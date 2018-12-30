Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor

Dokuz yıl önce ilk filmin çıkmasıyla birlikte bir animasyon markası haline gelen ve devam filmleri, TV dizileri ile kısa filmlere ev sahipliği yapan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) serisi kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Şubat ayında gösterime girecek Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile Hıçkırık (Hiccup) ve Dişsiz ’in (Toothless) maceraları sona erecek.

Hıçkırık karakterine sesini veren aktör Jay Baruchel’e göre üçüncü ve son film birçok yapımın hayranlarına hissettiremediği hüznü ve mutluluğu bir arada yaşatacak.

Serinin sona erişi sadece hayranları için son anlamına gelmiyor. Aktörün hayat verdiği en uzun soluklu karakter de böylece beyaz perdeye veda edecek. 20 yıllık sinema hayatı olan aktörün Tropik Fırtına filminin çekimleri sırasında aday olduğu Hıçkırık karakteri ile birlikte Baruchel de kendini biraz hüzünlü hissetmiş.

Yapımcı Brad Lewis ise işin zirvedeyken bırakılmasının en iyi fikir olduğunu düşünüyor. Sevilen bir hikâyenin bitmemesinin istendiğini vurgulayan Lewis, gereksiz uzatmaların ucuz kaçacağı ve işi yapaylığa sürükleyeceği görüşünde.

Brad Lewis de izleyicilerin, kendileri gibi serinin son bulmasından ötürü bir miktar duygulanacaklarını düşünüyor. Eğer izleyiciden tahmin ettikleri geri bildirimi alırlarsa, bunun işlerini laikiyle yapmış oldukları anlamına geleceğini ifade ediyor.

Film için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/how-to-train-your-dragon-3-is-a-sad-and-satisfying/1100-6464076/