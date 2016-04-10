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Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklara başlandı

2014'ün en sevilen filmlerinden biri olan Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow)'nın devam filmi çekiliyor. Bir süredir gündemde olan devam filmi için hazırlıklara başlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,5b
1
78
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sinema dünyası için 2014'ün en güzel sürprizlerinden biri kesinlikle Edge of Tomorrow'du. Japon genç yetişkin kitabı All You Need is Kill'den uyarlanan filmden beklentiler pek yüksek değildi, ancak ortaya çıkan sonuç birçok kişiyi şaşırttı. Son yıllarda çıkan en keyifli bilim-kurgu filmlerinden biri olan Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.
Dünya'yı istila eden esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaşırken, kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini anlatan film, dünya genelinde 370 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Popüler bir serinin devam filmi veya çizgi-roman uyarlaması olmayan bir film için kayda değer bir başarı olan bu gişe performansı, devam filmi ihtimalini de beraberinde getirdi.
Edge of Tomorrow'un bir süredir gündemde olan devam filmi, nihayet şekillenmeye başlıyor. İlk olarak yıldız oyuncu Tom Cruise tarafından ortaya atılan devam filmi fikrini senaryoya çevirmeleri için Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse ile anlaşıldı. İlk filmin senaristi olan Christopher McQuarrie da devam filminde yapımcı olarak yer alacak ve senaryonun şekillenmesine yardımcı olacak.
Başrolünü Tom Cruise'ün üstleneceği filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmeni olan Doug Liman oturacak. Öte yandan ilk filmdeki performansı ile övgü toplayan Emily Blunt'ın da devam filmi için geri döneceği söyleniyor.

http://deadline.com/2016/04/tom-cruise-the-edge-of-tomorrow-sequel-joe-shrapnel-anna-w-1201733530/ Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Emily blunt film için en az 1 yıl istemiş. Tom cruise devam filmi için çok ısrarcı oldu yoksa devam filmi çekilmezdi.
Benim hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biri kesinlikle en az 5 defa izledim. Şunu açıkca söyleyebilirimki devam filmini beklediğim en çok bu film için bekliyordum.ayda bir defa devam filmi kesinleştimi diye imdbye bakıyordum. En son geçen hafta baktığımda bu haber yoktu.
Umarım ilk film gibi başarılı olur.
Emily blunt film için en az 1 yıl istemiş. Tom cruise devam filmi için çok ısrarcı oldu yoksa devam filmi çekilmezdi.Benim hayatımda izlediğim en iyi fil...
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canguler917 3 yıl
tom cruise artık aşmış ya.bırak sadece kendisine geln rolü yapmayı,filmi sahipleniyor ve hatta artık direk film kendi sayesinde ortaya çıkıyor.keşke yaşlanmasa
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_conscript_ 3 yıl NeyimVarKi?
NeyimVarKi?

ilk filmi çok beğenmiştim
2. filmi sinemayı boykot ettiğim için sinemada izlemem ama korsanını izleyip çıkıncada dvdsini alırım büyük ihtimal
kesinlikle hak ediyor
ve ilk filmde gerçekten düşük bir hasılat var ortada
bu tarz filmlere destek olmak lazım

Bir insan kendiyle bu kadar mı çelişir


- Sinemayı boykot ettiği için korsan dvd alıp izlicekmiş. Sonrasında ilk filmde düşük hasılat varmış da böyle filmlere destek olmak lazımmış
NeyimVarKi?ilk filmi çok beğenmiştim2. filmi sinemayı boykot ettiğim için sinemada izlemem ama korsanını izleyip çıkıncada dvdsini ...
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KalemKolik 10 ay
Devam filmi olsa harika olurdu. 10 defa izlemişimdir. En sevdiğim filmlerden biri fakat devamı gelmeyecek gibi. Yönetmen ve tom devamını çok istiyorlardı ama emily oyun bozanlık etmişti.
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DaYWaLkeR 10 ay
Çok güzel filmdi 4-5 defa izlemişimdir. İnşallah ilk filmindeki kaliteyi korurlar. Genelde böyle filmler devam filminde sı*ıyor çünkü.
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aytungulustan 10 ay
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MehmetNY 10 ay
İki yıldır kesinlik kazanmadıysa bir daha da çekilmez bu film!
Tom Cruise yaşlandıkça yaşlanıyor.
Artık ilerde film çekilirse Emekli subay rolünde görürüz belki.
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koobee24 10 ay MehmetNY
adam 1986daki filmin 2.sini çekiyo. bunu da mutlaka yapar.
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Nike 10 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu sahne inanılmazdı.
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Erwin-Rommel 10 ay
Hort yapınca gelişme falan var zannettim
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Erwin-Rommel 10 ay
Hort yapınca gelişme falan var zannettim
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Erwin-Rommel 10 ay
Hort yapınca gelişme falan var zannettim
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Pijamalı Ninja 10 ay
güzel bi haber
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kızgınjapon 2 yıl
japon novelinden uyarlamaydı. Bildiğim kadarıyla olayların hepsini anlatmışlardı zaten. Nasıl bir şey olcak acaba
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