Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi

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Alman üretici Porsche’nin yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı ilk tam elektrikli modeli Porsche Taycan’ın kabini ilk kez kameralara yansıdı. Taycan Forum’da paylaşılan görseller, Taycan’ın kabin kısmında sona yaklaşıldığını ve konsol tasarımının konseptten üretime geçişte pek değişmediğini gösteriyor.

Porsche Taycan’ın kabin görüntülerine bakıldığında, üç yıl önce tanıtılan Mission E konseptine büyük oranda benzediği göze çarpıyor. Konsolun ortasından ön yolcunun önüne kadar uzanan geniş bir bilgi-eğlence ekranına yer veriliyor. Sürücü ve ön yolcuyu ayıran bölüme baktığımızda ise en üstte geniş bir havalandırma, hemen altında ise klima ayarlamalarının yapıldığı başka bir dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor.

Konsept araç ile Porsche Taycan arasındaki benzerlikler sürücü tarafında da devam ediyor. Sportif üç kollu direksiyonun kullanıldığı bölümün hemen sol tarafında büyük bir Start/Stop düğmesi göze çarpıyor. Kavisli ve oval yapıdaki dijital gösterge panelinin de varlığını sürdürdüğü konsolun merkezinde bulunan kronometre/saat detayı da Sport Chrono paketine işaret ediyor. Fakat Porsche modellerinde opsiyonel olarak sunulan bu paket için henüz resmi bir onay gelmiş değil.

Serinin en üstünde 'Porsche Taycan Turbo' bulunacak

Elektrikli Porsche Taycan’ın farklı konfigürasyonlarla satışa sunulacağı resmi olarak onaylandı. Bu versiyonların en tepesinde “Turbo” modeli yer alacak. Porsche Taycan Turbo’da ön ve arka tekerleklere güç veren iki elektrik motoru bulunacak. Toplamda 600 beygir güç üreten bu motorlar Taycan’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyenin altında tamamlamasına imkan verecek. Porsche Taycan Turbo’nun sürüş menzili 500 kilometre civarında olacak.

Sürüş testlerine devam edilen elektrikli Porsche Taycan’ın tanıtımı Eylül ayında yapılacak. Porsche, tanıtımdan sonraki ilk yıl 20 bin adet Taycan üretmeyi planlıyor.

https://www.taycanforum.com/threads/taycan-production-interior-spied.302/