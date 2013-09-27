EMC, Wikibon sanallaştırma araştırmasında üçüncü kez birinci sırada





Bulut bilişim ve sanallaştırma konularında dünya lideri firmalardan birisi olan EMC, farklı araştırmalarda da bu başarısını yansıtıyor.





Pazar araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Wikibon tarafından her yıl yapılan "VMware vSphere Ortamları için Tüm Kategorilerde Entegrasyon Değeri" adlı araştırmada, EMC üçüncü kez bir numaralı veri depolama çözümü seçildi. Araştırma, VMware teknolojisi ile entegrasyon düzeyine göre veri depolama sistem ve ürün sağlayıcılarını sıralandırıyor.





Araştırmaya katılan işletmeler en büyük veri depolama çözümleri üreticilerinin piyasadaki mevcut çözüm ve ürünlerini veri koruma, veri depolama performansı, yönetim, veri depolama ağ desteği ve güvenlik kriterlerine göre değerlendirdi. VMware teknolojisiyle entegrasyon, araştırmada en ayırıcı özellik ve vSphere 5.1 kurulumları için de en çok aranan veri depolama niteliği oldu.





EMC veri depolama sistemleri araştırmada incelenen genel, yalnızca blok ve yalnızca dosya depolama şeklindeki üç kategorinin her birinde en yüksek dereceyi aldı. EMC VNX ve EMC VMAX yalnızca blok depolama kategorisinde araştırmaya katılan on üç ürün arasında lider veri depolama sistemleri olarak öne çıktı.





EMC teknoloji şefi John Roese, yaptığı açıklamada müşterilerin BT sorunlarına çözüm bulmak için Yazılım Tanımlı Veri Merkezleri ile VMware'in sıkı bir entegrasyonunun gerektiğini, bu açıdan EMC'nin inovasyon konusunda liderlik yapmasının ve yenilikçiliği desteklemesinin beklendiğini dile getirdi. Roese, bu araştırmanın işletmelerin BT dönüşümleri için birinci sınıf çözümler sunma konusunda EMC'ye güvenmeye devam ettiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.