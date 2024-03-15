Porsche, Taycan Turbo GT'nin rekor kırdığı Nurburgring tur videosunu yayınladı

Tam Boyutta Gör Ocak ayında Porsche, güncellenmiş Taycan ile Nurburgring'de 7:07.55 gibi çılgın bir rekor kırdığını duyurmuştu. Şirket, Taycan Turbo GT'yi tanıttıktan sonra rekor turun videosunu yayınladı.

Her ne kadar, içten yanmalı süper spor otomobillerin motor gürültüsüne olmadığı için video bazı insanlar için sıkıcı gelse de, kimilerine de elektrik motorlarının tiz ve fütüristik sesi çekici geliyor.

1092 beygirlik Porsche Taycan Turbo GT tanıtıldı: En güçlü Taycan 2 gün önce eklendi

Ayrıca sürücü Lars Kern'in "Atak Modu" özelliğini kullanma şekli de videoyu ilgi çekici hale getiriyor. Formula E yarış arabalarından ilham alan mod, tek seferde 10 saniye boyunca ekstra 160 beygir gücün kullanılmasına izin veriyor. Araç içi kamera, gösterge ekranının sağ tarafında geri sayımı gösteriyor.

Lars Kern, sağ taraftaki vites değiştirme koluyla etkinleştirilen özelliği virajlardan hızlı çıkmasına yardımcı olmak için kullanıyor ve çoğu durumda bir sonraki viraja girene kadar ekstra güç sağlanıyor.

Taycan Turbo GT, toplam 1092 beygir güç sunuyor. Bu güç ve Weissach paketiyle araç 0'dan 100 km/h hıza 2.1 saniyede ulaşabiliyor. Aracın son hızı ise 306 km/saat. Bu devasa güç sayesinde, Taycan Turbo GT Nurburgring'i turlayan en hızlı dört kapılı seri üretim otomobil olmayı başardı. Porsche aynı zamanda, Kaliforniya'daki Laguna Seca pistinde en hızlı elektrikli seri üretim araç tur rekorunu da kırdı: 1:27.87. Bu derece, 911 GT2 RS'den (991) yaklaşık yarım saniye, 918 Spyder'dan 2 saniye daha hızlı ve McLaren P15 ile aynı seviyede.

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Porsche, Taycan Turbo GT'nin rekor tur videosunu yayınladı