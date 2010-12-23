EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW HydroCopper 2 modeli satışa sunuldu

EVGA resmi tanıtımını bir süre önce gerçekleştirdiği su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 modelini satışa sundu. Swiftech tarafından geliştirilen C110 Bakır tabanlı su soğuma bloğuna yer verilen yüksek performans sınıfı yeni ekran kartı, gücünü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan alıyor.

Su soğutma sisteminin verdiği güvenle hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartı, 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4196MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan kartın sunduğu bellek bant genişliği ise 201.4GB/saniye.

Kutu içeriğine 3DMark 11 Advanced Edition sürümünün de eklendiği EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2, Amerika'da 700 dolar seviyesinden listelenirken Japonya'da 840 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.