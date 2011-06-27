Elecom'dan USB'den güç alan, 400 Lux parlaklığa sahip led lamba: ELESHINING

Brando ile benzer şekilde USB portunu kullann birbirinden farklı ürünlere imza atan Elecom firması, Eleshining serisi led lambalarını duyurdu.

Sadece 57 gram ağırlığında ve zevkinize göre siyah, beyaz, kırmızı, pembe, mavi olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle tasarlanan led lamba, tasarımı gereği bükülerek farklı şekillere girebiliyor. Böylece ışığı istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz.

40.000 saate varan çalışma ömrüne sahip led lambaların 400 Lux parlaklık seviyesi sunduğu ve yurtdışında yaklaşık 24$'dan satıldığı belirtiliyor.



