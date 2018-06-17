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EOS ana ağı iki gün dayanabildi

Dünyada en fazla fon toplayan ICO olarak bilinen ESO'nun ana ağı, başlatılmasının ardından kırk sekiz saat geçmeden dondu. İşlemlerin donmasının sebebi henüz bilinmiyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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EOS ana ağı iki gün dayanabildi
Twitter ve Steemit’teki paylaşımlara göre; EOS ana ağı, aktif hale gelmesinin üzerinden 48 saat bile geçmemesine rağmen çalışmayı durdurdu.
EOS ana ağı üzerindeki işlemler, nedeni bilinmeyen bir sebeple dondu. BP’ler ve birçok destek düğümü hatayı tanımlayıp çözmek için çabalıyor.
EOS’un BP adaylarından biri olan EOSUK, ana ağ çöktüğü sırada EOS ağ monitörünün birçok BP’yi kırmızı gösterdiğini, söz konusu BP’lerin, API’lerinin yanıt vermediğini söyledi. EOSUK’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, donmanın sebebi DDOS saldırıları olabilir.
EOS ana ağı iki gün dayanabildi
 
BP’ler ve destek düğümleri, hata saptandıktan yaklaşık bir saat sonra Streemit üzerinden zinciri aktifleştirmek için bir formül bulduklarını söylediler. Blok üreticileri ve destek düğümleri, raporlarının yayınlanmasından yaklaşık 3-6 saat sonra normal fonksiyonların kullanılabilir olacağını belirttiler.
EOS, başlamadan önce topladığı yaklaşık 4 milyar dolarla dünyada en fazla fon toplayan ICO olarak dikkat çekiyor. DApps platformunda Ethereum’un rakibi olmayı hedefleyen girişim, Blockchainler arası iletişimi tesis ettiğini iddia ediyor.
Bu arıza sebebiyle piyasada da düşüş yaşandı. EOS fiyatları, %3 oranında değer kaybetti. Coinmarketcap verilerine göre; EOS şu an, 10.67 dolardan işlem görüyor.
 

https://cointelegraph.com/news/eos-mainnet-experiences-freeze-two-days-after-launch Yorum Yaz
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umtcnkrt 11 ay en beğenilen
Bloomberg’e haber çıkmıyorsunuz yada ekonomi dergisine. Daha anlaşılır, tanımları kullandıktan sonra açıklamaları olan bütün kitleye hitap edecek hale getirerek yayınlanması daha uygun olurmuş.
Bloomberg’e haber çıkmıyorsunuz yada ekonomi dergisine. Daha anlaşılır, tanımları kullandıktan sonra açıklamaları olan bütün kitleye hitap edecek hale getirere...
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Yanıtla +21
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hazarRS 11 ay
Ya arkadaş ekonomi kanallarındaki haberler gibi olmuş, hiç bir şey anlamadım. Sadece sanal para birimiyle alakalı bir şey olduğunu çözdüm. BP ne ICO ne düğüm ne DApps ne vs. En azından son paragrafta bu işleri bilmeyen insanların anlayacağı basitlikte genel bir tanımlamayla anlatırsanız herkes için yararlı olur, işimize yaramayacak bile olsa bilgi sahibi oluruz.
Ya arkadaş ekonomi kanallarındaki haberler gibi olmuş, hiç bir şey anlamadım. Sadece sanal para birimiyle alakalı bir şey olduğunu çözdüm. BP ne ICO ne düğüm ne...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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orientem 11 ay hazarRS
Ben açıklayım bazı şeyleri. Üzerine konuşulan yapının ismi EOS. Bu yapıda blockchaini yani blok zincirini oluşturmak için madencilik yapılmıyor. Onun yerine ağı oluşturmak için yetkilendirmek amacıyla oy veriliyor ve 21 tane "düğüm" orjinal ismiyle node seçiliyor. BP dedikleri blok üreticisi yani aldığı oyla ilk 21e girebilmiş blok üreticileri. Destek düğümü dedikleri de ilk 21e girememiş yedekte duran blok üreticileri. ICO dedikleri kurulan sistemin coinlerini ya da tokenlerini ya da sanal parasını nasıl adlandırırsak artık ilk elden başlangıçta satma işlemi. Bu satış daha sistem ortada yokken sistemi kurmak için para toplama amaçlı yapılıyor. Daha sistem hazır değilken aldığın için de ucuza alma şansın oluyor. Normalde bu satış tek seferde yapılırken EOS bunu 2 yıla yayınca bu süreçte borsalarda da işlem görüp proje de geliştikçe sürekli coinin değeri arttı ve toplamda tam 4 milyar dolar toplamış oldular. DAPPS dediğimiz yapı bu tarz ağlarda çalışan uygulamalara yani Applere verilen isim. Başındaki D merkeziyetsizden geliyor. Neyse velhasıl blockchaini hızlandırıcaz diye sistemi 21 tane server seçiyoruz seviyesine düşüren bu arkadaşlar 4 milyar dolar toplayıp doğru düzgün sistemi bile çalıştıramamış. Sebep olarak da bu serverlerin ddos yemesini göstermişler.
Ben açıklayım bazı şeyleri. Üzerine konuşulan yapının ismi EOS. Bu yapıda blockchaini yani blok zincirini oluşturmak için madencilik yapılmıyor. Onun yerine ağ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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rLmurat 11 ay
şu düşüşlerin sadece haberlerle değil formasyonların gereği olarak düştüğünü kavradığımız gün, para kazanmaya başlayabiliriz kriptodan
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Piêr Dé Sans 11 ay
Haberi okurken neresinde Canon geçecek diye baktım. Bir yığın anlaşılmayan kelime arasından İngiltere'yi falan çekip çıkarttım. Finansla alakalı sanırım.
Sizden ricam burada haber paylaşırken biraz da bizi düşünün artık. Sanıyorsunuz ki buradaki herkes finans uzmanı, teknoloji uzmanı, araba uzmanı, bilmem ne uzmanı. Daha yalın bir dille bilgilendirme yapmak zor olmasa gerek.
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V4LKyR 11 ay
Hahah şaka gibi :)
Sen bu 4 milyon... milyar...
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umtcnkrt 11 ay en beğenilen
Bloomberg’e haber çıkmıyorsunuz yada ekonomi dergisine. Daha anlaşılır, tanımları kullandıktan sonra açıklamaları olan bütün kitleye hitap edecek hale getirerek yayınlanması daha uygun olurmuş.
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hazarRS 11 ay
Ya arkadaş ekonomi kanallarındaki haberler gibi olmuş, hiç bir şey anlamadım. Sadece sanal para birimiyle alakalı bir şey olduğunu çözdüm. BP ne ICO ne düğüm ne DApps ne vs. En azından son paragrafta bu işleri bilmeyen insanların anlayacağı basitlikte genel bir tanımlamayla anlatırsanız herkes için yararlı olur, işimize yaramayacak bile olsa bilgi sahibi oluruz.
1 Yanıt Yanıtla +14
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orientem 11 ay hazarRS
Ben açıklayım bazı şeyleri. Üzerine konuşulan yapının ismi EOS. Bu yapıda blockchaini yani blok zincirini oluşturmak için madencilik yapılmıyor. Onun yerine ağı oluşturmak için yetkilendirmek amacıyla oy veriliyor ve 21 tane "düğüm" orjinal ismiyle node seçiliyor. BP dedikleri blok üreticisi yani aldığı oyla ilk 21e girebilmiş blok üreticileri. Destek düğümü dedikleri de ilk 21e girememiş yedekte duran blok üreticileri. ICO dedikleri kurulan sistemin coinlerini ya da tokenlerini ya da sanal parasını nasıl adlandırırsak artık ilk elden başlangıçta satma işlemi. Bu satış daha sistem ortada yokken sistemi kurmak için para toplama amaçlı yapılıyor. Daha sistem hazır değilken aldığın için de ucuza alma şansın oluyor. Normalde bu satış tek seferde yapılırken EOS bunu 2 yıla yayınca bu süreçte borsalarda da işlem görüp proje de geliştikçe sürekli coinin değeri arttı ve toplamda tam 4 milyar dolar toplamış oldular. DAPPS dediğimiz yapı bu tarz ağlarda çalışan uygulamalara yani Applere verilen isim. Başındaki D merkeziyetsizden geliyor. Neyse velhasıl blockchaini hızlandırıcaz diye sistemi 21 tane server seçiyoruz seviyesine düşüren bu arkadaşlar 4 milyar dolar toplayıp doğru düzgün sistemi bile çalıştıramamış. Sebep olarak da bu serverlerin ddos yemesini göstermişler.
1 Yanıt Yanıtla +7
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oguzhan diric 11 ay
EOS mu ESO mu haberde yanlış var anlaşılan.
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