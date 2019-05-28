Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak

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Son dönemde özellikle elektrikli otomobil konseptlerinde sıkça gördüğümüz yan ayna kamerası, konu seri üretime geldiğinde çoğu zaman yerini geleneksel aynalara bırakıyor. Tabii ki bunda yasal zorunlulukların payı da büyük. Honda, yeni elektrikli otomobiliyle bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Sürüş menzilinde %3,8 iyileşme sağlıyor

Japon üretici, elektrikli Honda E modelinde yan ayna kameralarının standart bir özellik olarak sunulacağını duyurdu. Şirket, geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameraların tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunduğuna inanıyor. Aracın yalın ve basit tasarımına katkıda bulunan bu sistem, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel aynalara kıyasla yüzde 90 oranında azaltıyor. Bu da sürüş menzilinde yaklaşık %3,8’lik bir iyileşme sağlıyor.

Honda E’deki yan ayna kamera sistemi, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna, sürücünün rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılmış. Sürücü, araç ayarları üzerinden ‘normal açı’ ve ‘geniş açı’ olmak üzere iki farklı görüş açısı seçebiliyor. Bu özellik sayesinde kör nokta normal açıda %10, geniş açıda ise %50 oranında azaltılabiliyor. Ayrıca geri vites seçildiğinde geliştirilmiş kamera açısına ek olarak ekranda kılavuz çizgileri beliriyor.

Honda E, tek şarjla 200 km menzil sunuyor

Kısaca hatırlatmak gerekirse; arkadan itişli bir mimari üzerine kurulu olan Honda E tek şarjla 200 km sürüş menziline sahip. Aracın bataryası hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Bu da yarım saatte 160 km menzil anlamına geliyor. Honda E için belirli Avrupa ülkelerinde rezervasyonlar başlamış durumda.