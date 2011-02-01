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Ekran kartı satışlarında 4. çeyrek sonuçları: Intel, Nvidia ve AMD'ye pazar kaybetti

8 yıl
20,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa araştırmaları yapan Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının dördüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yeni raporunu yayınladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte ekran kartı satışlarının, tablet bilgisayarların yükselişine bağlı olarak PC'lere olan talebin düşmesi nedeniyle tahminlerin altında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

GPU ve GPU donanımlı CPU satışlarının son çeyrekte 133 milyon adet olduğunu açıklayan Jon Peddie Research, 2009 yılının aynı dönemi baz alındığında satışların %7.8 düştüğünü belirtiyor. Intel'in pazar kaybı yaşadığı son çeyrekte %55.2'den %52.5'a gerilediği, AMD ve Nvidia'nın ise sırasıyla %23'ten %24.2ye ve %21'den %22.5'e yükselmeyi başardığı açıklandı. VIA ve Matrox ise üçüncü çeyrekteki pozisyonlarını korudu ve sırasıyla %0.8 ve %0.1 pazar payı elde ettiler.

Jon Peddie Research'a göre geçtiğimiz yıl GPU satışları, bir önceki yıla göre 18 milyon adetlik bir artış ile 414.2 milyondan, 432.2 milyona yükseldi.


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tahir40 8 yıl
pazar payının adete göre değil fiyata göre değerlendirilmesi gerekir, intelin yüksek görünmesinin sebebi on board ekran kartları. Bi üst seviye kart satmak 10 tane on board vga satmaktan karlıdır...
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Derin1907 8 yıl
Amd'ciyim Agaaa
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fantomasds 8 yıl
İntel üstün çünkü herkes pc ile oyun oynamıyor. Ofiste iş görecek ekrana görüntü gelsin yeter diyen vatandaşlar var. Ben de patron olsam ucuz personel pcsi alırım. Bu nedenle Amd niye böyle v.s. denmemeli. Esas rekabet nvidia ile AMD arasında. Benim merak ettiğim nvidia düşüşü nasıl engelliyor?
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SEO-Uzmanı 8 yıl
tüm kullanıcılar DX11 ortamının oturmasını bekliyor ( hala daha oturmuş değil )
ama bu yapılan araştırma sadece bir önceki yıla göre +- oranları konulmuş
son kullanıcı olarak bizi ilgilendiren tek şey
şu an ilk 3 sıralamanın ne şekilde +- lerin olduğu dur
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MrPerFormance 8 yıl
Şu intelide dahil ediyorlar ya :D İntel ve ekran kartı ikilisini yan yana kullanmak tuhaf
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mhamadko 8 yıl
bu istatistiklere inanmayin, AMD batti
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Solitude 8 yıl

mhamadko

bu istatistiklere inanmayin, AMD batti
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kme battı ?
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highbrow 8 yıl
Başlık yanlış olmuş !
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Dovahkiin 8 yıl
İyi olmuş tekelci intele.
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cgdincer 8 yıl
başlıkta ne demek isteniyor? birdaha gözden geçirin.pazar kazandırdı daha doğru
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M@U 8 yıl
AMD ve Nvidia arasındaki durum ilgimi çekti. DX11'de lider olmasına ve yeni serisini çok sağlam F/P oranı sunan orta sınıf kartlarla tanıtıp, mimari değişiklik barındıran üst seviye kartları da yıl bitmeden tanıtmasına karşın ve elbette çok daha fazla çeşitte ürün sunmasına karşın AMD'nin Nvidia'dan daha az pazar payı kazanması ilginç. Gerçi Nvidia da ilk nesile göre çok daha iyi durumda olan G500'lerle piyasaya sağlam girdi ancak yalnızca üst seviye ve görece pahalı kartlarla bunu yaptı. Bu durum Nvidia'nın ürünlerinin tüketici tarafından nasıl algılandığını gösteriyor galiba.
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delitays 8 yıl
AMD cıyım arkadas :)
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