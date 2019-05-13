Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi

Porsche Taycan’ın kabin görüntülerine bakıldığında, üç yıl önce tanıtılan Mission E konseptine büyük oranda benzediği göze çarpıyor. Konsolun ortasından ön yolcunun önüne kadar uzanan geniş bir bilgi-eğlence ekranına yer veriliyor. Sürücü ve ön yolcuyu ayıran bölüme baktığımızda ise en üstte geniş bir havalandırma, hemen altında ise klima ayarlamalarının yapıldığı başka bir dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor.
Konsept araç ile Porsche Taycan arasındaki benzerlikler sürücü tarafında da devam ediyor. Sportif üç kollu direksiyonun kullanıldığı bölümün hemen sol tarafında büyük bir Start/Stop düğmesi göze çarpıyor. Kavisli ve oval yapıdaki dijital gösterge panelinin de varlığını sürdürdüğü konsolun merkezinde bulunan kronometre/saat detayı da Sport Chrono paketine işaret ediyor. Fakat Porsche modellerinde opsiyonel olarak sunulan bu paket için henüz resmi bir onay gelmiş değil.
Serinin en üstünde 'Porsche Taycan Turbo' bulunacak
Elektrikli Porsche Taycan’ın farklı konfigürasyonlarla satışa sunulacağı resmi olarak onaylandı. Bu versiyonların en tepesinde “Turbo” modeli yer alacak. Porsche Taycan Turbo’da ön ve arka tekerleklere güç veren iki elektrik motoru bulunacak. Toplamda 600 beygir güç üreten bu motorlar Taycan’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyenin altında tamamlamasına imkan verecek. Porsche Taycan Turbo’nun sürüş menzili 500 kilometre civarında olacak.
Sürüş testlerine devam edilen elektrikli Porsche Taycan’ın tanıtımı Eylül ayında yapılacak. Porsche, tanıtımdan sonraki ilk yıl 20 bin adet Taycan üretmeyi planlıyor.
https://www.taycanforum.com/threads/taycan-production-interior-spied.302/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
14 Eylül 2015'de basına tanıtılmış. İlk paylaşılan resimlerine baktım, editörün dediği gibi iç mekanı değişmiş.Sanki mevcut modellerin tasarımını kullanıp ucuza kaçmış, parça tedariğini kolaylaştırmış, paylaşılan tasarımı geleceğe ertelemiş veya futuristik bir tasarımla iyi bir reklam yapmış olabilirler. Dış kısmının tasarımı gösterildiği gibi olacak galiba.
Helal olsun adamlara. Yani şöyle az kişiye hitap eden bi şey üretseydik bari.
Değeri olan bir markamızın olması çok önemli. Tabi neden olmadığı ayrı bir konu.