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EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW HydroCopper 2 modeli satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW HydroCopper 2 modeli satışa sunuldu
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EVGA resmi tanıtımını bir süre önce gerçekleştirdiği su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 modelini satışa sundu. Swiftech tarafından geliştirilen C110 Bakır tabanlı su soğuma bloğuna yer verilen yüksek performans sınıfı yeni ekran kartı, gücünü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan alıyor.

Su soğutma sisteminin verdiği güvenle hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartı, 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4196MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan kartın sunduğu bellek bant genişliği ise 201.4GB/saniye.

Kutu içeriğine 3DMark 11 Advanced Edition sürümünün de eklendiği EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2, Amerika'da 700 dolar seviyesinden listelenirken Japonya'da 840 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 580 FTW HydroCopper 2 modeli satışa sunuldu
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DH Misafiri 8 yıl
İçim gidiyor ama paramı seviyorum:))))
herkez oyledir
fakat birde cok konusmayi seviyor bizim toplum:))))
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babaeski39 8 yıl

DH Misafiri

İçim gidiyor ama paramı seviyorum:))))

herkez oyledir
fakat birde cok konusmayi seviyor bizim toplum:))))


+1
ama para vermedende bir şey alınamıyor uygun fiyata düşmesini beklemekten başka çare yok o zaman
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İstan34bul 8 yıl
İçim gidiyor ama paramı seviyorum:))))
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theyapici 8 yıl
su soğutma güzeldir hem sessizlik hemde slot sayısı az hemde havası var.
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maliahmet1 8 yıl
türkiyede evga gelse bile bu modeller gelmez
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atiktuk 8 yıl
amerika da kı 1 $ ıle burada kı 1$ aynı şey değildir..karsılastırma yapmak bıle mantıksız..
700$ adamlar ıcın para değil..adamlar 4 er tane almaya basladılar bıle...yabancı forumları takip edersen 2x580 veya 2x6970 den assagı kullanan nerdeyse yok..dolayısı ile bu sırf kart ısı degıl ..adamların kurdukları sıvı sogutma sıstemlerını şöyle kabaca hesaplasak kullanılan rakorların toplam fiyatı 200$ ı geciyor..bu aralar revacta olan eyefinity i de unutmamak lazım..modeli hatırlamıyorum su an ama dell marka dıkey de konumlandırılabılen bir monitör var..3 er 5 er satılıyor..
adamların her sekılde hayat sartları bizden cok cok yukarılarda..adam 700$ karta gözü kapalı veriyor ama gel gör ki bu maasının 10/1 i..benim canım ülkemde aldıgım asgari maas ne kadar?400$...
faazla söze gerek yok sanırım..biz alamıyoruz bari onlar alsınlar..
kolay gelsin
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Process64 8 yıl
Kart çok güzel. Tek slot olması da gayet hoş. (Daha önce de söylemiştim) Nvidia Gf108 ve 110 ile iyi çıkış yapar diye. EVGA zaten uzaklarda bir yerlerde... Öyle olmasa da 28 nm'ye kadar yeni ekran kartı haram bana.
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DH Misafiri 8 yıl
Harika birşeu
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Frozen Grenadier 8 yıl
türkiye de 1000 doları geçer bunun satış fiyatı
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adilazimdegilx 8 yıl
700$ mı?
Bir 580 alıp soğutma üstüne bloğu almak çok daha mantıklı. EVGA bile olsa sonuçta Swiftech'in bloğunu kullanmışlar.
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