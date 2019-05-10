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İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor

İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralına vurgu yapmak için ilginç bir video hazırladı. GTA V oyunu ile hazırlanan video, yaya geçişi kuralını öğretiyor. Video haberimizde:
2 hf.
19,6b
1
57
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor
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İçişleri Bakanlığı, yaya önceliğine vurgu yapmak için ilginç bir girişimde bulundu. Trafikte yaya önceliği kuralını anlatmak için GTA V oyununu kullandı.

GTA V üzerinden hazırlanan videoda yaya önceliği kuralı ile ilgili olarak trafik ışığı ve polisin bulunma durumuna göre üç farklı senaryo ele alınıyor. Işığın ve polisin bulunmadığı yaya geçitlerinde, yaya yola çıktığı zaman sürücünün durmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor.

Videonun sonunda ise kural ihlali yapan bir sürücü “Wasted” ekranına benzer bir uyarı ile karşılaşıyor. Yaya önceliği kuralını ihlal eden sürücüye 488 TL para cezası kesiliyor.

Yaya geçidi olmasa da geçiş önceliği yayanın                                            

Ekim 2018’de Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile ‘yaya öncelikli trafik’ yasallaştı. Düzenlemeye göre araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda. Yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere 488 TL para cezası uygulanacak.

2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, bunların bin 681’i yaya idi. Yayaların kazaya fiziksel bir korunağı olmadığı için olay yerinde hayatını kaybetme ihtimali çok daha yüksek. Ölümlü kazaların sayısını azaltmak için ‘yaya öncelikli trafik’ düzenlemesi yapıldı. Düzenlemenin ardından sosyal medyada, kamu spotları ile, SMS yoluyla sürücülere bilgilendirmeler yapılıyor. GTA V videosu bu nedenle hazırlandı.


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Paco de Lucia 2 hf. en beğenilen
İyi yapmışlar. Normal bir animasyon olsa kimse bakmaz ama oyun içeriği ile olduğu için en azından meraktan dahi olsa bir kere bakar. Trafik canavarları ders çıkarır mı orası ayrı ama iyi fikir bence
İyi yapmışlar. Normal bir animasyon olsa kimse bakmaz ama oyun içeriği ile olduğu için en azından meraktan dahi olsa bir kere bakar. Trafik canavarları ders çı...
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İroniMan 2 hf.
Nedir la bunların gta fetişistliği
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Doanc4n 2 hf.
2006 yılında almanyaya gitmiştim. orada yayalara istisnasız öncelik veriliyordu. 2008 yılında ehliyet aldım ve o günden beri yayalara hep yol vermişimdir. bazen insanlar suratıma bakardı niye bekliyo diye. bunun için çok geç kalındı.
2006 yılında almanyaya gitmiştim. orada yayalara istisnasız öncelik veriliyordu. 2008 yılında ehliyet aldım ve o günden beri yayalara hep yol vermişimdir. bazen...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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x_click 2 hf.
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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mertmert1212 2 hf.
AEZAKMI
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KaleyDeskop 2 hf.
Yaya geçidinden böyle güzel kadın geçsin bu ülkedeki hiç bir erkek gaza basıp gitmez, kadın geçene kadar bekler :D
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TheJudgé 2 hf.
Bundan 2 sene önce bir yaya ya yol verdiğim için arkamdan gelen keko motorsikletli arkadaş biton laf saymıştı neymiş yolun ortasında duruyomuşum bilmem ne , yol bomboş ve bi bu gerizekalı ile ben vardım ,yaslı bi teyzeye yaya yolunda yol verdim diye suclu ben olmustum
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740turbowagon 2 hf.
Guzel olmus. Bunun modunu da yapsinlar.
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false6 2 hf.
Fikir güzel ama Gta'daki sınırsız kural ihlal etme fikri tersine dürtüyor insanı normalde.
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FerdosParadise 2 hf.
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FatihTSFC 2 hf.
Yakında Need for Speed ve Forza Horizon ile öğretmeye de başlar bunlar.
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1NoFear1 2 hf.
Maalesef 2 gün önce Ankara'da eşim ile yaşadığım olayla ilgili karakol tutanağını atarak ne kadar konuyla ilgili olunduğunu sizlerle paylaşayım, sonuç ne oldu derseniz bulunan yerde olayı gören kamera yok, şikayetinizi geri alın bizi uğraştırmayın gibi bir dönüş aldım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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