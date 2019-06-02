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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin

BMW, 2019 yılında piyasaya süreceği elektrikli Mini için bir video yayınladı. Videoada Mini'yi Lufthansa Havayollarına ait bir 777 kargo uçağını çekerken görebiliyoruz. Detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin
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Sahip oldukları yüksek tork değerleri nedeniyle elektrikli araç tanıtımları bazen abartılı haller alabiliyor. Son yıllarda, bu araçların gücünü gösteren uçak çekme videoları moda olmaya başladı.

Uçak çekme modasına en son uyan otomotiv şirketi ise BMW oldu. Şirket, birçok elektrikli Mini konseptinin ardından bu yılın sonunda piyasaya süreceği elektrikli Mini'ye 150 tonluk bir Boeing 777 kargo uçağı çektirdi. BMW'nin Twitter üzerinden paylaştığı videoda kamuflajlı olduğu görülen araç Lufthansa havayollarına ait bir 777'yi çekerken görülebiliyor.

 

Araçla ilgili çok fazla detaya sahip olunmasa da Mini’de BWM i3’te kullanılan güç aktarma organlarının tercih edileceği söyleniyor. Ayrıca elektrikli Mini’nin BMW’nin beşinci nesil elektrikli güç aktarma teknolojisine geçiş yapmadan önce üreteceği son elektrikli araç olacağı belirtilmiş. Elektrikli Mini Çin ve İngiltere’de üretilecek.

Listede birinci, Model X 

Elektrikli otomobil tork savaşlarında liderlik ise Tesla’ya ait Model X’te bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Quantas havayollarına ait bir 787-9 Dreamliner yolcu uçağını çeken araç listede birincilik sırasına oturmuştu.

 

https://electrek.co/2019/05/31/bmw-mini-all-electric-towing-boeing-777-viideo/ Yorum Yaz
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AL3lMA 6 gün en beğenilen
Güzel Türkiye miz elektrikli araçlar içinde geç kaldı kısmet havayla çalışan arabalara artık inşallah hedef 2...blablabla
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individual 4 gün
Aracı kaçırdık artık. Umudumuz uzay gemisine.
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Virtual Reality 4 gün
Türkiye, içten yanmalı motoru kaçırdığı ve yıllardır bunun acısını çektiği yetmiyormuş gibi, elektrikli motoruda kaçırdı kaçıracak. İçten yanmalı motorlarda olduğu gibi herkes bir musluğun başını tutup bize yer kalmadan elektrikli motorda acilen bir musluğun başınıda biz tutmalıyız. Yoksa iş işten geçecek. Musluklar tutulursa kendimize yer bulamayacağımız için en az 1 asır daha üretemeyeceğiz.
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teknokaptan 6 gün
Teslamı alsam BMW.mi?
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Seyrim 6 gün
Türkiye için hayal bunlar..
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blacklotus01 6 gün
Uçak çeken insanlar var
1 Yanıt Yanıtla
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AL3lMA 6 gün en beğenilen
Güzel Türkiye miz elektrikli araçlar içinde geç kaldı kısmet havayla çalışan arabalara artık inşallah hedef 2...blablabla
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