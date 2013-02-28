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Efsane Super Bomberman web versiyonuyla Bombermine olarak karşınızda

6 yıl
497
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Efsane Super Bomberman web versiyonuyla Bombermine olarak karşınızda

Yıllar öncesinin hem konsollarda hem de bilgisayarlarda efsane haline gelmiş yapımlarından birisi olan Super Bomberman, bağımsız geliştiriciler tarafından web versiyonuyla aramıza geri döndü.

Bombermine adı verilen yapım henüz beta aşamasında ve resmi bir versiyon değil. Nostalji yaşatmak amacıyla geliştirilen yapım eski versiyona göre önemli özellikler kazanmış.

Artık oyunun arkasında global olarak sunucu desteği var ve aynı sahada 1000 kişiye karşı süre kısıtlaması olmaksızın mücadele ediyorsunuz. Bu da oyunun fanlarını saatlerce ekran başında tutmaya yetiyor. Diğer oyuncularla genel bir sohbet yapmak da mümkün.

Ayrıca karakteriniz için farklı güçlendirmeler, yeni ve daha güçlü bombalar, daha zorlu yapılar, belirli bir alanı havaya uçuran Nyan bombası, puan kazandıran farklı eşyalar oyunda yerini almış. Ancak oyun beta sürecinde olduğu için zaman zaman takılmalar yaşanabiliyor. Oyuna kaynak linkinden başlayabilirsiniz. 

http://bombermine.com/#/play Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 6 yıl
ilk açtığımda 3 saat oynadım
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Tekno moomce 6 yıl
kaynak linkini göremeyen bitek benmiyim


yok bir iki kişi daha görmemeiş
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turexx 6 yıl
engadget.com kopyala yapıstır bir haber olmus link soran arkadaslar bombermine.com/...
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CeSiN 6 yıl
hakikaten iyi oyundu, tabloyu görünce anımsadım :)
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Barerkican 6 yıl
Dyna blaster değil miydi bu oyun..ben mi yanlış hatırlıyorum..
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rastlantisal 6 yıl
Efsane geri dönmüş hakikaten. Eskilerden bomberman hastası olarak hemen test ettim. Oldukça başarılı.
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wtwt24 6 yıl
hani link nerde?
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xpow3r 6 yıl
zevkli olmuş :)
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