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Elazığ'da ANKA İHA düştü

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE sınıfı) insansız hava aracı olan ANKA'nın bir prototopi, Elazığ'da test uçuşu sırasında düştü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından çoğunlukla yerli imkanlarla geliştirilen ve yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ANKA projesi kapsamında Elazığ'da test uçuşu gerçekleştiren İHA saat 22.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle düştü.
Olay sonrası insansız hava aracının düştüğü yer askeri yetkililer tarafından kapatılırken, bölgede sivil ve giriş çıkışı durduruldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kırıma uğrayan insansız hava aracı toplanarak detaylı inceleme için 8.Kolordu Komutanlığına götürüldü.
Türk İnsansız Hava Aracı Geliştirme Porjesi kapsamında ilk olarak ASELFLIR 300T monteli ANKA-A ortaya çıktı. Daha sonra SAR(Sentetik Açıklıklı Radar) entegre edilen ANKA-B ve son olarak da görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi CATS  kullanan ve menzil sınırlaması olmaksızın kontrol sağlanabilecek olan uydu kontrollü versiyon olan ANKA-S geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 10 adet ANKA-S siparişi vermişti.

Silahlandırılmıştı

Geçtiğimiz günlerde ise Silahlı ANKA'nın ilk operasyonundan başarıyla döndüğü ve teröristleri etkisiz hale getirdiği belirtilmişti. 
Türk Silahlı Kuvvetlerine yakın zamanda teslim edilmesi beklenen ANKA-S'lerin mi yoksa Türk Silahlı Kuvvetlerine kiralık olarak hizmet veren ANKA-A'nın mı kırım yaşadığı hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da test sırasında düştüğünün belirtilmesi ANKA-S olma ihtimalini güçlendiriyor. 

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