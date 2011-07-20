Eldar Murtazin: Nokia'nın Windows Phone Mangolu modelleri ''özel'' olmayacak

Haber Editörü
Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone 7 platformundan yana tercihini yapan Nokia'nın, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliğinde ilk modellerini lanse etmesi merakla beklenirken Eldar Murtazin'den ilginç bir açıklama geldi.
Cep telefonu endüstrisine ilişkin yaptığı analizlerle sıkça gündeme gelen Eldar Murtazin, YLE ile yaptığı canlı görüşmede, Nokia'nın Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini rakiplerine kıyasla ''özel'' bulmadığının sinyallerini verdi.
Murtazin, programda şu şekilde konuştu:
''İçindeki her şey aynı, performansı aynı, ekranı aynı... Herhangi bir farklılığı yok. Pratikte aynı cihazı satın alıyoruz. Ekranı değiştirme şansları yok, kendi özel servislerini de ekleyemiyorlar. Pratikte sadece Windows Phone 7'li telefonun tasarımı kendilerine ait.''
Nokia'nın sözcüleri ise YLE'ye yaptığı açıklamalarda Murtazin'in yorumlarının spekülasyon ve söylentiden ibaret olduğunun altını çiziyor. Bunlara ek olarak sözcüler, Murtazin'in rakip firmaların danışmanlığını yaptığının söylendiğini ve kendisinin tarafsız bir analiz yapamayacağnıı belirtiyor.
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Üstteki mesajımdan bunu anlıyorsan, cevap verilmeyi bile haketmiyorsun demektir...
Üstteki mesajını gayet iyi anladım . galiba bu kişi geçmişte nokiadan da para almış yoksa para almadığı yerin neden borusunu öttürsun .
Çıkar dünyası nede olsa .
Dün nokiadan nemalaniyordu bugünde digerlerinden nemalaniyor .
Eldar murtazinin babasının şirketleri değil nede olsa .
Tamam ama bu amiral gemisi bu kadar ilerleme ve büyüme saglayan rakipleri karşısında Nokia ne kadar başarılı olabilir ?
Ama adamın yorumları çoğunlukla forumdaki aklı başında yorum yazan ezici çoğunluğun yorumlarıyla aynı doğrultuda oluyor...
Yahu ne alakası var? Eldar, neticede aldığı bilgiyi sızdırıyor, peki yalan yanlış olarak ne söylüyor? Hiç! Herifin söyledikleri doğru işte! Elbette kimi firmalarla anlaşıyor, siz olsanız anlaşmayacak mıydınız? Önemli olan insanlara doğru bilgi sunması, onu da yaptı zaten.
'İçindeki her şey aynı, performansı aynı, ekranı aynı... Bir kere Nokia nın fark yaratan kısmı, malzeme kalitesi, batarya performansı, foto/video kalitesi, ses kalitesi ve ücretsiz navigasyon kısmı. En azından fark yaratabileceği detaylar arasında ilk aklıma gelenler bunlar. Piyasadaki çoğu akıllı telefon un multimedia ve batarya performansı vasat. Bunun yanında WP7 ne kadar özel ki Nokia nın elinde farklılaşacak. Diğer sistemlerden farklı ne sunuyor tüketiciye? Aksine sunamadığı bir dünya eksiği var. Hem piyasaya sonradan giriyorsun, hem de bir sürü eksiğin var. Paralel olarak diğer platformlar da sürekli gelişme halinde zaten. İnsanlar dönüp de çıkaracağın güncellemeleri beklemekle zaman kaybetmez. Symbian^3 de cılkını çıkarttı zaten olayın beklete beklete.
Nokia piyasadan sağlam bir tokat yediğinde aklı başına gelir, gerçi gelmeyebilir de. Yarım yamalak çıkarttığı Symbian^3 platformundan sonra hala akıllanmadığını gösteriyor. Symbian^3, Belle formunda çıksaydı, olumlu yönde çok daha farklı bir izlenim yaratırdı diye düşünüyorum.
Benim için önemli olan budur.
Microsoft Nokia ile değil Samsung ile anlaşsa süper olurdu... Samsung donanımsal olarak üstün olsa da yazılımsal olarak vasat...
Bence sende atıyorsun çünkü eldar murtazine nokia hakkında atıp tuttuğunu söylerken siz nokiacilar Seninde bilgi sahibi olmadan atıp tutmaniza şaşırmadım .
Neymiş insanlar microsoftun arayuzune alışıkmista , windowsu biliyormuşta .
Böyle açıklamalarla insanları guldurmeyin çünkü insanlar masaüstü ve laptop platformunda microsoft ürünlerini tanıyor ve bu iki platformla mobil sistemi bir tutarak daha komik duruma düşmeyin .
Madem insanlar alışık win phone 7 bir sene olacak neredeyse , neden pc formatı gibi birinci değil ve neden hala kocaman eksiklikleri var ?
Windows 6.1 ve 6.5 kullanmasam ne olduğunu bilmiycem .