Ekran kartı satışlarında 4. çeyrek sonuçları: Intel, Nvidia ve AMD'ye pazar kaybetti

Piyasa araştırmaları yapan Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının dördüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yeni raporunu yayınladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte ekran kartı satışlarının, tablet bilgisayarların yükselişine bağlı olarak PC'lere olan talebin düşmesi nedeniyle tahminlerin altında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

GPU ve GPU donanımlı CPU satışlarının son çeyrekte 133 milyon adet olduğunu açıklayan Jon Peddie Research, 2009 yılının aynı dönemi baz alındığında satışların %7.8 düştüğünü belirtiyor. Intel'in pazar kaybı yaşadığı son çeyrekte %55.2'den %52.5'a gerilediği, AMD ve Nvidia'nın ise sırasıyla %23'ten %24.2ye ve %21'den %22.5'e yükselmeyi başardığı açıklandı. VIA ve Matrox ise üçüncü çeyrekteki pozisyonlarını korudu ve sırasıyla %0.8 ve %0.1 pazar payı elde ettiler.

Jon Peddie Research'a göre geçtiğimiz yıl GPU satışları, bir önceki yıla göre 18 milyon adetlik bir artış ile 414.2 milyondan, 432.2 milyona yükseldi.