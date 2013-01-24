DxOMark verilerine göre, Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm F/1.8 piyasadali en iyi MFT lens oldu













DxOMark sitesi yaptığı yeni testler ile veri tabanını geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan testler sonucunda Olympus'un M.Zuiko ED 75mm F/1.8 modeli piyasadaki en iyi Micro Four Thirds lens oldu.

Yakın zamanda Micro Four Thirds camiasına beş yeni üyenin katıldığı bildirmiş ve bu piyasanın gelişmeye son hızda devam ettiğini söylemiştik. Bu standartlar doğrultusunda üretilen Olmypus'un M.Zuiko ED 75mm F/1.8 modeli, Panasonic DMC-GH2 fotoğraf makinesi üzerinden yapılan DxOMark'ın testlerine göre piyasadaki en iyi Micro Four Thirds lens oldu. Genel olarak 23 puan alan lens, DxoMark MFT listesindeki en üst sıraya yerleşti.





Daha önce yapılan testler sonucunda da Nikon 85mm F/1.8G bütün 85mm lensler arasında birinci sıraya yerleşmişti. Olympus M.Zuiko ED 75mm F/1.8 modeli şuan $899 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Olympus-M.ZUIKO-DIGITAL-ED-75mm-f-1.8-Is-this-the-best-Micro-Four-Thirds-lens-available/Measurement