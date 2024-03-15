Porsche, Taycan Turbo GT'nin rekor kırdığı Nurburgring tur videosunu yayınladı

Her ne kadar, içten yanmalı süper spor otomobillerin motor gürültüsüne olmadığı için video bazı insanlar için sıkıcı gelse de, kimilerine de elektrik motorlarının tiz ve fütüristik sesi çekici geliyor.
Ayrıca sürücü Lars Kern'in "Atak Modu" özelliğini kullanma şekli de videoyu ilgi çekici hale getiriyor. Formula E yarış arabalarından ilham alan mod, tek seferde 10 saniye boyunca ekstra 160 beygir gücün kullanılmasına izin veriyor. Araç içi kamera, gösterge ekranının sağ tarafında geri sayımı gösteriyor.
Lars Kern, sağ taraftaki vites değiştirme koluyla etkinleştirilen özelliği virajlardan hızlı çıkmasına yardımcı olmak için kullanıyor ve çoğu durumda bir sonraki viraja girene kadar ekstra güç sağlanıyor.
Taycan Turbo GT, toplam 1092 beygir güç sunuyor. Bu güç ve Weissach paketiyle araç 0'dan 100 km/h hıza 2.1 saniyede ulaşabiliyor. Aracın son hızı ise 306 km/saat. Bu devasa güç sayesinde, Taycan Turbo GT Nurburgring'i turlayan en hızlı dört kapılı seri üretim otomobil olmayı başardı. Porsche aynı zamanda, Kaliforniya'daki Laguna Seca pistinde en hızlı elektrikli seri üretim araç tur rekorunu da kırdı: 1:27.87. Bu derece, 911 GT2 RS'den (991) yaklaşık yarım saniye, 918 Spyder'dan 2 saniye daha hızlı ve McLaren P15 ile aynı seviyede.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.