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Elecom'dan USB'den güç alan, 400 Lux parlaklığa sahip led lamba: ELESHINING

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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Zamazingo
knight
Haber Editörü
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Elecom'dan USB'den güç alan, 400 Lux parlaklığa sahip led lamba: ELESHINING
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Brando ile benzer şekilde USB portunu kullann birbirinden farklı ürünlere imza atan Elecom firması, Eleshining serisi led lambalarını duyurdu.
Sadece 57 gram ağırlığında ve zevkinize göre siyah, beyaz, kırmızı, pembe, mavi olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle tasarlanan led lamba, tasarımı gereği bükülerek farklı şekillere girebiliyor. Böylece ışığı istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz.
40.000 saate varan çalışma ömrüne sahip led lambaların 400 Lux parlaklık seviyesi sunduğu ve yurtdışında yaklaşık 24$'dan satıldığı belirtiliyor.

Elecom'dan USB'den güç alan, 400 Lux parlaklığa sahip led lamba: ELESHINING
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blufer 8 yıl
nerde satılıyor bu ürün?
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emregök 8 yıl
24 & la satılmaya baslais çok iyi fiyat uygun
Gelmez bea odaya bir tane aldım onla idare ediyorum 300 luk Toshiba
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séquestre 8 yıl
Macbook Pro dan daha çok klavye ışığı olmayan notebooklar için faydalı olabilir ..
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levot 8 yıl
ürün çok güzel. özellikle macbook pro'nun yanında çok şık durmuş
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