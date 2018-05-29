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Elektrikli Mercedes eSprinter, iki farklı batarya ile satılacak

Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak Mercedes eSprinter'in teknik özellikleri belli oldu. eVito'daki motorun kullanılacağı eSprinter iki farklı batarya seçeneği ve 150 km menzil sunacak.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Mercedes eSprinter, iki farklı batarya ile satılacak
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Mercedes, pek çok konfigürasyona sahip yeni Sprinter serisini geçtiğimiz şubat ayında resmi olarak tanıtmıştı. Bununla birlikte tamamen elektrikli eSprinter modeli hakkında da bilgiler veren şirket, aracın tüm detaylarını paylaşmamıştı. Elektrikli eSprinter’in teknik detayları bugün ortaya çıktı.

Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli Mercedes eSprinter modelinde daha küçük kardeşi eVito’nun motoru kullanılacak. 107 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bu motorun yanında eVito'dan farklı olarak iki ayrı batarya seçeneği sunulacak.

eVito modelinde tek seçenek olarak sunulan 41 kWh kapasiteli batarya, eSprinter’da küçük seçeneği oluşturacak. Tek şarjla 115 km menzil imkanı veren ilk seçeneğin yanı sıra bir de menzili 150 km’ye çıkaran 55 kWh’lık biraz daha büyük bir batarya da tercihler arasında yer alacak. Küçük batarya kullanan eSprinter’da 1,040 kg olan yük kapasitesi, büyük bataryadaki ağırlık farkı nedeniyle 900 kg’a kadar düşecek.

Elektrikli Mercedes eSprinter’ın bataryaları 7.2 kW’lık dahili şarj aleti ile 6-8 saat arasında tam doluma ulaştırılabilecek. DC Combo şarj aleti ile bu süre 45 dakikaya kadar düşürülebilecek.


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haberelectro 11 ay
Otomobilde zaten yalandı ticaride ayrı yalan bu elektrik olayı.
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stalker(1979) 11 ay
Menzilin en az 250-300 olmasını biraz daha bekleyeceğiz demek ki.
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Ridianod 11 ay
Ankara'da bizim akrabalara gitme mesafelerini falan düşününce inanılmaz komik km menzili gibi geliyor ama mercedes yaptığına göre 150 km iş görüyor demek ki. Bu mesafe işe yarıyorsa merkez dediğimiz noktanın sadece koca bir şehrin tam ortasında olmadığını düşünebiliriz herhalde. Yayılmacı politika izlemişler sanırım. Ne güzel.
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Farwynd 11 ay Ridianod
İlk jenerasyon diyebileceğimiz 10 yıllık süreçte, muhtemelen ticari elektrikli araçlar daha çok şehir içine odaklanmış olacak. Bunun sebebi de maliyet odaklı yoksa daha uzun gidecek ve daha fazla yük taşıyabilecek teknoloji var.
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interwap 11 ay
41 kWh ve 55 kWh pek bir seçenek gibi durmuyor.
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