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    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in live-action uyarlamasından beklenen fragman geldi

    Son yılların en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)'in live-action uyarlamasından ilk uzun fragman yayınlandı.
    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Tam Boyutta Gör
    Ejderhalarla dolu bir dünyada geçen ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), 2010 yılında çıktığında büyük beğeni kazanmış, gişede oldukça başarılı olurken En İyi Animasyon dalında da Oscar adaylığı almıştı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, yakaladığı bu başarı sayesinde koca bir seri başlattı. İki devam filmiyle sürdürülen bu seri, şimdiyse live-action bir uyarlamayla sinemalara dönüyor.

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 13 Haziran'da Gösterime Girecek

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in merakla beklenen live-action uyarlaması, 13 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, merakla beklenen filmden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Bu live-action uyarlamanın yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor. Diğer yandan ünlü oyuncu Gerard Butler da animasyon filmlerinde seslendirdiği karakteri bu filmde de canlandırıyor.

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 2010 yapımı ilk filmin bir yeniden çevrimi olacak. Nitekim yayınlanan bu fragman, hikâyeyi live-action'a uyarlarken bazı sahnelerin neredeyse birebir aktarıldığını gösteriyor.

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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