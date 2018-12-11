Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı

Büyük umutlarla hayata geçirilen EOS kripto para ve blok zinciri projesi bekleneni veremiyor. Ağ üzerinde ciddi açıklar olan uygulamalar var ve ortalık ödül avcılarından geçilmiyor.
5 ay
4b
1
5
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Merkezi olmayan uygulamalar ve ödeme sistemleri için Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen EOS projesi, 4 milyar dolar yatırım toplayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bir dönem 20$ seviyesini zorlamayı hedefleyen EOS, dibi gören kripto para pazarından nasibini aldı.

EOS ağı çatırdıyor

İlk dönemlerde büyük ilgi gören ve Haziran ayında da kendi ağına geçiş yapan EOS projesi yaklaşık 571 bin hesaba ev sahipliği yapıyor. Ne var ki analizlere göre EOS ağında güvenlik önemsenmiyor ve hesaplar daha çok ödül avcılığına yönelmiş durumda.

Analizler yaklaşık 200 bin EOS hesabının uykuda yani pasif halde olduğunu ortaya koyuyor. Bu hesaplar genelde bir ödül nedeniyle açılan ve sonrasında üzerinde durulmayanlardan oluşuyor. Hatta bir kişinin birkaç hesap açtığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek"

Ayrıca 120 bin civarında hesabın da belirli gruplar tarafından kontrol edildiği ve tıklama amaçlı kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani toplamda 320 bin hesap EOS projesinin mantığının dışına çıkmış durumda ve bu da ağın potansiyelini olumsuz etkiliyor.

Diğer taraftan kendi ağını kurması ile birlikte EOS üzerinde hızlı bir uygulama geliştirme süreci başladı. Yüzlerce uygulama ortaya çıkarken güvenlik konusu ise göz ardı edildi. Hali hazırda ağ üzerinde ciddi açıklar barındıran 27 uygulama mevcut.

Bu açıklardan ise 400 bin civarında EOS birimi çalınmış. En yüksek dönemine bakarak bu rakamın 6 milyon dolar civarına denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi ise 800 bin dolar civarında. Saldırganların artık EOS ağında açıklar bulmaya ve para çalmaya odaklandığı ifade ediliyor.

Son olarak EOS ağının temsili proof-of-stake (DPos) yani coin sahiplerinin blok üreticilerine oy vererek seçtiği sistem de eleştiriliyor. Ağ üzerindeki para aktarımını onaylamakla sorumlu bu temsilcilerin birbirleri arasında anlaşmalı hareket ettiği ve oy verme işlemi üzerinde etki kurduğu da gelen bilgiler arasında.

Sözün kısası EOS ağının önünde çözmesi gereken hem güvenlik hem de yönetim problemleri mevcut. Aksi takdirde 4 milyar dolar yatırım ile hayal kırıklığı yaratan kripto projelerden birisi olma yolunda ilerliyor.

 

https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/12/report-over-400k-eos-tokens-stolen-more-than-200k-dormant-eos-accounts/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetkep 5 ay
Dijital para ile ilgili videomu izleyin. Acı ama gerçek bu: youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre.isikgoz 5 ay
balon etkisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Caglarerdogdu 5 ay
Balon misali şiştiler ve sönüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
yaw şuna sanal para diye başlık attıktan sonra eos falan deyin
devamlı aklım canon yeni 2019 serisi çıkardı falan sanıyorum !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 5 ay
Bir kere de hortumcuları heklesinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında 5 ay Honor View 20'in resmi posterleri telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı 5 ay ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu 5 ay Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir 5 ay Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi 5 ay Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor 5 ay Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler 5 ay Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın 5 ay Dizüstünde ikinci ekran? "Asus ZenBook Pro UX580G incelemesi" 5 ay Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi) 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı 5 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı Sonraki Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim