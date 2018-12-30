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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor

İlk filmin üzerinden dokuz yıl geçen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) serisi, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile final yapmaya hazırlanıyor.
4 ay
6,4b
1
7
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Dokuz yıl önce ilk filmin çıkmasıyla birlikte bir animasyon markası haline gelen ve devam filmleri, TV dizileri ile kısa filmlere ev sahipliği yapan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) serisi kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Şubat ayında gösterime girecek Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile Hıçkırık (Hiccup) ve Dişsiz ’in (Toothless) maceraları sona erecek.

Hıçkırık karakterine sesini veren aktör Jay Baruchel’e göre üçüncü ve son film birçok yapımın hayranlarına hissettiremediği hüznü ve mutluluğu bir arada yaşatacak.

Serinin sona erişi sadece hayranları için son anlamına gelmiyor. Aktörün hayat verdiği en uzun soluklu karakter de böylece beyaz perdeye veda edecek. 20 yıllık sinema hayatı olan aktörün Tropik Fırtına filminin çekimleri sırasında aday olduğu Hıçkırık karakteri ile birlikte Baruchel de kendini biraz hüzünlü hissetmiş.

Yapımcı Brad Lewis ise işin zirvedeyken bırakılmasının en iyi fikir olduğunu düşünüyor. Sevilen bir hikâyenin bitmemesinin istendiğini vurgulayan Lewis, gereksiz uzatmaların ucuz kaçacağı ve işi yapaylığa sürükleyeceği görüşünde.

Brad Lewis de izleyicilerin, kendileri gibi serinin son bulmasından ötürü bir miktar duygulanacaklarını düşünüyor. Eğer izleyiciden tahmin ettikleri geri bildirimi alırlarsa, bunun işlerini laikiyle yapmış oldukları anlamına geleceğini ifade ediyor.

Film için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/how-to-train-your-dragon-3-is-a-sad-and-satisfying/1100-6464076/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
ben bu animasyon filimini sevmezdim izlemedim sonra tv de çıktı hoşuma gitti 1 i izledim 2'yi izledim 3'ü araştırdım 2019 da çıkcakmış bekldedim tam 1,5 yıl, çıktı izledim güzeldi 4'ü çıkcak mı diye araştırdım çıkmıcak dediklerinde üzüldüm çocuk dğilim ama bu animasyon filmi bence devam etmeli o kadar hıçkıdık çocuk yaptı hıçkıdığın macerası bittiyse onların macerası başlar dişsizin yavrularının dönemi başlar
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alpalp84 4 ay
cars 4 çıksın
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ToisAndro 4 ay
Büyük küçük herkesin animasyon filme ilgisini artıracak bir film. Kesinlikle tüm seri izlenmeli.
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deniz_sea 4 ay
37 yaşındayım ve kesinlikle izlerim çok güzel bir seriydi, inşallah güzel biter...
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MERNEPTAH 4 ay
Kesinlile olması gereken bu
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Guest-753AA071F 4 ay
İşin zirvedeyken bırakılmasının en iyi fikir olduğunu düşünüyor olsaydı ilk filmde bırakırdı. Benim için tarihe geçerdi. Ratatouille gibi onuda arşive eklerdim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Moueson 4 ay Guest-753AA071F
Katılıyorum fazla uzatıldı .
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