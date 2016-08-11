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Efsane “Ghostbusters” filmi Dell teknolojileri ile hayat buldu

Tüm dünyayı efsanevi karakterle tanıştıran kült ‘Ghostbusters’ filmi, Dell’in iş istasyonlarıyla güç verdiği görsel efektler ile Türkiye ve dünya sinemalarında yeniden vizyona girdi.
2 yıl
3b
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4
Sinema ve Dizi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Efsane “Ghostbusters” filmi Dell teknolojileri ile hayat buldu
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1984 yılında vizyona girdiği günden bu yana milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan ünlü ‘Ghostbusters’ filmi, Dell teknolojileriyle yeniden hayat buldu. En son görsel efekt tekniklerinin kullanıldığı filmde binden fazla Dell Precision iş istasyonunun yanı sıra grafik işleme süreçleri için Dell PowerEdge sunucular yer aldı.

Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones ve Chris Hemsworth gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren yeni film, 1984 yapımı orijinal Ghostbusters’ın vizyona girdiği günden bu yana büyük bir ilerleme gösteren görsel efekt teknolojisini de gözler önüne seriyor bir anlamda.

Dell Precision Rack 7000 ile işlem süresi inanılmaz kısaldı

Yeni film için çalışan görsel efekt stüdyosu Sony Pictures Imageworks, iş istasyonu Dell Precision Rack 7000 serisine güvenerek hem zamandan hem de zorlayıcı iş yükünden tasarruf sağladı. Dell Precision Rack 7000’in kullanımı, kolaylıkla daha fazla çekim tekrarı yapılabilmesin ve üstün kaliteye çıkılmasına olanak tanıdı. Dell Precision, bütçenin çoğunu doğrudan animasyona aktarabilme imkânı verdi.

Sony Pictures Imageworks; film için Intel işlemcilerin yanı sıra Nvidia K2200, M4000 ve 24GB M6000 Quadro grafik kartları ile çalışan 1.000’i aşkın Dell Precision iş istasyonu kullandı. Proje, İntel işlemcilerle birlikte çok aşamalı Dell PowerEdge sunucular kullanılarak hayata geçirildi.

120 uzman sadece Slimer için çalıştı

Ghostbusters’ın Görsel Efekt Süpervizörü Pete Travers; “Tüm dünyayı yeni fikirler ve karakterlerle tanıştıran orijinal ‘Ghostbusters’ filmi proton demeti, Ecto 1 ve Slimer gibi kavram ve karakterlerle popüler kültürün ortak dilinin bir parçası olmuş durumda. En yeni modern teknolojileri kullanarak bugünün izleyicisinin beklentilerini karşılarken, orijinal filmin bu öğelerine de sadık kalmamız gerekiyordu” dedi. Travers sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Film için görsel efektleri yaratmamız gereken zaman dilimi göz önüne alındığında, birkaç yıl önce, bugün işlem gücü ve depolama hacminde sahip olduğumuz muazzam büyüme olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Teknolojideki ilerlemeler yeni olanaklar sunmaya ve hayal gücünü beslemeye devam ediyor. Bunu başarmanın ve efsanevi hikâyeye ve karakterlere yeniden hayat vermenin yolu, Dell’in sunduğu güçlü teknolojilerin yardımıyla modern dijital bilgisayar grafik tekniklerini kullanmaktan geçiyordu.”

Ekibin, filmin orijinalinde kukla olarak yaratılan Slimer’ın dijital olarak yeniden yaratıldığını vurgulayan Travers’ın verdiği bilgilere göre, Slimer’ın şişkin ve yağlı cildini, hayaletimsi görüntüye uyarlayan animasyonlar hayli zorlayıcıydı. Toplam 120 VFX sanatçısı, uzun bir zaman dilimi süresince yalnızca Slimer’a yeniden hayat vermek için çalıştı.


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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
EFSANELER UNUTULMAZ


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gcb1903 2 yıl
Evet film, çizgi film ve müzikleri ile efsaneydi ama bitirmek için en iyi yolu seçtiniz. Yakında Batman'ı trans, Örümcek Adamı interseks, Thor'u da gay falan yaparsınız tam olur. Hatta Hulk aslında kadınmış dersiniz.
Geleceğe dönüş çatlak profesör kadın olur tekrar çekersiniz. İnsanların sevdiği her şeyi silin.
Sinema sektörü öyle hal aldı ki artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Olan efsanelere oluyor.
Evet film, çizgi film ve müzikleri ile efsaneydi ama bitirmek için en iyi yolu seçtiniz. Yakında Batman'ı trans, Örümcek Adamı interseks, Thor'u da gay falan ya...
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Asil Türk Kanı 2 yıl
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Michael Dell ve Steve Jobs . İkisi de deha,ABD ye yaptıkları faydaların haddi hesabı yok .
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pspoor 2 yıl
Hollywooddaki kafayi siyirmis feministlere, SJW lere kurban gitti efsane. Yazik...
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
EFSANELER UNUTULMAZ


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gcb1903 2 yıl
Evet film, çizgi film ve müzikleri ile efsaneydi ama bitirmek için en iyi yolu seçtiniz. Yakında Batman'ı trans, Örümcek Adamı interseks, Thor'u da gay falan yaparsınız tam olur. Hatta Hulk aslında kadınmış dersiniz.
Geleceğe dönüş çatlak profesör kadın olur tekrar çekersiniz. İnsanların sevdiği her şeyi silin.
Sinema sektörü öyle hal aldı ki artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Olan efsanelere oluyor.
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