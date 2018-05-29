Elektrikli Mercedes eSprinter, iki farklı batarya ile satılacak

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Mercedes, pek çok konfigürasyona sahip yeni Sprinter serisini geçtiğimiz şubat ayında resmi olarak tanıtmıştı. Bununla birlikte tamamen elektrikli eSprinter modeli hakkında da bilgiler veren şirket, aracın tüm detaylarını paylaşmamıştı. Elektrikli eSprinter’in teknik detayları bugün ortaya çıktı.

Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli Mercedes eSprinter modelinde daha küçük kardeşi eVito’nun motoru kullanılacak. 107 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bu motorun yanında eVito'dan farklı olarak iki ayrı batarya seçeneği sunulacak.

eVito modelinde tek seçenek olarak sunulan 41 kWh kapasiteli batarya, eSprinter’da küçük seçeneği oluşturacak. Tek şarjla 115 km menzil imkanı veren ilk seçeneğin yanı sıra bir de menzili 150 km’ye çıkaran 55 kWh’lık biraz daha büyük bir batarya da tercihler arasında yer alacak. Küçük batarya kullanan eSprinter’da 1,040 kg olan yük kapasitesi, büyük bataryadaki ağırlık farkı nedeniyle 900 kg’a kadar düşecek.

Elektrikli Mercedes eSprinter’ın bataryaları 7.2 kW’lık dahili şarj aleti ile 6-8 saat arasında tam doluma ulaştırılabilecek. DC Combo şarj aleti ile bu süre 45 dakikaya kadar düşürülebilecek.