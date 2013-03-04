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Eizo'dan çoklu dokunmatik destekli IPS monitör: FlexScan T2381W

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Shady
Haber Editörü
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Eizo'dan çoklu dokunmatik destekli IPS monitör: FlexScan T2381W
Profesyonellere yönelik olarak hazırladığı monitörlerle yakından tanınan Eizo, ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Firma son olarak FlexScan serisi monitörlerine bir yenisini daha ekledi.
Çoklu dokunmatik desteği bulunan 23 inçlik FlexScan T2381W, sahip olduğu IPS paneli sayesinde daha keskin görüntüler, daha dolgun renkler ve 178/178 derece geniş görüş açısı sunuyor. 1920x1080 piksel görüntüleme yeteneği bulunan monitörün zıtlık oranı 1000:1 iken, aydınlatma gücü ise 260 nit. 6 ms tepki süresine sahip olan FlexScan T2381W'de iki adet 1W gücünde hoparlör unutulmazken; monitörün üzerinde D-Sub, DVI-D ve DisplayPort bağlantı noktaları konumlandırılmış.
Satış fiyatı yaklaşık 1000 dolar olarak belirlenen FlexScan T2381W, önümüzdeki nisan ayından itibaren raflardaki yerini alacak.

http://www.techfresh.net/eizo-flexscan-t2381w-23-inch-multi-touch-lcd-monitor/ Yorum Yaz
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eddy123 6 yıl
İps nin hangi türünü kullanıyor acaba?
Hdmi portu olmaması da bence büyük bir eksisi. Display porta destek çok fazla yok. Çevirici ile çevrilebilir ama direk bağlansaydı daha iyi olurdu.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
çok sağde bir dizayn fotoğrafçılar için muhtesem bir ürün.
eizo türkiyeyede ürün gamını sunuyormu merak ettim.
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