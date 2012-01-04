Eldar Murtazin : RIM'in müşteri güvenini geri kazanması için 6 ayı var, Nokia ise ruhunu Microsoft'a satıyor

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2012 yılında akıllı telefon ve tablet pazarında yaşanacak gelişmelerle ilgili analistler değerlendirmelerde bulunurken dünyaca ünlü telefon ajanı Rus Eldar Murtazin, editörü olduğu Mobile Review sitesinde RIM ve Nokia ile ilgili ilginç tahminlerde bulundu.
Murtazin bugüne kadar pek çok akıllı telefon modelini piyasaya çıkmadan internette paylaşırken Nokia ve Microsoft ortaklığını da daha önceden tahmin etmişti.
Murtazin bu kez RIM'e müşterisinin güvenini tekrar kazanması için 6 ile 8 ay arasında bir süre tanıdı. RIM bilindiği gibi isim hakkı davası neticesinde BlackBerry 10 olarak değiştirdiği BBX işletim sistemi ile 2012 yılının sonlarında iddialı modeller çıkarmaya hazırlanıyor. Murtazin 2012 ilk yarısında lansman ve seri üretim işlerinin bitirilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Eğer olmazsa çıkacak telefonlar rüya modeller olsa bile rakiplerinin elde ettiği konum neticesinde kayıplarını telafi etmekte çok zorlanacak.
Nokia ile de bazı öngörülerde bulunan Murtazin, firma yöneticilerinin mobil dünyanın durumunu analiz etmek kabiliyetinden yoksun olduğunu belirtti. Firmanın uzman mühendis ve geliştirici kadrosu birer birer görevini bırakıyor. Ovi senkronize servislerinin kapatılması da firmanın Microsoft'a daha çok yaklaşma isteğinin bir göstergesi.
Murtazin, Nokia CEO'su Elop'un iki amacı olduğunu söylüyor. Birincisi firmanın mobil pazarda eski gücüne kavuşmasını önlemek, diğeri de Microsoft'un pazar payını artırmak. Bunun yanında Nokia'nın Microsoft'a satılması iki firmanın halen gündemindeki bir konu.
Murtazin'in Nokia'ya uzun süredir kızgın olduğu bilinen bir konu. Bu bakımdan Nokia ile değerlendirmeleri eğer firma 2012 yılında Microsoft ile ortaklığında büyük hayal kırıklığı yaşarsa doğru olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında RIM ile ilgili öngörüler pek çok analist tarafından da doğrulanıyor.
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doğrudur kişiselleştirilemiyor wp7 ama androide göre daha stabil çalışıyor , hatta internette gezinme hızı androidli telefonuma göre daha hızlı .
her iki telefonumda htc ( htc desire + htc hd7.5 )
androidli telefonumdan ne kadar memnun kaldıysamda eksilerinide konuşmak lazım . şarj konusunda artık canımı sıkmaya başladı . arka planda çalışan uygulamalar yüzünden erken biten şarj yüzünden doğru düzgün kullanamamaya başladım . bilioyrum söyle yap böyle yap bataryan az gidecek diyeceksiniz ama o yolları çooktan geçtim bile .
htc desire'a daha güncelleme bile gelmiyorken htc hd7ye geçen gün iki güncelleme aldım . birincisi wp7nin güncellemesiydi , diğeride htcnin güncellemesiydi .
wp7nin andoride göre en büyük eksi yanı bence hala yaygın olmaması .
kendime göre geçerli sebeplerden dolayı androide elveda demek zorunda kalıyorum ve mecburen htc desireı elden çıkartıcam . başka çare yok .
not : eldar murtazin'e nokiaya düşman olduğu için taraf tutuyor diyenler vardı , acaba neredeler merak ediyorum . hani atıp sallıyordu ?
K_Spartakus
Uzaklaştırılmış
4 gün cezanın 1 günü kaldı.
sayın uzaklaştırılmış
eldar murtazin zımbırtısının her öttüğünü kaale alıyosan telefondan anlamıyosun demektir söyleyim.. bunların çalıntı prototip yüzünden ve başka sebeplerden aralarında husumet var o yüzden nokia ile ilgili her dediğine atlamamak hatta mümkünse hiç kulak asmamak gerekiyor
adamın istediği zaten nokia nın düşüşü :D ne dicek başka ? komik olmayın mantık sınırlarını zorlamayın boşuna..
Olaya bakiş acimiz farkli oldugu icin cokta uzatmaya gerek yok.
Yalniz sunu soyleyim galaxy i5700 icin custom romlarin hic biri stabil degil geceler boyu o kernel senin bu rom benim ugrasip durdum. Androidmi artik yeter
Bahsettiğiniz telefon i5700. Ne bekliyordunuz o kadar yıl geçmiş olan o telefondan? Tek bir modele göre genelleme yapmayın.
yardımcı olabilirmısınız
ne demek şimdi bu ?
özellik yoksunu dediğiniz ne eksik ? bt dosya gönderme mi ? yaklaşık 2 senedir android telefon kullanıyorum. ikisinide çok iyi biliyorum. wp de hiç bir şekilde minimalistlik yok. tamamen herşeyin olduğu ve bazı durumlarda fazlası olan bi cihaz. ghz sınırı zorunlu fakat gpu ya bakarsan hd7 de adreno200 kullanılmış. bu nedemek oluyor huavei ideos 5 deen daha düşük. sgs2 lerden bahsetmiyorum bile. andorid ise bir çok açıdan evet özelleştirilebilir fakat bugun nexus incelemesinde bile takılmalar var.
kesinlikle katılıyorum
belle kesinlikle farklı,daha iyi,daha kullanışlı...
n9 almayı düşünen biri olarak eğer bütçem izin vermezse büyük ihtimal belle işletim sisemli bir nokia alacağım...uygun fiyatıyla 603 olabilir mesela...
Elop eğer nokiayı batırıp mikrosofta yol vermek isteseydi symbian belle ve sonrasındaki çalışmalara izin vermezdi.Kaldıki symbian artık nokiadan kısmen bağımsız bir şekilde başka ellerde geliştiriliyor.Carla ve Donna gibi güncellemelerle devam edecek.
Nokia mikrosoft anlaşmasından daha kötü bir olasılık daha vardı.Bu da nokianın android kullanması olurdu ki bu durumda nokianın hiç bir farkı kalmazdı.Bu bağlamda winphoneye destek vermesi gerek alternatiflerin olması gerekse mikrosoftun deneyeimlerinin ortaya çıkması açısından daha iyi bir seçim oldu.
Birde medyanın dengesiz haberleri milletde yanlış çağrışımlara yol açmasına dolayısı ile gerçekleri görememesine yol açıyor.Mesela symbian bellenin nokia belle olarak değiştirilmesi internette çoğu kez symbianın bittiği yönünde başlıklarla haber yapılmasına neden oldu.Yine nokianın 2016ya kadar symbiana destek verileceğinin söylenmesi de symbianın bittiği yönünde haberlere neden oldu.Hatta bazı haber siteleri artık symbianlı cihazların çıkmayacağı yönünde haber bile yaptı.Donanım haberde bile yapılan röportajlara rağmen symbiana ölü gözüyle bakıldı.Oysaki web istatistiklerini yayınlasalar ya?Niye bunlar yayınlanmıyor?Neden symbian güncellemeleri haber yapılmıyor?Bu Erdal beyin açıklamaları daha mı önemli?Geçiniz efendim.
Ne diyeyim Nokia hissedarları, Allah sonunuzu hayır etsin...
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