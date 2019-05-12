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Ferrari artık Maserati otomobiller için motor üretmeyecek

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, mevcut sözleşmenin sona ermesiyle birlikte artık Maserati için motor üretmeyeceklerini açıkladı. İtalyan dev, Maserati'ye V6 ve V8 motor tedarik ediyordu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Şüphesiz ki Maserati satın almanın en cezbedici yanlarından biri de motorunun Ferrari tarafından üretilmiş olması. Ancak bu durum yakında değişecek. Ferrari CEO'su Louis Camilleri şirketin finansal kazanımlarının değerlendirildiği toplantıda, Maserati'nin mevcut sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Ferrari ile yaptığı motor tedarik anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı.
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Ferrari, Maserati için hem V6 hem de V8 motor üniteleri üretiyordu. Bu gelişme İtalyan şirketin gelirlerine olumsuz yansıyacak olsa da Camilleri'ye göre bir anlamda iyi oldu. Deneyimli yönetici "Maserati'ye motor tedarik etmeyeceğiz. Bu bizim açımızdan oldukça iyi bir gelişme. Maserati’ye verilecek motorları geliştirmek için çalışan iş gücümüz artık kendi asıl işimize yoğunlaşabilecek" dedi.

Tedarik anlaşması 2022'ye kadar sona erecek

Camilleri devam eden mevcut motor tedarik anlaşmasının ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir tarih vermedi. Ancak Maserati'nin tüm serisinin yenileneceği 2022'den önce gerçekleşeceğini söyledi.
Maserati, GranTurismo modelinin yerini alacak Alfieri adlı bir spor otomobil çıkaracak. Buna ek olarak Levante'den daha küçük bir SUV sunarak mevcut ürün yelpazesini yeniden tasarlayacak veya güncelleyecek.

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2019/05/07/ferrari-nv-race-q1-2019-earnings-call-transcript.aspx Yorum Yaz
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Fiat S.p.A. 3 hf. en beğenilen
Fiat'ın markası her türlü motor bulunur.
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KaSaTuRa. 3 hf.
aynı grup şirketin iki farklı markası
gündem olmak için sevgili değil arkadaşız muhabbeti yapan ünlüler gibi olmuş, kim kime neyi vermiyor da sözleşmesi bitiyor, tepe yönetim kararına bakar bu iş, hadi biz motor vermiyoruz maserati kaldı ortada diye bir durum da haliyle olamaz, maserati de fiat grubuna aitken gidip de vw motoru kullanacak hali de yok, saçma bir haber olmuş
aynı grup şirketin iki farklı markasıgündem olmak için sevgili değil arkadaşız muhabbeti yapan ünlüler gibi olmuş, kim kime neyi vermiyor da sözleşmesi bit...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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cnv_58 3 hf.
Renaulttan alsın 1.6 160 bg lik motoru ülkemize özel
ülkemde maserati kuyruğu görmek istiyorum
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Mixenon 3 hf.
Tüh ya olacak iş mi bu şimdi, bende benim 2005 model C4 ü satıp Maserati alacaktım 2022 de, ferrari motoru var diye ilk tercih ti maserati, ferrari çok dikkat çekiyor trafikte, şimdi dükkanın önüne park etsen çizerler mizerler o yüzden ferrari istemiyorum.
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neronidas 3 hf.
Ferrari, FCA'ya ait değil.
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QralCess 3 hf. neronidas
Ne demek fcaya ait değil arkadaş bilmeden niye yazıyorsunuz.
Ferrari ayrı şirket olarak arz edildi hisseleri yine FCAnın sahiplerinin elinde.
Bu arzın amacı Ferrarinin gerçek değerini ortaya çıkarmaktı ki önceki CEO haklı çıktı
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Elsa 3 hf.
Hemi motorlu Maserati görmek istemiyoruz
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Fiat S.p.A. 3 hf. en beğenilen
Fiat'ın markası her türlü motor bulunur.
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BigMuffin 3 hf.
1.0 tsiyi alsinlar bence 😂
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kkvan 3 hf.
3.0 TDI varken gerek yok zaten ferrariye. Tüm ürün gamına konur o motor.
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KaSaTuRa. 3 hf.
aynı grup şirketin iki farklı markası
gündem olmak için sevgili değil arkadaşız muhabbeti yapan ünlüler gibi olmuş, kim kime neyi vermiyor da sözleşmesi bitiyor, tepe yönetim kararına bakar bu iş, hadi biz motor vermiyoruz maserati kaldı ortada diye bir durum da haliyle olamaz, maserati de fiat grubuna aitken gidip de vw motoru kullanacak hali de yok, saçma bir haber olmuş
1 Yanıt Yanıtla +13
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macromedia21 3 hf. KaSaTuRa.
Sözleşmeyi yenilemeyen Maserati. Dolayısı ile Maserati ortada mı kalacak yorumunuz geçersiz...
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cnv_58 3 hf.
Renaulttan alsın 1.6 160 bg lik motoru ülkemize özel
ülkemde maserati kuyruğu görmek istiyorum
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wolferto 3 hf.
massarati elektrikliyede gecmeyecegini aciklamisti sanırsam ferrariyede güvenmiyorlarsa bunlar neye guvendi merak ediyorum
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