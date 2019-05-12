Ferrari artık Maserati otomobiller için motor üretmeyecek

Şüphesiz ki Maserati satın almanın en cezbedici yanlarından biri de motorunun Ferrari tarafından üretilmiş olması. Ancak bu durum yakında değişecek. Ferrari CEO'su Louis Camilleri şirketin finansal kazanımlarının değerlendirildiği toplantıda, Maserati'nin mevcut sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Ferrari ile yaptığı motor tedarik anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı"

Ferrari, Maserati için hem V6 hem de V8 motor üniteleri üretiyordu. Bu gelişme İtalyan şirketin gelirlerine olumsuz yansıyacak olsa da Camilleri'ye göre bir anlamda iyi oldu. Deneyimli yönetici "Maserati'ye motor tedarik etmeyeceğiz. Bu bizim açımızdan oldukça iyi bir gelişme. Maserati’ye verilecek motorları geliştirmek için çalışan iş gücümüz artık kendi asıl işimize yoğunlaşabilecek" dedi.

Tedarik anlaşması 2022'ye kadar sona erecek

Camilleri devam eden mevcut motor tedarik anlaşmasının ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir tarih vermedi. Ancak Maserati'nin tüm serisinin yenileneceği 2022'den önce gerçekleşeceğini söyledi.

Maserati, GranTurismo modelinin yerini alacak Alfieri adlı bir spor otomobil çıkaracak. Buna ek olarak Levante'den daha küçük bir SUV sunarak mevcut ürün yelpazesini yeniden tasarlayacak veya güncelleyecek.

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2019/05/07/ferrari-nv-race-q1-2019-earnings-call-transcript.aspx