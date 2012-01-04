Eldar Murtazin : RIM'in müşteri güvenini geri kazanması için 6 ayı var, Nokia ise ruhunu Microsoft'a satıyor

2012 yılında akıllı telefon ve tablet pazarında yaşanacak gelişmelerle ilgili analistler değerlendirmelerde bulunurken dünyaca ünlü telefon ajanı Rus Eldar Murtazin, editörü olduğu Mobile Review sitesinde RIM ve Nokia ile ilgili ilginç tahminlerde bulundu.





Murtazin bugüne kadar pek çok akıllı telefon modelini piyasaya çıkmadan internette paylaşırken Nokia ve Microsoft ortaklığını da daha önceden tahmin etmişti.





Murtazin bu kez RIM'e müşterisinin güvenini tekrar kazanması için 6 ile 8 ay arasında bir süre tanıdı. RIM bilindiği gibi isim hakkı davası neticesinde BlackBerry 10 olarak değiştirdiği BBX işletim sistemi ile 2012 yılının sonlarında iddialı modeller çıkarmaya hazırlanıyor. Murtazin 2012 ilk yarısında lansman ve seri üretim işlerinin bitirilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Eğer olmazsa çıkacak telefonlar rüya modeller olsa bile rakiplerinin elde ettiği konum neticesinde kayıplarını telafi etmekte çok zorlanacak.





Nokia ile de bazı öngörülerde bulunan Murtazin, firma yöneticilerinin mobil dünyanın durumunu analiz etmek kabiliyetinden yoksun olduğunu belirtti. Firmanın uzman mühendis ve geliştirici kadrosu birer birer görevini bırakıyor. Ovi senkronize servislerinin kapatılması da firmanın Microsoft'a daha çok yaklaşma isteğinin bir göstergesi.





Murtazin, Nokia CEO'su Elop'un iki amacı olduğunu söylüyor. Birincisi firmanın mobil pazarda eski gücüne kavuşmasını önlemek, diğeri de Microsoft'un pazar payını artırmak. Bunun yanında Nokia'nın Microsoft'a satılması iki firmanın halen gündemindeki bir konu.





Murtazin'in Nokia'ya uzun süredir kızgın olduğu bilinen bir konu. Bu bakımdan Nokia ile değerlendirmeleri eğer firma 2012 yılında Microsoft ile ortaklığında büyük hayal kırıklığı yaşarsa doğru olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında RIM ile ilgili öngörüler pek çok analist tarafından da doğrulanıyor.