EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı

Merkezi olmayan uygulamalar ve ödeme sistemleri için Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen EOS projesi, 4 milyar dolar yatırım toplayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bir dönem 20$ seviyesini zorlamayı hedefleyen EOS, dibi gören kripto para pazarından nasibini aldı.

EOS ağı çatırdıyor

İlk dönemlerde büyük ilgi gören ve Haziran ayında da kendi ağına geçiş yapan EOS projesi yaklaşık 571 bin hesaba ev sahipliği yapıyor. Ne var ki analizlere göre EOS ağında güvenlik önemsenmiyor ve hesaplar daha çok ödül avcılığına yönelmiş durumda.

Analizler yaklaşık 200 bin EOS hesabının uykuda yani pasif halde olduğunu ortaya koyuyor. Bu hesaplar genelde bir ödül nedeniyle açılan ve sonrasında üzerinde durulmayanlardan oluşuyor. Hatta bir kişinin birkaç hesap açtığı ifade ediliyor.

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Ayrıca 120 bin civarında hesabın da belirli gruplar tarafından kontrol edildiği ve tıklama amaçlı kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani toplamda 320 bin hesap EOS projesinin mantığının dışına çıkmış durumda ve bu da ağın potansiyelini olumsuz etkiliyor.

Diğer taraftan kendi ağını kurması ile birlikte EOS üzerinde hızlı bir uygulama geliştirme süreci başladı. Yüzlerce uygulama ortaya çıkarken güvenlik konusu ise göz ardı edildi. Hali hazırda ağ üzerinde ciddi açıklar barındıran 27 uygulama mevcut.

Bu açıklardan ise 400 bin civarında EOS birimi çalınmış. En yüksek dönemine bakarak bu rakamın 6 milyon dolar civarına denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi ise 800 bin dolar civarında. Saldırganların artık EOS ağında açıklar bulmaya ve para çalmaya odaklandığı ifade ediliyor.

Son olarak EOS ağının temsili proof-of-stake (DPos) yani coin sahiplerinin blok üreticilerine oy vererek seçtiği sistem de eleştiriliyor. Ağ üzerindeki para aktarımını onaylamakla sorumlu bu temsilcilerin birbirleri arasında anlaşmalı hareket ettiği ve oy verme işlemi üzerinde etki kurduğu da gelen bilgiler arasında.

Sözün kısası EOS ağının önünde çözmesi gereken hem güvenlik hem de yönetim problemleri mevcut. Aksi takdirde 4 milyar dolar yatırım ile hayal kırıklığı yaratan kripto projelerden birisi olma yolunda ilerliyor.