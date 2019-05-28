Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak

Sürüş menzilinde %3,8 iyileşme sağlıyor
Japon üretici, elektrikli Honda E modelinde yan ayna kameralarının standart bir özellik olarak sunulacağını duyurdu. Şirket, geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameraların tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunduğuna inanıyor. Aracın yalın ve basit tasarımına katkıda bulunan bu sistem, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel aynalara kıyasla yüzde 90 oranında azaltıyor. Bu da sürüş menzilinde yaklaşık %3,8’lik bir iyileşme sağlıyor.
Honda E’deki yan ayna kamera sistemi, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna, sürücünün rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılmış. Sürücü, araç ayarları üzerinden ‘normal açı’ ve ‘geniş açı’ olmak üzere iki farklı görüş açısı seçebiliyor. Bu özellik sayesinde kör nokta normal açıda %10, geniş açıda ise %50 oranında azaltılabiliyor. Ayrıca geri vites seçildiğinde geliştirilmiş kamera açısına ek olarak ekranda kılavuz çizgileri beliriyor.
Honda E, tek şarjla 200 km menzil sunuyor
Kısaca hatırlatmak gerekirse; arkadan itişli bir mimari üzerine kurulu olan Honda E tek şarjla 200 km sürüş menziline sahip. Aracın bataryası hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Bu da yarım saatte 160 km menzil anlamına geliyor. Honda E için belirli Avrupa ülkelerinde rezervasyonlar başlamış durumda.
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Ülkemizde ise bazı sorunlar var. Mevzuat olarak ülkemiz fiziksel ayna istiyor yani bir trafik polisi bu aracı durdurup ceza yazabilir hatta bağlayabilir. Trafik polisinin bekçi murtaza anlayışına kalmış tamamen.
Aynı şey otonom araçlar içinde geçerli örneğin bugün Türkiyede karayolları trafik kanunu gereği Olli benzeri sürücüsüz bir arac kullanamazsınız çünkü mevzuat sürücüyü şart koşuyor.
Bazen teknolojik ilerlemelere ülkemizin teknik değil ancak idari mevzuatı yetişemediğinden komik durumlar ortaya çıkabiliyor.
Bu sadece bizde de böyle değil her ülke standart tip onay prosedürleri gereğiyle tip onayı alabilir ancak her ülkenin iç trafik ve karayolu mevzuatı ile çelişen ya da geride kalan yerleri olabilir.