Eldar Murtazin: Nokia'nın Windows Phone Mangolu modelleri ''özel'' olmayacak

Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone 7 platformundan yana tercihini yapan Nokia'nın, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde ilk modellerini lanse etmesi merakla beklenirken Eldar Murtazin'den ilginç bir açıklama geldi.

Cep telefonu endüstrisine ilişkin yaptığı analizlerle sıkça gündeme gelen Eldar Murtazin, YLE ile yaptığı canlı görüşmede, Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini rakiplerine kıyasla ''özel'' bulmadığının sinyallerini verdi.



Murtazin, programda şu şekilde konuştu:







''İçindeki her şey aynı, performansı aynı, ekranı aynı... Herhangi bir farklılığı yok. Pratikte aynı cihazı satın alıyoruz. Ekranı değiştirme şansları yok, kendi özel servislerini de ekleyemiyorlar. Pratikte sadece Windows Phone 7'li telefonun tasarımı kendilerine ait.''



Nokia'nın sözcüleri ise YLE'ye yaptığı açıklamalarda Murtazin'in yorumlarının spekülasyon ve söylentiden ibaret olduğunun altını çiziyor. Bunlara ek olarak sözcüler, Murtazin'in rakip firmaların danışmanlığını yaptığının söylendiğini ve kendisinin tarafsız bir analiz yapamayacağnıı belirtiyor.

