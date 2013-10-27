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DxO'nun optik düzeltme yazılımı ViewPoint, 2.1 sürümüne güncellendi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO'nun optik düzeltme yazılımı ViewPoint, 2.1 sürümüne güncellendi
DxO tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme yazılımlarından ViewPoint'in 2.1 güncellemesini kullanıma sunuldu.
Kullanıcılara fotoğrafların perspektif sorunlarını düzeltmek için faydalı birçok araç ve düzenleme seçeneği sunan DxO ViewPoint, Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar yanında bağımsız olarak da çalışabiliyor. Yayınlanan 2.1 güncellemesi ile Apple'ın Aperture yazılımı içerisinde çalışırken lens bozulmalarını otomatik olarak düzeltebilen yazılım, ayrıca artık Adobe Photoshop Elements'in 12. sürümüne ve Canon EOS 70D ile Sony DSC-RX1R dijital fotoğraf makinelerine de destek veriyor.
49$ fiyat etiketiyle satılan DxO ViewPoint düzenleme yazılımına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.ephotozine.com/article/dxo-viewpoint-v2-1-23257 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazılımcı Online 5 yıl
Ben pek beğenemedim bu programı. Pc yi çok yoruyor gibi geldi, kullanımı da biraz karışık ama LR kullananlar için kolay gelebilir andırıyor çünkü kullanım tarzı. Ben photoshop ve camera raw dan başka kullanamıyorum :)
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