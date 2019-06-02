Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin

Tam Boyutta Gör

Sahip oldukları yüksek tork değerleri nedeniyle elektrikli araç tanıtımları bazen abartılı haller alabiliyor. Son yıllarda, bu araçların gücünü gösteren uçak çekme videoları moda olmaya başladı.

Uçak çekme modasına en son uyan otomotiv şirketi ise BMW oldu. Şirket, birçok elektrikli Mini konseptinin ardından bu yılın sonunda piyasaya süreceği elektrikli Mini'ye 150 tonluk bir Boeing 777 kargo uçağı çektirdi. BMW'nin Twitter üzerinden paylaştığı videoda kamuflajlı olduğu görülen araç Lufthansa havayollarına ait bir 777'yi çekerken görülebiliyor.

Araçla ilgili çok fazla detaya sahip olunmasa da Mini’de BWM i3’te kullanılan güç aktarma organlarının tercih edileceği söyleniyor. Ayrıca elektrikli Mini’nin BMW’nin beşinci nesil elektrikli güç aktarma teknolojisine geçiş yapmadan önce üreteceği son elektrikli araç olacağı belirtilmiş. Elektrikli Mini Çin ve İngiltere’de üretilecek.

Listede birinci, Model X

Elektrikli otomobil tork savaşlarında liderlik ise Tesla’ya ait Model X’te bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Quantas havayollarına ait bir 787-9 Dreamliner yolcu uçağını çeken araç listede birincilik sırasına oturmuştu.

https://electrek.co/2019/05/31/bmw-mini-all-electric-towing-boeing-777-viideo/