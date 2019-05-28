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Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak

Kompakt elektrikli Honda E için bazı Avrupa ülkelerinde rezervasyon almaya başlayan Japon üretici, aracında geleneksel aynalara yer vermeyi düşünmüyor. Araçta yan aynalar yerine kameralar olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,8b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak
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Son dönemde özellikle elektrikli otomobil konseptlerinde sıkça gördüğümüz yan ayna kamerası, konu seri üretime geldiğinde çoğu zaman yerini geleneksel aynalara bırakıyor. Tabii ki bunda yasal zorunlulukların payı da büyük. Honda, yeni elektrikli otomobiliyle bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Sürüş menzilinde %3,8 iyileşme sağlıyor 

Japon üretici, elektrikli Honda E modelinde yan ayna kameralarının standart bir özellik olarak sunulacağını duyurdu. Şirket, geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameraların tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunduğuna inanıyor. Aracın yalın ve basit tasarımına katkıda bulunan bu sistem, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel aynalara kıyasla yüzde 90 oranında azaltıyor. Bu da sürüş menzilinde yaklaşık %3,8’lik bir iyileşme sağlıyor.

Honda E’deki yan ayna kamera sistemi, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna, sürücünün rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılmış. Sürücü, araç ayarları üzerinden ‘normal açı’ ve ‘geniş açı’ olmak üzere iki farklı görüş açısı seçebiliyor. Bu özellik sayesinde kör nokta normal açıda %10, geniş açıda ise %50 oranında azaltılabiliyor. Ayrıca geri vites seçildiğinde geliştirilmiş kamera açısına ek olarak ekranda kılavuz çizgileri beliriyor.

Honda E, tek şarjla 200 km menzil sunuyor 

Kısaca hatırlatmak gerekirse; arkadan itişli bir mimari üzerine kurulu olan Honda E tek şarjla 200 km sürüş menziline sahip. Aracın bataryası hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Bu da yarım saatte 160 km menzil anlamına geliyor. Honda E için belirli Avrupa ülkelerinde rezervasyonlar başlamış durumda.


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pro-üye 1 hf.
ya yarım saatte 160 km mükemmel bir rakam değil mi ya?
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edgar1899 1 hf. en beğenilen
Başka bir konuda da yazmıştım bu konu önce ticerilerde başladı, dünyada ilk olarak Mercedes kamyonlarında tip onayı alarak bunu ticarileştiren ilk firma oldu. İlk etapta otobüs ve kamyonlarda airdrag çok yüksek olduğu için devreye girecek.
Ülkemizde ise bazı sorunlar var. Mevzuat olarak ülkemiz fiziksel ayna istiyor yani bir trafik polisi bu aracı durdurup ceza yazabilir hatta bağlayabilir. Trafik polisinin bekçi murtaza anlayışına kalmış tamamen.
Aynı şey otonom araçlar içinde geçerli örneğin bugün Türkiyede karayolları trafik kanunu gereği Olli benzeri sürücüsüz bir arac kullanamazsınız çünkü mevzuat sürücüyü şart koşuyor.
Bazen teknolojik ilerlemelere ülkemizin teknik değil ancak idari mevzuatı yetişemediğinden komik durumlar ortaya çıkabiliyor.
Bu sadece bizde de böyle değil her ülke standart tip onay prosedürleri gereğiyle tip onayı alabilir ancak her ülkenin iç trafik ve karayolu mevzuatı ile çelişen ya da geride kalan yerleri olabilir.
Başka bir konuda da yazmıştım bu konu önce ticerilerde başladı, dünyada ilk olarak Mercedes kamyonlarında tip onayı alarak bunu ticarileştiren ilk firma oldu. ...
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El_domingo 1 hf.
yan aynalar öldü yaşasın kameralar...cok yakın gelecekte aynalar yerini bu teknolojiye bırakacak..aslında şimdili cok firma yok ken bu işe girmek isabetli olabilir..zira mevcut araçlarından aynayerine bu aletten konulabilir..
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haberelectro 1 hf.
elektrik dünyasının fiat 500 ü olmaya aday bence. reklamı iyi yapılırsa avrupada çok satacak.
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yorumculuklar 1 hf.
Aynaların kameraya çevrilmesinin artıları da çok eksileri de fakat bence konumunun daha güvenli bir yere alınması gerektiğini düşünüyorum. Neticesinde artık ayna yok ve kamera var gerekli açı ayarlandığında yandan çarpmalarda hemen hasar almayacak bir konuma getirilebilir. Çünkü artık "katlama" lüksümüz ve yok ve bu kameralar çok pahalı olacak..
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edgar1899 1 hf. en beğenilen
Başka bir konuda da yazmıştım bu konu önce ticerilerde başladı, dünyada ilk olarak Mercedes kamyonlarında tip onayı alarak bunu ticarileştiren ilk firma oldu. İlk etapta otobüs ve kamyonlarda airdrag çok yüksek olduğu için devreye girecek.
Ülkemizde ise bazı sorunlar var. Mevzuat olarak ülkemiz fiziksel ayna istiyor yani bir trafik polisi bu aracı durdurup ceza yazabilir hatta bağlayabilir. Trafik polisinin bekçi murtaza anlayışına kalmış tamamen.
Aynı şey otonom araçlar içinde geçerli örneğin bugün Türkiyede karayolları trafik kanunu gereği Olli benzeri sürücüsüz bir arac kullanamazsınız çünkü mevzuat sürücüyü şart koşuyor.
Bazen teknolojik ilerlemelere ülkemizin teknik değil ancak idari mevzuatı yetişemediğinden komik durumlar ortaya çıkabiliyor.
Bu sadece bizde de böyle değil her ülke standart tip onay prosedürleri gereğiyle tip onayı alabilir ancak her ülkenin iç trafik ve karayolu mevzuatı ile çelişen ya da geride kalan yerleri olabilir.
Yanıtla +5
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Mert GFL 1 hf.
Çok güzel bir tipi var. Satmasa da unutulmaz olur.
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khytr89 1 hf.
Audi etron, seri uretilen araclar icinde aynayi kaldirip kamera koyan ilk otomobil oldu.
Yani yasal sorumluluk vs bahane, ayrica kameralar daha guvenli
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ufuks36 1 hf.
Side Camera Mirror özelliğini seri üretim kullanan ilk marka Lexus (2019 ES), sistemi ilk tasarlayan yine Toyota iştiraki olan Matsushita (Panasonic)/Denso ortaklığıdır.
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CapriceClassic 1 hf.
Uygun fiyata gelirse ben alırım. Şehir içinde bana bir hafta yeter.
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canavan06 1 hf.
30 dakikada yüzde 80 dolum ve bu kadar küçük bir araçtan 200km menzil çok iyi, bizim ülkede vergilerden dolayı pahalı olur ama yurtdışında yok satacak bi araç
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pro-üye 1 hf.
ya yarım saatte 160 km mükemmel bir rakam değil mi ya?
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honda e, honda elektrikli otomobil ve
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