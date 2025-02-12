Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in live-action uyarlamasından beklenen fragman geldi

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 13 Haziran'da Gösterime Girecek
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in merakla beklenen live-action uyarlaması, 13 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, merakla beklenen filmden ilk uzun fragmanı paylaştı.
Bu live-action uyarlamanın yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor. Diğer yandan ünlü oyuncu Gerard Butler da animasyon filmlerinde seslendirdiği karakteri bu filmde de canlandırıyor.
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, 2010 yapımı ilk filmin bir yeniden çevrimi olacak. Nitekim yayınlanan bu fragman, hikâyeyi live-action'a uyarlarken bazı sahnelerin neredeyse birebir aktarıldığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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