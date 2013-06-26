EMC, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2013" sıralamasında yer aldı





Kurumlara bulut bilişime geçiş aşamasında çözümler sunan ve global bir şirket olan EMC, Great Place to Work Enstitüsü adlı küresel araştırma, danışma ve eğitim firması tarafından yapılan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2013" sıralamasında yer almayı başardı.





Sıralama şirketlerin çalışmaya teşvik, açık iletişim, cömert olanaklar kriterlerine göre değerlendirilerek yapıldı ve Türkiye'nin En İyi İşverenleri olarak 12 firma belirlendi. EMC de bu 12 firmalık sıralamaya girme başarısı gösterdi.





Great Place to Work Enstitüsü'nün En İyi İşverenler projesi, dünya çapında 49 ülkedeki öncü işyerlerinin araştırılması ve onaylanmasını kapsıyor. Ülkemizde ise proje ilk kez düzenleniyor.





EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, dünya çapında prestijli bu çalışmada yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışanlarına; aile ve iş önceliklerini belirleyerek iş-yaşam dengesini kurmalarını sağlayacak bir sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.