran, 1.5x fokal çarpan, dahili flaşa ve SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HD Duo hafıza kartı destekleri çıkıyor.
DxOMark yaptığı testler sonucunda inanılmaz büyüklükte bir veri ve bilgi toplamaya devam ediyor. Firmanın yaptığı diğer testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
DxOMark, Sony NEX-3N aynasız fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı
DxOMark, Sony NEX-3N aynasız fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı
DxOMark, Sony NEX-3N aynasız fotoğraf makinesinin test sonuçlarını yayınladı


http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Sony-NEX-3N-Stylish-replacement-to-NEX-F3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a.f.y. 6 yıl
nex f3 ten daha zayıf bir makine yapmışlar, iso peformansı da daha kötü, bazı teknik özellikleride daha kötü, nex f3 ele daha iyi oturuyor vs vs.

Bana göre nex f3 hala çok daha iyi bir alternatif 1855 kitle birlikte. 1855 in daha keskin bir lens olma durumunuda atlamamak lazım.

Sanırım sony 3 sersini biraz geriye çekmek istedi.

Yalnız şu var. Kardeşim ben apsc sensörlü, kompakt kıvamında, 1650 kitlensi ile daha geniş açıya sahip ve kompakt makinelerden çok daha iyi bir iq ya sahipdaha ufak birmakine almak istiyorum diyenler içinde çok uygun olabilecek makine. Uyduruk mercimek sensörlü kompakt alınacağına kompakt boyutunda bu makine tercih edilebilir elbette.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
O puanların arasındaki farklar kuş kadar. 74 ve 73 arasında 0,1 durak fark var. Yani 3N ve F3'ün imaj kaliteleri aynı (ISO dahil). 16MP'lik Sony algılayıcıların hepsi aynı. Mikron kadar farklara takılmamak lazım.
3N'in amacı belli: Ufacık bir alete APSC algılayıcı sokuşturmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun programı 6 yıl Görev Mars: Bütçe 16000TL "En iyi oyun sistemini topluyoruz" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim