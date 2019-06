EA'nın iOS için yayımladığı oyunlarda büyük indirim

PC ve konsolların yanı sıra, mobil oyun sektöründe de söz sahibi olan yayımcılardan biri olan EA, iOS platformu için yayımladığı oyunlarda indirime gitti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Söz konusu indirimle birlikte Dead Space, Need for Speed Most Wanted ve Mirror's Edge gibi pek çok mobil oyun iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Kısa bir süre için geçerli olan bu indirimlerden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını kullanabilirsiniz.