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Eldar Murtazin: Nokia'nın Windows Phone Mangolu modelleri ''özel'' olmayacak

7 yıl
8,7b
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25
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone 7 platformundan yana tercihini yapan Nokia'nın, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde ilk modellerini lanse etmesi merakla beklenirken Eldar Murtazin'den ilginç bir açıklama geldi.
Cep telefonu endüstrisine ilişkin yaptığı analizlerle sıkça gündeme gelen Eldar Murtazin, YLE ile yaptığı canlı görüşmede, Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini rakiplerine kıyasla ''özel'' bulmadığının sinyallerini verdi.
Murtazin, programda şu şekilde konuştu:

''İçindeki her şey aynı, performansı aynı, ekranı aynı... Herhangi bir farklılığı yok. Pratikte aynı cihazı satın alıyoruz. Ekranı değiştirme şansları yok, kendi özel servislerini de ekleyemiyorlar. Pratikte sadece Windows Phone 7'li telefonun tasarımı kendilerine ait.''
Nokia'nın sözcüleri ise YLE'ye yaptığı açıklamalarda Murtazin'in yorumlarının spekülasyon ve söylentiden ibaret olduğunun altını çiziyor. Bunlara ek olarak sözcüler, Murtazin'in rakip firmaların danışmanlığını yaptığının söylendiğini ve kendisinin tarafsız bir analiz yapamayacağnıı belirtiyor.

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Lepanto 7 yıl
Lepanto

Murtazin'in sürekli olarak yanlı haber yapması karşılığında bazı firmalardan para aldığı bilinen bir gerçek zaten. Bir zamanlar Nokia'dan nemalanıyordu, onun için haberler yapıyordu, sonra Samsung'a geçmişti. Şuan kim için çalışıyor bilmiyorum ancak yorumlarına güvenilmemesi gereken bir adam kendisi.



K_Spartakus

yalnız Eldar Murtazin için söylenen olumsuz görüş söyleyenlere bir sorum olucak . yanlış anlaşılmasın sadece soru olarak iletiyorum ?

Eldar Murtazin nokia için eskiden çok güzel yorumlar yaparken güzeldi , hoştu ...ne oldu da taraf değiştirdiği için istenmeyen adam ilan edildi ?



Üstteki mesajımdan bunu anlıyorsan, cevap verilmeyi bile haketmiyorsun demektir...
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K_Spartakus 7 yıl Lepanto
Lepanto
Lepanto

Murtazin'in sürekli olarak yanlı haber yapması karşılığında bazı firmalardan para aldığı bilinen bir gerçek zaten. Bir zamanlar Nokia'dan nemalanıyordu, onun için haberler yapıyordu, sonra Samsung'a geçmişti. Şuan kim için çalışıyor bilmiyorum ancak yorumlarına güvenilmemesi gereken bir adam kendisi.



K_Spartakus

yalnız Eldar Murtazin için söylenen olumsuz görüş söyleyenlere bir sorum olucak . yanlış anlaşılmasın sadece soru olarak iletiyorum ?

Eldar Murtazin nokia için eskiden çok güzel yorumlar yaparken güzeldi , hoştu ...ne oldu da taraf değiştirdiği için istenmeyen adam ilan edildi ?



Üstteki mesajımdan bunu anlıyorsan, cevap verilmeyi bile haketmiyorsun demektir...

Üstteki mesajını gayet iyi anladım . galiba bu kişi geçmişte nokiadan da para almış yoksa para almadığı yerin neden borusunu öttürsun .

Çıkar dünyası nede olsa .

Dün nokiadan nemalaniyordu bugünde digerlerinden nemalaniyor .

Eldar murtazinin babasının şirketleri değil nede olsa .
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LordMayros 7 yıl
Microsoftun partnerlerine bir ayricaluk saglayacagini dusunmuyorum lg htc smsng acer nokia hepsine platform ve guncellemeleri sagliyor nokia ninda cok fazla model cikRacagini sanmiyorum zaten cogu sey standart ufak tefek farkliliklar ile giris seviyesi multimedia agirlikli ve birde amiral gemi yapabilirler
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K_Spartakus 7 yıl LordMayros
LordMayros
Microsoftun partnerlerine bir ayricaluk saglayacagini dusunmuyorum lg htc smsng acer nokia hepsine platform ve guncellemeleri sagliyor nokia ninda cok fazla model cikRacagini sanmiyorum zaten cogu sey standart ufak tefek farkliliklar ile giris seviyesi multimedia agirlikli ve birde amiral gemi yapabilirler

Tamam ama bu amiral gemisi bu kadar ilerleme ve büyüme saglayan rakipleri karşısında Nokia ne kadar başarılı olabilir ?
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sertacarslan 7 yıl
Adamın yorum yapmak için kimden kaç para aldığını bilemem, şahit olmadım:)
Ama adamın yorumları çoğunlukla forumdaki aklı başında yorum yazan ezici çoğunluğun yorumlarıyla aynı doğrultuda oluyor...
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saitcam 7 yıl
muRTah
N8in bilgilerini internete zamansız sızdırıp, Nokiayı erken doğum yaptırmak zorunda bırakan da bu Erdal Müptezel zırtosuydu. Yanlış zamanda yanlış bilgi verirsen özel olmaz tabii.

Yahu ne alakası var? Eldar, neticede aldığı bilgiyi sızdırıyor, peki yalan yanlış olarak ne söylüyor? Hiç! Herifin söyledikleri doğru işte! Elbette kimi firmalarla anlaşıyor, siz olsanız anlaşmayacak mıydınız? Önemli olan insanlara doğru bilgi sunması, onu da yaptı zaten.
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Windows10 7 yıl
wp7 kullanan nokialar, mango güncellemesini içerecek. kullanıcılar herhangibir güncelleme beklemek zorunda bırakılmayacaklar.
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Mr. Jingles 7 yıl
Bu adamın her söylediğini doğru olarak kabul etmeyin. Zamanında Nokia'nın yüzkarası ve tarihteki en büyük rezil cihazı olan N97 için bile şimdiye kadar ki yapılmış en iyi telefon diyebilecek kadar yüzsüz birisi. N97 ile aynı zamanda çıkan i8910 ve Satio N97'yi ARM Cortex A8 ile delip geçiyorlardı.
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Al PaC 7 yıl
Bu adam Nokia nın Rusya da pazar payını artırmak için kullandığı biriydi. Ki neticede başarılı da oldu. @sugar ın da dediği gibi N97 için zamanında o tarz söylemlerde bulunan bir insandır. Nokia ile anlaşmazlığa düştükten ve işbirlikleri sona erdikten sonra, Nokia aleyhinde atıp tutmaya başlamıştır. Her fırsatta kötüleme çabası içindedir. Bu da buna bir örnek. Nokia dan sonra Samsung la ilşikilerini kuvvetlendirmiştir. Bahsettikleri doğru veya yanlış çıkabilir ama taraflı bir gözlükle objektif bir analiz yapılamaz.

'İçindeki her şey aynı, performansı aynı, ekranı aynı... Bir kere Nokia nın fark yaratan kısmı, malzeme kalitesi, batarya performansı, foto/video kalitesi, ses kalitesi ve ücretsiz navigasyon kısmı. En azından fark yaratabileceği detaylar arasında ilk aklıma gelenler bunlar. Piyasadaki çoğu akıllı telefon un multimedia ve batarya performansı vasat. Bunun yanında WP7 ne kadar özel ki Nokia nın elinde farklılaşacak. Diğer sistemlerden farklı ne sunuyor tüketiciye? Aksine sunamadığı bir dünya eksiği var. Hem piyasaya sonradan giriyorsun, hem de bir sürü eksiğin var. Paralel olarak diğer platformlar da sürekli gelişme halinde zaten. İnsanlar dönüp de çıkaracağın güncellemeleri beklemekle zaman kaybetmez. Symbian^3 de cılkını çıkarttı zaten olayın beklete beklete.

Nokia piyasadan sağlam bir tokat yediğinde aklı başına gelir, gerçi gelmeyebilir de. Yarım yamalak çıkarttığı Symbian^3 platformundan sonra hala akıllanmadığını gösteriyor. Symbian^3, Belle formunda çıksaydı, olumlu yönde çok daha farklı bir izlenim yaratırdı diye düşünüyorum.
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gmdoctor 7 yıl
Arkadaşlar niye Eldar a atıp tutuyosunuz anlamadım.Microsoft işlemciyi kısıtlıyo ekran çözünürlüğünü kısıtlıyo arayüzü kısıtlıyo Nokiadan mucize gelmesi donanım ve yazılım olarak çok farklı bi şey gelmesi de imkansız oluyo.Bu yüzden Eldar haklı Nokia WP7 telefonları HTC ve Samsungtan pek farklı olmıcaktır ki Microsoftta yaptığı açıklamada Nokia uygulamalarının diğer WP7 Cihazlarda da çalışçağını söylemişti ... ki Eldar SGS2 SE Arç Nokia N9 konusunda da haklı çıkmıştı bunda da haklı.
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KayhanKaan 7 yıl
Eldarı ister sevin ister sevmeyin adamın dedikleri çıkıyor.
Benim için önemli olan budur.
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smart1978 7 yıl
Eldar Mrtazin'in sitesini yıllardır takip ediyorum.. Yorumları analizleri hep doğru çıkmıştır... Nokia Eldar'a çamur atıyor zaten Nokia'dan bu beklenir...
Microsoft Nokia ile değil Samsung ile anlaşsa süper olurdu... Samsung donanımsal olarak üstün olsa da yazılımsal olarak vasat...
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saitcam 7 yıl
Yani Eldar Murtazin gibi inceleme (review) alanının dünyada 1 numarası olan bir kişi hakkında böyle atıp tutabiliyorsanız helal olsun size! Aha yazıyorum buraya seyredin ve görün: Nokia yı nokia yapan o arayüzü her ne pahasına olursa olsun fazla değiştirmeyecekler!
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muRTah 7 yıl
N8in bilgilerini internete zamansız sızdırıp, Nokiayı erken doğum yaptırmak zorunda bırakan da bu "Erdal Müptezel" zırtosuydu. Yanlış zamanda yanlış bilgi verirsen "özel" olmaz tabii.
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parameskalp 7 yıl
adam doğru söylemiş zaten wp 7 nin farklı firmalar tarafından özelleştirilmiş arayüzü bile yok hepsi aynı
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Ethnicity 7 yıl
Bence bu windows 7 phone tutacakmış gibi geliyor,sonuçta milyonlarca insan microsoft arayüzüne alışkın,bu telefonlarda da görsel olarak yine microsoftun klasik görselleri kullanılacaktır,birde telefon pazarındaki en büyük şirketlerden nokia ile birleşince haliyle insan umutlu oluyor..Bekleyip görelim :)
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Lepanto 7 yıl
Murtazin'in sürekli olarak yanlı haber yapması karşılığında bazı firmalardan para aldığı bilinen bir gerçek zaten. Bir zamanlar Nokia'dan nemalanıyordu, onun için haberler yapıyordu, sonra Samsung'a geçmişti. Şuan kim için çalışıyor bilmiyorum ancak yorumlarına güvenilmemesi gereken bir adam kendisi.
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K_Spartakus 7 yıl

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Bence bu windows 7 phone tutacakmış gibi geliyor,sonuçta milyonlarca insan microsoft arayüzüne alışkın,bu telefonlarda da görsel olarak yine microsoftun klasik görselleri kullanılacaktır,birde telefon pazarındaki en büyük şirketlerden nokia ile birleşince haliyle insan umutlu oluyor..Bekleyip görelim :)

Bence sende atıyorsun çünkü eldar murtazine nokia hakkında atıp tuttuğunu söylerken siz nokiacilar Seninde bilgi sahibi olmadan atıp tutmaniza şaşırmadım .

Neymiş insanlar microsoftun arayuzune alışıkmista , windowsu biliyormuşta .

Böyle açıklamalarla insanları guldurmeyin çünkü insanlar masaüstü ve laptop platformunda microsoft ürünlerini tanıyor ve bu iki platformla mobil sistemi bir tutarak daha komik duruma düşmeyin .

Madem insanlar alışık win phone 7 bir sene olacak neredeyse , neden pc formatı gibi birinci değil ve neden hala kocaman eksiklikleri var ?

Windows 6.1 ve 6.5 kullanmasam ne olduğunu bilmiycem .
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