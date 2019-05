Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklara başlandı

Sinema dünyası için 2014'ün en güzel sürprizlerinden biri kesinlikle Edge of Tomorrow'du. Japon genç yetişkin kitabı All You Need is Kill'den uyarlanan filmden beklentiler pek yüksek değildi, ancak ortaya çıkan sonuç birçok kişiyi şaşırttı. Son yıllarda çıkan en keyifli bilim-kurgu filmlerinden biri olan Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Dünya'yı istila eden esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaşırken, kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini anlatan film, dünya genelinde 370 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Popüler bir serinin devam filmi veya çizgi-roman uyarlaması olmayan bir film için kayda değer bir başarı olan bu gişe performansı, devam filmi ihtimalini de beraberinde getirdi.

Edge of Tomorrow'un bir süredir gündemde olan devam filmi, nihayet şekillenmeye başlıyor. İlk olarak yıldız oyuncu Tom Cruise tarafından ortaya atılan devam filmi fikrini senaryoya çevirmeleri için Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse ile anlaşıldı. İlk filmin senaristi olan Christopher McQuarrie da devam filminde yapımcı olarak yer alacak ve senaryonun şekillenmesine yardımcı olacak.

Başrolünü Tom Cruise'ün üstleneceği filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmeni olan Doug Liman oturacak. Öte yandan ilk filmdeki performansı ile övgü toplayan Emily Blunt'ın da devam filmi için geri döneceği söyleniyor.

