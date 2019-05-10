İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor

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İçişleri Bakanlığı, yaya önceliğine vurgu yapmak için ilginç bir girişimde bulundu. Trafikte yaya önceliği kuralını anlatmak için GTA V oyununu kullandı.

GTA V üzerinden hazırlanan videoda yaya önceliği kuralı ile ilgili olarak trafik ışığı ve polisin bulunma durumuna göre üç farklı senaryo ele alınıyor. Işığın ve polisin bulunmadığı yaya geçitlerinde, yaya yola çıktığı zaman sürücünün durmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor.

Videonun sonunda ise kural ihlali yapan bir sürücü “Wasted” ekranına benzer bir uyarı ile karşılaşıyor. Yaya önceliği kuralını ihlal eden sürücüye 488 TL para cezası kesiliyor.

Yaya geçidi olmasa da geçiş önceliği yayanın

Ekim 2018’de Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesinde yapılan değişiklik ile ‘yaya öncelikli trafik’ yasallaştı. Düzenlemeye göre araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda. Yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere 488 TL para cezası uygulanacak.

2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, bunların bin 681’i yaya idi. Yayaların kazaya fiziksel bir korunağı olmadığı için olay yerinde hayatını kaybetme ihtimali çok daha yüksek. Ölümlü kazaların sayısını azaltmak için ‘yaya öncelikli trafik’ düzenlemesi yapıldı. Düzenlemenin ardından sosyal medyada, kamu spotları ile, SMS yoluyla sürücülere bilgilendirmeler yapılıyor. GTA V videosu bu nedenle hazırlandı.