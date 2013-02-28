Efsane Super Bomberman web versiyonuyla Bombermine olarak karşınızda





Yıllar öncesinin hem konsollarda hem de bilgisayarlarda efsane haline gelmiş yapımlarından birisi olan Super Bomberman, bağımsız geliştiriciler tarafından web versiyonuyla aramıza geri döndü.





Bombermine adı verilen yapım henüz beta aşamasında ve resmi bir versiyon değil. Nostalji yaşatmak amacıyla geliştirilen yapım eski versiyona göre önemli özellikler kazanmış.





Artık oyunun arkasında global olarak sunucu desteği var ve aynı sahada 1000 kişiye karşı süre kısıtlaması olmaksızın mücadele ediyorsunuz. Bu da oyunun fanlarını saatlerce ekran başında tutmaya yetiyor. Diğer oyuncularla genel bir sohbet yapmak da mümkün.





Ayrıca karakteriniz için farklı güçlendirmeler, yeni ve daha güçlü bombalar, daha zorlu yapılar, belirli bir alanı havaya uçuran Nyan bombası, puan kazandıran farklı eşyalar oyunda yerini almış. Ancak oyun beta sürecinde olduğu için zaman zaman takılmalar yaşanabiliyor. Oyuna kaynak linkinden başlayabilirsiniz.

http://bombermine.com/#/play