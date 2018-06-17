EOS ana ağı iki gün dayanabildi

Twitter ve Steemit’teki paylaşımlara göre; EOS ana ağı, aktif hale gelmesinin üzerinden 48 saat bile geçmemesine rağmen çalışmayı durdurdu.

EOS ana ağı üzerindeki işlemler, nedeni bilinmeyen bir sebeple dondu. BP’ler ve birçok destek düğümü hatayı tanımlayıp çözmek için çabalıyor.

EOS’un BP adaylarından biri olan EOSUK, ana ağ çöktüğü sırada EOS ağ monitörünün birçok BP’yi kırmızı gösterdiğini, söz konusu BP’lerin, API’lerinin yanıt vermediğini söyledi. EOSUK’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, donmanın sebebi DDOS saldırıları olabilir.

BP’ler ve destek düğümleri, hata saptandıktan yaklaşık bir saat sonra Streemit üzerinden zinciri aktifleştirmek için bir formül bulduklarını söylediler. Blok üreticileri ve destek düğümleri, raporlarının yayınlanmasından yaklaşık 3-6 saat sonra normal fonksiyonların kullanılabilir olacağını belirttiler.

EOS, başlamadan önce topladığı yaklaşık 4 milyar dolarla dünyada en fazla fon toplayan ICO olarak dikkat çekiyor. DApps platformunda Ethereum’un rakibi olmayı hedefleyen girişim, Blockchainler arası iletişimi tesis ettiğini iddia ediyor.

Bu arıza sebebiyle piyasada da düşüş yaşandı. EOS fiyatları, %3 oranında değer kaybetti. Coinmarketcap verilerine göre; EOS şu an, 10.67 dolardan işlem görüyor.



https://cointelegraph.com/news/eos-mainnet-experiences-freeze-two-days-after-launch